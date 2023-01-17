Население Китая начало сокращаться в 2022 году впервые за 60 лет

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В Китае в 2022 году начало сокращаться население впервые со времен массового голода в стране с 1959 по 1961 год. Об этом говорится в докладе Государственного статистического управления КНР.

— К концу 2022 года население составило 1 411 750 000 человек, снизившись на 850 тысяч по сравнению с концом 2021 года, — говорится в материале.

Как уточняется, в прошлом году число новорожденных составило 9,56 миллиона, количество смертей достигло 10,41 миллиона. К концу прошлого года численность мужского населения составила 722,06 миллиона, женского — 689,69 миллиона, сообщает ТАСС.

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