Париж без фонарей: Европа стремительно теряет историческое очарование и экономическую мощь

Мужчина проходит мимо электрообогревателей в пункте обогрева Edge Center в Таптоне, Великобритания. Сейчас до 6,7 млн домохозяйств в Великобритании вынуждены серьезно экономить на отоплении / Фото: EPA/ТАСС

Европу накрыл жесточайший энергетический кризис. Британцы вынуждены греться в церквях и библиотеках. Поляки собирают валежник и жгут в печах мусор. В Чехии активно воруют дрова. Правительство Франции предупреждает о возможности веерных отключений электричества, а в Австрии плата за «коммуналку» достигла 500 евро с человека. Но главное — закрываются производства. Что будет с Европой дальше? Как на европейский кризис реагировать России?

Европа мерзнет. В британских городах появляются «тепловые пункты», куда люди ходят греться из-за неподъемных счетов за газ и электроэнергию. Об этом пишет американское издание Washington Post. По данным этого СМИ, британцы, экономящие на отоплении, ходят греться в специально оборудованные «банки тепла» — warm banks, которые располагаются в церквях, театрах, библиотеках и других общественных местах.

Ежемесячный счет за электроэнергию сейчас в среднем — около 260 долларов, или 18 тысяч рублей. Это вдвое выше, чем всего год назад. Ожидается, что этот показатель еще больше возрастет в апреле, когда перестанут платить правительственные субсидии.

Настоятель одной из церквей города Бернли рассказал, что у него стало вдвое больше прихожан из-за того, что люди мерзнут у себя дома.

В церкви они пьют чай, а недавно для них организовали горячий душ и услуги прачечной.

Некоторые прихожане рассказывают, что из-за цен на электроэнергию сменили место жительства: 32-летний парикмахер переехал в дом на колесах с дровяной печью. Его намного дешевле обогревать. Другие посетители церкви рассказывают, что ходят дома в куртках и отапливают только отдельные комнаты.

Вернулись к дровам

Между тем Британия, похоже, возвращается в Викторианскую эпоху: растет спрос на дрова, пилы и дровяные печи. Во Франции дрова подорожали на 50 процентов, а их доставку задерживают на срок до полугода. Испанцы и голландцы закупают их с июля. В Чехии на спиленные бревна, как на дорогие автомобили, лесники ставят GPS-датчики — чтобы узнать, кто украл. В Австрии и Германии развивается доносительство: граждане добросовестно «стучат» на соседей, собирающих в лесу валежник. В Польше собирать сухие ветки можно, но их не хватает. Поэтому власти разрешили использовать для обогрева все, что горит, за исключением автомобильных шин. В итоге в печах стали сжигать бытовой мусор, экологическая ситуация ухудшается.

Правительство Франции предупреждает об остром дефиците электроэнергии этой зимой и принимает радикальные меры по ее сбережению. Как сообщает издание Le Figaro, «город фонарей» Париж может столкнуться с необходимостью отключить в ближайшее время все уличное освещение, если зима будет холодной.

Мэрия издала указ, согласно которому власти муниципальных округов обязаны подготовить планы по отключению электроэнергии, чтобы сократить ее потребление на 38 процентов. А французское министерство образования разрабатывает планы закрытия школ по утрам, «если в этих районах будут веерные отключения».

Греться не на что

Александр Фролов, заместитель гендиректора и аналитик Института национальной энергетики, пояснил:

— Перед европейским обывателем, условно говоря, сейчас стоит три банки, куда нужно каждый месяц бросать денежку. На банках — надписи: продукты, лекарства, ЖКХ. Проблема в том, что денег хватает только на две из них. Нет, не у всех, но у огромного числа людей. Мы привыкли думать, что европейцы ух какие богатые, но это, мягко говоря, не так. Огромное число людей не в состоянии даже согреться.

Как пояснил эксперт, в 2022 году расходы домохозяйств стран ЕС на энергоресурсы снизились на 15 процентов. И это при том, что тарифы резко выросли.

— Люди просто вынуждены экономить: выключают отопление в отдельных комнатах, реже моются, используют свечи вместо лампочек и так далее, — пояснил Александр Фролов. — Ведь если в прежние годы расходы на ЖКХ составляли в среднем от 5 до 10 процентов всех расходов, то сейчас в огромном числе домохозяйств они доходят до 50 процентов! Особенно тяжело людям, потерявшим работу — в том числе из-за энергетического кризиса.

«Моюсь быстро»

Уроженец Москвы Евгений Ляпунов, уехавший в свое время в Австрию и работающий в венском ресторане, рассказывает о резком росте цен на коммуналку еще до украинского кризиса.

— В начале пандемии, помню, я платил за ЖКХ на съемной квартире 150 евро в месяц. Сейчас приходится почти 500. Зарплата при этом осталась прежней, и я был вынужден снять жилье на окраине. Воду в душе, чтобы сэкономить, расходую так: выставляю чуть теплую, чтобы только не замерзнуть. Потом быстро окатываюсь и выключаю. Затем намыливаюсь и включаю опять. Помыться стало реально дорого!

Как рассказал Евгений, его жилье отапливается газовым котлом.

— Здесь котел отвечает и за нагрев воды — чтобы помыться самому и помыть посуду, и за отопление, которое ты можешь регулировать. Плюс на газу все готовят. Электрических плит я тут вообще не встречал — считается, что на них готовить очень дорого — примерно как в России в мороз электричеством обогреваться, — пояснил Евгений. — Поэтому газ — всему голова.И он стал очень дорогой! Я включаю отопление только поздно вечером, когда приезжаю с работы. А потом выключаю и ложусь спать под два одеяла. В комнате в это время обычно градусов 12–14. Но тут все так живут. Я тоже уже привыкаю. Хотя, конечно, трудно. Я в Москве по дому в шортах и босиком ходил. Здесь такое зимой даже представить невозможно.

Накрыло всех

Кризис, как пояснил финансовый аналитик Артем Извольский, коснулся отнюдь не только обывателей, но и производства. Резко снижаются объемы выпуска продукции в металлургии и химической промышленности, где велика «газовая» составляющая расходов.

— Власти стран ЕС пытаются ситуацию исправить. Одно только правительство Германии в этом году выделило на борьбу с энергетическим кризисом 440 миллиардов евро — почти полтора миллиарда в день, — пояснил эксперт. — Для сравнения: на борьбу с пандемией было выделено 480 миллиардов, то есть почти столько же. Субсидии, конечно, помогают, но лишь отчасти.

По словам Извольского, от дешевого российского газа, который шел в рамках долгосрочных контрактов, Европа перешла к покупке СПГ — сжиженного природного газа. В основном — из США.

— Этот газ существенно дороже, себестоимость выпущенной на нем продукции намного выше, чем на российском, в результате она «взлетает» в цене и не продается. В итоге производства европейцы уже начали переводить в США, где газ относительно дешевый, но рабочая сила дорогая, либо в Китай, где намного дешевле и газ, потому что он российский, и рабочая сила. Таким образом, Китай и Штаты выигрывают, а Европа проигрывает. Начался процесс ее деиндустриализации. Без промышленности, конечно, страны ЕС не останутся.

Но с ними произойдет то же, что с СССР, где в течение нескольких лет закрылись тысячи заводов, а миллионы людей остались без работы и возник серьезнейший социальный кризис, — пояснил Извольский. — Если учесть, что безработица в Европе и так выше десяти процентов, что там на пособиях миллионы мигрантов, то социальный кризис, я думаю, ждать себя не заставит.

Фото: dpa/picture-alliance

На чужом кризисе не заработаем

Как пояснил Александр Фролов, злорадствовать не нужно: случившееся с Европой для нашей страны не плюс, а жирный минус.

— По сути европейский энергетический рынок мы потеряли. Даже если случится чудо и мы вдруг восстановим два «Северных потока», то продавать газ в прежних объемах уже не сможем. Дело в том, что сама емкость рынка уже снизилась на 50 миллиардов кубометров. «Спасибо» переносу производства в другие страны, — рассказал эксперт.

Сейчас, по словам Александра Фролова, главы стран ЕС фактически устранились от разрешения украинского кризиса и просто ждут, чем он закончится.

— Введение предельных цен на российские нефть и газ — это не решение своей энергетической проблемы, а имитация бурной деятельности. Ведь эти цены фактически никто соблюдать не будет, — пояснил Фролов. — В дальнейшем европейцы продолжат развивать зеленую энергетику, закрывать АЭС и угольные станции. Так что энергетический кризис в Европе продолжит развиваться, потому что никакого урока из сложившейся ситуации страны ЕС не вынесли.

Беда помогла

Для России потеря европейского энергетического рынка, как считает эксперт, станет вызовом, на который предстоит достойно ответить.

— Я уверен, продолжится газификация нашей страны. После распада СССР уровень газификации России составлял всего 40 процентов, сейчас — 72 процента, и он будет расти, — пояснил Александр Фролов.

Кандидат экономических наук, преподаватель МГУ Виктор Кудрявцев согласен:

— Из-за потери европейского рынка у «Газпрома» выпали огромные доходы, их нужно как-то восполнять. Совет директоров компании уже принял решение о рекордных инвестициях в следующем году — 2,3 триллиона рублей. Часть этих средств пойдет на газификацию российских регионов, где «Газпром» получит новых потребителей, — пояснил эксперт. — Другой вопрос, что современные технологии, которые сейчас используются, энергоэффективные. И потребление газа в отдельно взятых домохозяйствах и на предприятиях снижается. Россия ЕС не заменит.

Александр Фролов считает, что Россия так же будет переориентироваться на энергетические рынки Азии — в частности, развивая сеть газопроводов «Сила Сибири», ведущих в Китай.

— Еще одна задача, которая перед нами стоит, — это развитие СПГ-отрасли, — рассуждает эксперт. — Нам необходимы крупнотоннажные заводы, «заточенные» на экспорт.

При этом, как пояснил Александр Фролов, у России есть проблема: импортозамещение. Нам, увы, не хватает оборудования и для морской добычи, и для сжижения газа, и для судов, перевозящих СПГ.

— У нас не хватает и мощных силовых турбин для выработки из газа электричества — мы покупаем их у Ирана, который делает их в качестве аналога оборудованию «Сименс», — рассказывает эксперт.

Александр Фролов привел пример:

— В 2022 году Россия начала эксплуатацию атомного ледокола «Урал» — самого крутого и мощного в мире. На 90 процентов он сделан из отечественных материалов и узлов. Казалось бы — можно гордиться! Но 10 процентов — это все равно импорт. Причем, я уверен, критически важные составляющие. Если нам перекроют кислород, то подобные прорывные проекты мы реализовать уже не сможем! Это значит, что импортозамещение нужно развивать и реализовывать энергетические проекты уже из своего на 100 процентов оборудования.

Украинский кризис, похоже, стал испытанием для всего мира. Кто-то мерзнет, кто-то голодает, а Россия встала перед необходимостью технологического прорыва.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Средняя цена литра бензина АИ-95 в Европе колеблется от 1,3 до 1,8 евро. Это от 95 до 132 рублей. В Москве, для сравнения, это в среднем 53–55 рублей за литр: намного дешевле самой низкой цены в Европе. При этом, по данным Евростата, средние зарплаты во многих странах ЕС существенно ниже, чем в Москве.

Так, например, в Венгрии и Румынии они составляют около 1000 евро в месяц. В Болгарии — около 900 евро. Таким образом, многие европейские автомобилисты, учитывая их невысокие доходы, могут считать поездку на автомобиле роскошью — даже из-за дороговизны бензина. А с учетом более высоких штрафов — подавно.

ВАЖНО

По данным аналитического центра Брейгеля, работающего в области международной экономики, энергетический кризис уже обошелся европейцам в 1,06 трлн евро. Если европейские власти ничего не предпримут, кроме оказания помощи домохозяйствам, то цена его увеличится до шести процентов ВВП Евросоюза. Перед следующей зимой без российского газа наполнить подземные газохранилища европейцам будет значительно труднее, чем в этом году. Экономисты из Международного энергетического агентства (МЭА) считают, что если Россия полностью перестанет поставлять газ в Европу (сейчас российский газ идет через Украину и по газопроводу «Турецкий поток»), а спрос на СПГ в Китае вырастет, то в следующем году цены на сжиженный газ в ЕС станут вдвое выше нынешних.

МНЕНИЕ

Старый Свет повторяет сценарий «Терминатора»

Леонид Григорьев, профессор ВШЭ, кандидат экономических наук:

— В Европе не энергетический кризис, а ценовой шок. Энергия есть, ее хватает, просто стоит она теперь так дорого, что уже не всем по карману. Вот и экономят кто как может.

И русские тут ни при чем. Еще в августе 2021 года цены на газ прыгнули выше 500 долларов за 1000 кубометров и с тех пор так и растут. Спецоперация и санкции этот эффект лишь усилили. В итоге европейцы сейчас переживают сцену из фильма «Терминатор». Помните, там был эпизод, когда герой Шварценеггера заходит в полицейский участок, говорит «я вернусь», а потом возвращается на грузовике и все там разносит. Так вот: в роли терминатора сейчас выступает уголь, от которого европейцы неосмотрительно отказались, а теперь возвращают, запуская законсервированные котельные.

Уголь — «грязное» топливо — с триумфом вернулся и лихо разносит всю эту зеленую повестку. Европа отброшена на 10 лет назад. Теперь вместо зеленой энергетики тут уголь и субсидии на электроэнергию. А еще сейчас рушится газохимическая промышленность — производство метанола, аммиака и производимых на его основе азотных удобрений.

Из-за резко подорожавшего сырья стало невыгодно производить полимерную продукцию: полиэтилен, полипропилен, поливинилхлорид, окись этилена, пропилен, формалин, муравьиную и уксусную кислоты и много чего еще. Да, у Европы серьезные экономические трудности, но свою любимую игрушку — зеленую энергетику — она не бросит. Дело не в ее эффективности — она под большим вопросом, а в том, что многие политические лидеры и целые партии избирались именно на зеленой волне. Сами европейцы хотят всех этих ветряков, которые то крутятся, то нет, солнечных батарей и прочего прогресса.