Скрытые мотивы: политологи объяснили, зачем Франция и Германия открыто поддержали Тихановскую

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Канцлер Германии Ангела Меркель подтвердила предстоящую встречу с экс-кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской. Ранее она встречалась с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Почему лидеры Европы поддерживают политика, «Вечерней Москве» рассказали политологи.

— Для Европы это демонстрация солидарности с белорусским обществом. В ближайшие дни Лукашенко получит большой пакет санкций, это решение будет принято на саммите на уровне глав государств. Тихановская же — лидер общественного мнения, протестов. И это уже не первый раз, когда ЕС поддерживает белорусскую оппозицию, так что ничего принципиально нового здесь нет, — рассказал белорусский политолог Дмитрий Болкунец.

По его мнению, санкции даже выгодны Лукашенко. Его следующий шаг — попробовать «обменять» политзаключенных на отмену санкций.

— Затем он возьмет деньги у России и продолжит политику разрушения отношений с соседней страной. И Россия снова повелась на его заявления — танцевать Лукашенко будет с Европой, а платить снова станет Москва. Но здесь тоже ничего нового: он делал так всегда, особенно в последние годы, — считает эксперт.

Болкунец заключил, что Россия, конечно, спасает не лично Лукашенко, а экономику страны и свои в ней интересы. Тем не менее, по его словам, это большая ошибка.

Политолог Сергей Марков посчитал, что мотивация Меркель и Макрона намного глубже. Задача стран Европы, по его мнению, — свержение Лукашенко как ближайшего союзника России.

— Германия, Франция вообще очень ужесточили свои позиции относительно нашей страны. Очень ярко это проявилось в поддержке версии об отравлении известного блогера «Новичком» и ответственности за это российских властей, хотя никаких прямых доказательств этому на данный момент нет. Хотелось бы напомнить, что немецкие спецслужбы только отчасти подконтрольны немецкому правительству, в остальном же они подчиняются спецслужбам США, которые и поучаствовали в деле отравления Скрипалей. То есть схема уже наработанная. Так что все это — якобы отравление блогера, встречи с Тихановской — форма политической агрессии против нашей страны, — заявил эксперт.

Марков заключил, что союзнические, дружественные отношения между Россией и Белоруссией невыгодны Европе. Поддержка же оппозиции страны — часть большой программы по осуществлению госпереворота в России и свержению Путина.

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