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Население Китая начало сокращаться в 2022 году впервые за 60 лет

Араз Салехов
В мире
Население Китая начало сокращаться в 2022 году впервые за 60 лет
Фото: depositphotos

В Китае в 2022 году начало сокращаться население впервые со времен массового голода в стране с 1959 по 1961 год. Об этом говорится в докладе Государственного статистического управления КНР.

— К концу 2022 года население составило 1 411 750 000 человек, снизившись на 850 тысяч по сравнению с концом 2021 года, — говорится в материале.

Как уточняется, в прошлом году число новорожденных составило 9,56 миллиона, количество смертей достигло 10,41 миллиона. К концу прошлого года численность мужского населения составила 722,06 миллиона, женского — 689,69 миллиона, сообщает ТАСС.

Число людей на Земле, по оценке ООН, достигло восьми миллиардов человек. Седьмой миллиард человечеству удалось набрать за 12 лет. А для восьми миллиардов понадобилось на год меньше. По прогнозам ООН, отметка девять миллиардов будет достигнута к 2037 году. «Вечерняя Москва» узнала у экспертов, почему был резкий скачок роста населения за 11 лет и грозит ли планете перенаселение.

В ноябре 2022 года в Китае зафиксировали антирекорд по числу заражений за весь период пандемии. Медики выявили 32 943 новых случая заражения коронавирусом за сутки. Врач-иммунолог Владимир Болибок рассказал «Вечерней Москве», почему в Китае произошла очередная вспышка и будет ли расти число зараженных в России в ближайшее время.

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