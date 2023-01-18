Как Индии удалось обогнать Китай по численности населения и опасен ли такой рост

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Прогнозы о том, что в ближайшее время Индия опередит Китай по численности населения и станет лидером среди всех стран, имеют под собой основание. Это связано с разными подходами государств к контролю рождаемости. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал руководитель Центра азиатско-тихоокеанских исследований ИМЭМО РАН Александр Ломанов.

По данным статистической организации World Population Review, уже в этом году население Индии может превысить население КНР. Так, в Индии на данный момент проживает порядка 1,422 миллиарда человек, а в Китае — 1,425 миллиарда. При этом в 2022 году в КНР впервые со времен массового голода в стране с 1959 по 1961 год сократилось население.

Почему сократилось население Китая

В 80-х руководство КНР провозгласило политику «одна семья — один ребенок». Из-за нехватки энергетических и водных ресурсов государство опасалось серьезных проблем в случае сохранения высокого уровня рождаемости. При этом Китай и до этого активно сдерживал рост численности населения, однако оно все равно быстро росло.

В 1979 году Китай пошел на радикальные меры и запретил гражданам иметь больше одного ребенка, в противном случае их ждал большой штраф. Исключения составляли национальные меньшинства и сельские жители. Власти Китая предполагали, что благодаря этому население страны к началу XXI века не превысит 1,2 миллиарда человек.

В 2000-х меры начали ослаблять. Так, в 2007 второго ребенка разрешили иметь тем, кто сам был единственным ребенком в семье. Для малочисленных народов отменили любые ограничения на количество детей. В начале 2010-х в Китае было зафиксировано снижение количества трудоспособного населения, из-за чего правительство разрешило гражданам иметь до двух детей. В 2021 году из-за падения рождаемости в стране гражданам разрешили иметь трех детей.

В результате таких мер в течение двух поколений в большинстве семей появлялось только по одному ребенку. Сейчас у китайского правительства возникают вопросы, была ли эта политика правильной, рассказал эксперт.

По мнению Ломанова, сейчас в Китае можно только замедлить темпы сокращения населения, однако полностью остановить этот процесс невозможно.

По мнению собеседника «ВМ», благодаря своей политике Китай смог значительно улучшить ситуацию в собственной экономике. Однако рост уровня жизни ведет и к увеличению расходов, из-за чего китайцы пока не готовы к нескольким детям в семье.

— Когда у людей огромные расходы на жилье, медицину, образование и накопления к старости, на детей уже не остается. В бедной стране третьего мира, где люди не озабочены деньгами, они воспринимают наследников как крестьян, которые будут работать в поле. В Китае же школьное образование бесплатное, но на подготовку к вузу нужны деньги. Страховки в Китае покрывают далеко не все, и власти сейчас этим обеспокоены. Люди не должны переживать, на какие средства будут лечиться дети и они сами, — пояснил Ломанов.

Как Индии удалось обогнать КНР

Индия предпочитает иную модель развития, и рост населения в этой стране не приведет к каким-то катастрофическим последствиям, считает специалист.

— В Индии государство пытается направлять на экономическое и социальное развитие страны меньше, чем в Китае. Это обеспечило КНР очень большое преимущество, и сейчас промышленная и научная база страны на порядок превосходит индийскую. Уровень жизни в Китае заметно начинает опережать индийский, но отстает от средних стран Евросоюза. В Китае цель выйти на уровень среднеразвитых стран обозначена к 2035 году, но жители крупных городов уже живут по стандартам среднеразвитых стран, — объяснил Ломанов.

Он отметил, что в Китае все достигается количеством высококвалифицированных рабочих рук и инженерных мозгов.

— Китай — уже не страна дешевых низкообразованных рабочих. Но и Индия не пропадет. Все производства, которые были в Китае в 80–90-е, производившие дешевую одежду и обувь, надо куда-то выводить. Это просто расхождение путей развития, — подчеркнул эксперт.

По его мнению, на данный момент Индия представляет собой Китай, каким он был 30 лет назад. Уровень жизни людей в Индии пока невысокий, но есть потенциал роста за счет использования ресурсов, земли и дешевой рабочей силы, уверен Ломанов. Экономический рост позволит жителям Индии повышать уровень своей квалификации и доходов.

— У Индии блестящие перспективы в промышленном развитии. Я говорю об индустриализации, урбанизации и расширении числа занятых на предприятиях легкой промышленности, различных видах производства. Индия может потихоньку повышать качеству производств, целенаправленно работать для подготовки квалифицированной рабочей силы. Это путь к продвижению, — заключил эксперт.