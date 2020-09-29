Война в Карабахе: сможет ли ООН остановить кровопролитие

Фото:kremlin.ru / ООН, Эскиндер Дебебе

В Карабахе продолжается конфликт Армении и Азербайджана. Азербайджанское минобороны заявило об уничтожении целого полка в Мардакерте. Ереван эту информацию опровергает. Пока грохочут пушки, в Совбезе ООН по инициативе Франции, Великобритании, ФРГ пройдет заседание по урегулированию конфликта.

Может ли международное сообщество остановить бои и найти более широкое решение конфликта? Этот вопрос «Вечерняя Москва» адресовала экспертам.

Неэффективность ООН

Руководитель аналитической группы центра изучения ЦА и Кавказа Института востоковедения РАН Стас Притчин сомневается в том, что ООН способна предотвратить эскалацию.

— К сожалению, ООН не может остановить войну. Основные мотивирующие факторы лежат внутри региона, внутри этих двух стран. Как мы можем судить по последним глобальным проблемам, этот институт находится в достаточном кризисе. Ряд игроков США стараются отмежеваться от обязательств в рамках международного сообщества и решают свои проблемы в обход ООН. В таких условиях роль ООН сводится на нет, — говорит он.

Эффективность ООН вызывает сомнения и у политолога Павла Клачкова.

— У меня большие сомнения в том, что ООН сможет остановить войну. На мой взгляд, сейчас нет эффективного механизма, в рамках которого ООН справилась бы с такой серьезной задачей. Война носит закономерный характер. Не является искусственным, а является одним из способов решить накопившиеся застарелые противоречия. Такие войны нелегко остановить, — подчеркнул он.

Дипломатический процесс застопорен. Азербайджан требует вернуть семь оккупированных районов вокруг бывшей Нагорно-Карабахской автономной области (НКАО) и потом только обсуждать статус НКАО. Армянский премьер Никол Пашинян не только не готов возвращать пять–семь районов, что предполагается четырьмя резолюциями СБ ООН, Мадридскими и Казанскими принципами, но прямо заявил, что весь Карабах — Армения.

— Подвижек в переговорном процессе нет. Он застопорился. Самое главное препятствие этому — разные позиции Баку и Еревана по решению конфликта, которые становятся все более разными, — уточняет Притчин.

Каковы же настроения в СБ ООН?

Павел Клачков считает, что в главном органе ООН нет единства по решению конфликта. В отличие от России, настроенной на мирное решение проблемы, США заинтересованы в эскалации.

— США не против того, чтобы на периферии России тлели конфликты, отвлекающие силы РФ. В долгосрочной перспективе Вашингтону выгодно раздувать конфликт, то же самое касается Великобритании. Не исключаю, что Франция будет защищать позиции Армении, — заметил Клачков.

Иной формат

Учитывая разногласия в ООН и неэффективность ее механизмов, оба эксперта считают, что более действенным был бы механизм, предполагающий медиаторскую роль России. Кроме того, в самом СБ ООН не представлены стороны конфликта.

— Формат ООН не предполагает участие Азербайджана и Армении. Совбез ООН не дает четких инструкций урегулирования. Посредничество России более эффективно, — подметил Притчин.

Павел Клачков считает, что переговорный процесс можно провести в формате Россия — Турция — Азербайджан — Армения.

— Турция мощно вошла в решение конфликта на стороне братского Азербайджана. Риторика Эрдогана однозначна. Турция — мощнейшая армия. Без нее будет трудно решить конфликт. Для России Закавказье — традиционный ареал влияния. Я думаю, формат Россия — Турция — Азербайджан — Армения рабочий. Возможно, он будет более действенным и эффективным, чем другие механизмы. Хотя сейчас прогнозировать крайне трудно, — добавил политолог.

Притчин, наоборот, полагает, что участие Турции в дипломатическом процессе лишь усложнит его, ибо Анкара — не беспристрастный посредник.

Читайте также: Эксперты объяснили роль России в конфликте на территории Карабаха