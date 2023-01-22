Ничего личного, просто мафия: самые опасные и знаменитые преступники в истории

Кадр из американского фильма «Крестный отец» (1972): Марлон Брандо в роли Вито Корлеоне. Прототипами персонажей этого культового фильма были реальные гангстеры, а сюжет отчасти основывается на правдивыхAP/ТАСС, Sakchai Lalit/AP/ТАСС, Mark Lennihan/AP/ТАСС, Frank Worth/ZUMA/ТАСС, Personastars историях / Фото: Personastars

Во вторник, 17 января, в Италии задержали последнего босса мафии первой величины — Маттео Денаро. Его выслеживали 30 лет! «Вечерняя Москва» узнала у ветерана Московского уголовного розыска, подполковника милиции в отставке Ивана Бирюкова, какая мафия сегодня самая опасная.

Итальянская мафия всегда считалась самой сильной в мире. Не зря о ней ходят легенды. В 1980-е жители всего Советского Союза засматривались итальянским сериалом «Спрут» о мафии. И в период просмотра этого фильма у нас даже снижалась уличная преступность. Итальянская мафия не киношная выдумка. В этой стране высокий уровень коррупции и все условия для процветания таких «сообществ». Помню случай, как в Италии обосновался наш преступный элемент Тайванчик — российский предприниматель Алимжан Тохтахунов. США просили его выдать за преступления, совершенные там, но итальянцы не дали согласия на экстрадицию, у них в стране он откупился. Италия всегда была местом, где мафиози легче всего скрыться. И он уезжал в Италию, потому что знал, что там проще будет откупаться.

Мария Леон: сердце матери

Мария Леон возглавляла в Лос-Анджелесе группировку, которая занималась жестокими преступлениями. У Леон было 13 детей. В 2008 году одного из них убили. И хотя Мария в то время скрывалась в Мексике, она прилетела в Лос-Анджелес на похороны. Там ее и задержали.

Тадамаса Гото: в монахи

Начинал Тадамаса на побегушках у якудза в начале 1970-х, а потом основал клан Готогуми. В 2001 году стало известно о его сотрудничестве с ФБР — босс «сливал» информацию о союзниках. Он пожертвовал 100 тысяч долларов клинике, которая провела ему пересадку печени. Клиника назвала в его честь штамм чумы. Затем якудза стал буддийским монахом.

Басмач: попался в магазине

Настоящее имя — Александр Матусов. Глава Щелковской ОПГ, действовавшей с 1990-х по начало 2000-х годов. Вымогательства, разбой, убийства. В 2009 году его объявили в международный розыск. Скрывался в Таиланде, пока однажды не сходил в магазин за алкоголем в одних трусах. Полиция задержала его и выяснила, что это Матусов, которого ищет Интерпол.

Джек Даймонд: из любви к танцам

Джек Даймонд родился в Филадельфии. Завоевал авторитет в темных кругах в эпоху сухого закона. Занимался контрабандой алкоголя, крупными ограблениями, заказными убийствами. За умение уходить от погони и любовь к танцам получил прозвище Ноги. Еще его называли «Человек, которого нельзя убить». Несмотря на такую славу, Даймонда застрелили в 1931 году, а кто — неясно до сих пор.

Фрэнк Костелло: прототип Корлеоне

Уроженец Италии, переехавший в США, Фрэнк Костелло стал главой семьи Лучано после того, как основателя этого клана арестовали. Прозвище Костелло — Премьер-министр. Его интересовала политика, он хотел расширить свое влияние. Фрэнк руководил игровыми клубами и казино по всей Америке. Именно он, как считают, стал прототипом Вито Корлеоне, героя знаменитого фильма «Крестный отец».

Фрэнк Синатра: дружба с боссами

Знаменитому американскому певцу и актеру, сыну сицилийца, приписывают связи с мафией. Он однажды сказал, что, если бы не интерес к музыке, оказался бы в преступном мире. Известно, что Синатра участвовал в крупной сходке мафиози в 1946 году, дружил с боссами кланов. В личном деле певца, которое вело ФБР, более 2400 страниц посвящено общению в этих кругах. Сам Синатра связь с гангстерами отрицал.

Джон Диллинджер: плохой Робин Гуд

Знаменитый грабитель банков, дважды совершавший побег из тюрьмы. Джон организовал свою первую банду, ориентированную на кражи, еще будучи девятилетним ребенком. Позже ему довелось ограбить более 20 банков и 4 отделения полиции. Причем некоторые называли этого преступника Робин Гудом, который борется с несовершенствами банковской и полицейской систем. По биографии Диллинджера сняли не один фильм.

Мишка Япончик: первый кодекс

Мишка Япончик, настоящее имя — Мойше-Янкель Меер-Вольфович Винницкий, — гроза Одессы, родился в конце XIX века. Прозвище получил за соответствующий разрез глаз. Другая версия: он просвещал одесских бандитов, рассказывая им о том, как устроена жизнь воров в городе Нагасаки. Япончик предлагал своим соратникам изобрести «кодекс» по их примеру.

Мейер Лански: бухгалтер

При рождении — Мейер Сухомлянский. Появился на свет в Гродно, на границе России и Польши. В 1911 году переехал с семьей в Бруклин и сразу попал в банду. Учился плохому у известных мафиози, таких как Счастливчик Лучано, Арнольд Ротштейн. Открыл много игорных заведений — создал целую империю, рассредоточенную по миру. А еще у него было прозвище — Бухгалтер Мафии.

Сильвестр: герой сериала

Прототипом Саши Белого из сериала «Бригада» стал главарь грозной Ореховской ОПГ Сергей Тимофеев, известный под кличкой Сильвестр. В 1990-е занимался рэкетом.

Разный подход

Ветеран Щелковского уголовного розыска, подполковник милиции в отставке Алексей Степанов сравнил итальянскую и российскую мафии:

— Наша мафия стоит за интересами только своего круга: обогащение, нажива. Уголовные дела изумляют подробностями — деньги при обыске вывозят машинами, драгоценностей — на миллионы евро, личной недвижимости — на целый город хватит. Не думаю, что на Западе мафия хранит деньги тоннами, их вкладывают в проекты. За рубежом мафия может оказывать влияние на власть. Методика раскрытия преступлений там и у нас схожа. В советское время в преступном мире была строгая иерархия. А когда в 1990-х появились новые русские, «малиновые пиджаки», началась война в преступном мире. Старые законы они не признавали.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Марта Марци, пресс-секретарь главы движения «Единая Италия»

— Боссы такого калибра, как задержанный Денаро, имеют тесные связи со спецслужбами, сотрудничающими с преступными группировками. ЦРУ и НАТО использовали мафию и подпольную организацию «Гладио» как инструмент для дестабилизации Италии и ее полного подчинения воле США. Неофашисты тоже сыграли в этом деле важную роль. Как показали последние расследования, эти три организации друг с другом связаны и подчинены Штатам. Мафия на данном этапе действует по большей части в тени.

ТОП-5

Легенды преступного мира

Аль Капоне

Этот гангстер с итальянскими корнями держал в страхе Чикаго в 1930–1940-х. Его можно назвать родоначальником понятия «рэкет». Игорный бизнес и наркотрафик входили в сферу интересов. Шрам на левой щеке и беспримерная жестокость — таким был Аль Капоне.

Пабло Эскобар

Лидер колумбийского наркокартеля умел зарабатывать деньги на всем, от кражи и перепродажи надгробий и подделки лотерейных билетов до угона машин и похищения людей. С юности пользовался авторитетом в криминальных кругах.

Джон Готти

Гроза Нью-Йорка, Тефлоновый Дон, ловко и умело уходящий от наказания раз за разом. Джон Готти сумел подняться с самых низов до вершины клана Гамбино. Помимо криминальных заслуг, отличался яркой внешностью и элегантностью. Сдал ФБР его лучший друг, Сальваторе Гравано.

Чарльз Лучано

Его сферой было незаконное производство спиртного, контрабанда. Ему удалось стать лидером коза ностра. Он выжил после пыток, которые ему устроили гангстеры-конкуренты.

Альберто Анастазия

Был главой клана Гамбино. Его группировка убила 600 человек. Ни за одно убийство не ответил перед законом — устранял свидетелей. Погубили конкуренты, совершив нападение в парикмахерской.