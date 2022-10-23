Профессор РУДН Ирина Абрамова: Многие представители элит Африки обучались в СССР

Ирина Абрамова на посту директора Института Африки РАН много лет помогает нашему государству налаживать связи с Африкой / Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

За Африканский континент развернулось нешуточное сражение между мировыми державами. В октябре на улицах столицы Буркина-Фасо появились красные флаги. Демонстранты скандировали лозунги в поддержку действий России и против присутствия Франции. Профессор РУДН Ирина Абрамова объясняет, почему в этой борьбе стоит участвовать, есть ли у нас шансы на победу и что получит победитель в качестве награды.

Кабинет директора Института Африки РАН Ирины Абрамовой, расположенный на втором этаже старинного особняка, щедро украшен лепниной и росписями в классическом стиле. И развешанные по его стенам картины с жизнерадостными жирафами, зебрами и слонами резко контрастируют с этим дворцовым шиком.

— Это танзанийская живопись тингатинга, — объясняет Ирина Олеговна, поймав мой взгляд. — Для нее характерны яркие краски, плоское изображение и парное изображение животных, чаще всего жирафов.

Картины с веселыми животными можно принять за стоп-кадры из мультфильма «Мадагаскар» — от обилия цветов рябит в глазах! Впрочем, приглядевшись, понимаешь — эти «плоские» картины из Танзании очень объемно характеризуют такой разный — многоликий, многоголосый и красочный — Африканский континент.

— Ирина Олеговна, недавно в Африку с визитами одновременно приезжали Лавров и Макрон. Очевидно, что ее богатые природные ресурсы становятся все интереснее мировым державам. Есть ли у нас вообще шансы конкурировать за присутствие на континенте, где до сих пор во многих странах говорят по-французски, располагаются американские военные базы, а студенты обучаются в Китае?

— Шансы у нас, безусловно, есть. Нельзя сказать, что авторитет Макрона в странах Черного континента высок. Дело в том, что он возглавляет страну, которая много лет колонизировала Африку. И память о колониализме там до сих пор сильна, учитывая, что французы достаточно жестоко обходились с местным населением, включая элиты, заменяя их на французскую администрацию. Вся франкофонная Африка до сих пор не питает добрых чувств к своей бывшей метрополии.

Да, Франция сохранила в ряде африканских стран политическое, экономическое и культурное влияние, прежде всего через язык и через торгово-экономические связи, устанавливавшиеся в течение длительного времени. Но тем не менее отношения, которые строит Франция с государствами Черного континента, сохраняют свой колониальный характер. Французы получают природные ресурсы и лучшие кадры, а в обмен посылают уже готовую продукцию. Поэтому африканцы нацелены на взаимодействие с теми странами, которые не относятся к ним как к вассалам, как это делали колонизаторы, а видят в них полноправных партнеров.

— Помнят ли африканцы об СССР, который помогал Африке и развивал с ней связи?

— Хорошо помнят. Многие представители местных элит, находящиеся сейчас у власти, обучались в свое время в Советском Союзе. И они с любовью и доброжелательностью относятся к России, которую воспринимают как правопреемницу СССР. Советский Союз чрезвычайно много сделал для Африки. Например, он инициировал Декларацию о предоставлении независимости колониальным странам и народам, принятую ООН в 1960 году. Иными словами, СССР стоял у истоков завоевания Африкой политической и экономической независимости! Советский Союз построил на Африканском континенте более 300 крупных промышленных предприятий, тысячи объектов производственной, социальной и научной инфраструктуры, подготовил около полумиллиона высококвалифицированных специалистов, причем половину из них непосредственно на Африканском континенте.

— Но после перестройки мы занялись решением собственных проблем и оставили Африканский континент.

— Да, и делать этого было нельзя! Наше место заняли другие страны — тот же Китай, Индия, Бразилия, Турция. Сегодня мы развиваем торговые отношения в основном с пятью странами, из которых четыре — страны Северной Африки, а также ЮАР. Длительное время наше государство смотрело в основном на Запад, а не на Восток, и тем более не на Юг. Тот же «поворот на Восток» у нас наметился только в 2014 году в результате санкционной политики Запада. Надеюсь, что сейчас все-таки обозначится и «поворот на Юг». В 2019 году успешно прошел первый саммит «Россия — Африка» с участием Владимира Путина и 44 президентов африканских государств из 54, на котором обсуждались ключевые вопросы перспективы российско-африканских отношений.

— А зачем нам вообще Африка?

— Во-первых, Африка — это 25 процентов голосов ООН. В нынешней ситуации их политическая поддержка нам очень важна. Так, к примеру, ни одна африканская страна не присоединилась к экономическим санкциям против России. Да, 28 африканских государств поддержали резолюцию ООН, принятую в марте, с осуждением действий России. Но другие 25 стран либо воздержались, либо не голосовали, а Эритрея вообще выступила против этой резолюции.

Во-вторых, Африка для нас — колоссальный рынок для сбыта российской промышленной продукции, которая там весьма востребована. Африке не нужны очень сложные технологии. Там до сих пор пользуется спросом и продолжает работать техника советских времен, вроде УАЗов и КамАЗов. Потребительский рынок Африки растет очень высокими темпами: он удваивается каждые пять лет. Африку называют континентом XXI века, потому что в 2050 году каждый четвертый потребитель в мире будет африканцем. Кроме того, это очень молодой континент. Там огромный пласт трудовых ресурсов, который быстро развивается. А еще Африканский континент богат уникальными природными ресурсами. По некоторым из них Африка занимает первое место в мире. Так, например, там много марганца, без которого не будет работать металлургическая промышленность; хрома, бокситов, золота, платины, меди, металлов редкоземельной группы. При этом от поставок ряда африканских ресурсов сильно зависят наши сегодняшние противники. Так, США на 70 процентов зависят от поставок кобальта из Демократической Республики Конго. А кобальт — металл, необходимый для военной промышленности, в том числе для производства авиадвигателей военных самолетов. Не будет поставок кобальта — не будет и двигателей.

— А что африканцы потребуют взамен?

— От нас им нужны не столько товары и кредиты, сколько технологии. Мы являемся мировыми лидерами именно в тех направлениях, которые востребованы в странах Африки. В первую очередь это сфера энергетики. Половина населения Африки до сих пор не имеет доступа к электричеству. А это более 600 миллионов человек.

Многие африканские государства заинтересованы в строительстве атомных электростанций. Мы можем передать свой опыт и по строительству гидроэлектростанций: в Африке много рек, на которых можно эти электростанции строить. Им нужны наши агротехнологии, потому что более 200 миллионов африканцев до сих пор голодают. Они хотят, чтобы мы не просто продавали им зерно, а передавали наш опыт и возможности выращивать собственные продукты питания на своей земле. Африканцам необходимо ускоренное развитие транспортной инфраструктуры: железных и автомобильных дорог, авиасообщения. Ну и, конечно, технологии по переработке и добыче сырья, потому что Африка, как и Россия, — это континент, обладающий примерно 30 процентами мировых ресурсов.

— Но ведь конкуренция за эти ресурсы будет очень жесткой...

— Она уже существует, и нашими основными конкурентами там являются вовсе не Европа и США, а страны так называемого Третьего мира, в первую очередь Китай. Китай пришел в Африку после развала СССР и «подхватил» все то, что Советский Союз там оставил. А когда мы закрыли наши авиарейсы в Африку, то их стали выполнять турецкие авиакомпании. Сейчас Турция летает во все страны Африки, превратившись в хаб по перевозу африканцев в Европу и обратно. Этот шанс мы тоже упустили. На тот же Занзибар у нас летают чартеры, а регулярные рейсы остались только в Каир. При этом в Росавиации предлагают сначала показать, что рейсы в Африку будут востребованы, а потом, может быть, они рассмотрят возможности их открыть. В Восточной Африке очень активна Индия, которая сотрудничает с Африкой в рамках диалога «Юг — Юг» и интенсивно развивает торговлю. Большую активность проявляет также Бразилия, особенно в португалоязычных странах, активно занимаясь добычей топливных ресурсов на шельфе. Да, конкурентов у нас очень много. Но нам не нужно кидаться делать все, нужно найти те ниши, в которых у нас есть конкурентные преимущества.

— А в каких областях мы впереди Китая, Европы и США?

— В первую очередь это безопасность. И не нужно этого стесняться. Мы поставляем большое количество нашего оружия в африканские страны, несмотря на то что нас обвиняют в том, что мы развязываем там конфликты. Мы конфликты не развязываем, а заканчиваем, как это произошло, например, в ЦАР. Очевидно, что обвиняют нас именно те страны, которые эти конфликты развязывали. Кроме того, эти государства — наши конкуренты на рынке вооружений.

— Кроме вооружения, у нас есть еще военные инструкторы...

— Да, система безопасности — это не только поставки оружия, но и обучение местного персонала, борьба с терроризмом, вопросы кибербезопасности.

После того как французы не смогли обеспечить безопасность в ЦАР, мы сумели усадить за стол переговоров руководителей более 40 местных племен, и в этой стране наступил относительный порядок. Глядя на это, соседние страны, в первую очередь Мали и Демократическая Республика Конго, тоже хотят, чтобы их безопасность обеспечивала именно Россия. Ну и, кроме того, мы лидируем в целом ряде отраслей: энергетике, производстве зерна, удобрений и грузовиков, в агротехнологиях, в космосе, в технологиях добычи полезных ископаемых, в разработке вакцин и в ряде других технологий, востребованных на Африканском континенте. Говорят, что Россия отстает в ИТ, что мы не делаем чипы и так далее, но у нас прекрасные программисты!

Мы уже работаем в Африке по передаче наших облачных технологий для хранения данных. Например, мы полностью храним и обеспечиваем безопасность для всех правительственных сайтов и инфраструктуры такой небольшой страны, как Бурунди. Кроме того, африканцы ждут Россию еще потому, что у них есть «усталость» от китайцев. Китайцы действуют в Африке прагматично и исключительно в своих интересах — прежде всего это касается создания рабочих мест. Так, до недавнего времени китайцы, осваивая рудник или строя предприятие, привозили туда свою рабочую силу. Их не интересовало, что в Африке высокий уровень безработицы, что много молодых людей ищут работу! И такое освоение ресурсов африканцам не особенно интересно.

— Недавно наш Центробанк предложил разрешить международные переводы в крипте, в то время как ЦАР стала первой страной в Африке, узаконившей биткоин. Есть ли возможность с помощью криптовалют упрочить свое присутствие на Африканском континенте?

— Да, это абсолютно реально. Темпы развития криптовалют в Африке являются самыми высокими в мире. За прошлый год этот рынок увеличился в Африке на 1200 процентов. Правда, у криптовалют пока нет определенного статуса, но тем не менее это одно из направлений, где мы действительно можем очень активно с Африкой сотрудничать. Если мы это узаконим, то, с учетом санкций, от такого сотрудничества выиграем как мы, так и африканцы…

— Что нужно знать об африканском менталитете человеку, который собирается вести там бизнес?

— Во-первых, африканцы, в отличие от наших бизнесменов, легче пойдут на контакт, если первоначально оказать им всяческое радушие.

То есть не сразу приступать к обсуждению проблем, а выпить с ними кофе, «поговорить за жизнь»… Это абсолютно нормально. Так, например, на подписании договоров с египтянами наши бизнесмены любят всячески демонстрировать деловой настрой. Они приходят в костюмах с галстуками, серьезные, сосредоточенные. А египтян эта серьезность, наоборот, отталкивает. На сделках египтяне расслаблены и в начале переговоров говорят о здоровье и о семье. Все это нужно учитывать.

Во-вторых, не нужно воспринимать африканцев как людей второго сорта: не нужно быть падкими на их одежды, кидаться с ними фотографироваться, обниматься, давать им какие-то определения. Кстати, очень многие из них говорят по-русски, и какие-то оскорбительные вещи, вроде «я вот с этим негром сфотографируюсь», им, конечно, не понравятся. Нужно понимать, что находившиеся длительное время под колониальным господством африканцы очень чувствительны к проявлению всякого неуважения и к попыткам жестко навязать свою позицию. Нужно продемонстрировать, что ты равен ему, что не ставишь себя выше африканца. Вот тогда будут успехи.

ЦИТАТА

Сергей Лавров, МИД России:

— Роль Африканского континента в концепции нашей внешней политики будет существенно повышена. А западное направление, как вы знаете, сейчас само себя отменяет.