«Уже участвуем»: какие страны замешаны в войне в Карабахе

Фото: TASS / EPA / Hakob Margaryan

В средствах массовой информации, в телеграм-каналах активно распространяются сообщения о вовлечении в карабахский конфликт третьих стран. Кто-то ищет руку ЦРУ, кто-то — британской разведки, а третьи говорят о поддержке Азербайджана со стороны Турции, Пакистана и Афганистана. Какие внешние игроки действительно могут быть замешаны в конфликте, «Вечерняя Москва» спросила у экспертов по региону.

Президент Научного общества кавказоведов и эксперт Института мировой экономики международных отношений РАН Александр Крылов полагает, что наиболее активную роль играет Турция.

— (В войне — прим. «ВМ») участвуют, прежде всего, сами стороны конфликта — (самопровозглашенная) Нагорно-Карабахская республика, Армения и Азербайджан. Теперь уже становится ясно, что и Турция. Не только в виде военной помощи и советников, но и переброски отрядов террористических организаций из Сирии. О турецком вмешательстве можно говорить уверенно, — считает он.

Потенциально «конфликт затрагивает Россию и Иран», которые призвали Баку и Ереван прекратить бои. В меньшей степени активность проявляют Соединенные Штаты и Европейский союз. Важна роль США, Франции и Британии, потому что там проживает «большое число армянских избирателей», добавил Крылов.

Что касается России, то ввиду наличия ее военной базы на территории Армении «она уже этим участвует в конфликте». Между Ереваном и Москвой есть договор о взаимной обороне. Однако «прямого участия России нет», потому что бои идут не на территории Армении.

Крылов считает, что в зависимости от ситуации на земле Россия и соседний Иран могут более активно участвовать в конфликте.

Фото:facebook.com / Минобороны Армении

Для директора Института политических исследований Сергея Маркова тоже очевидна роль Турции.

— Совершенно очевидно, что Турция хочет быть вовлечена в конфликт. Она действует активно. И здесь больше всего играет роль фактор Эрдогана, — заметил политолог.

Марков допускает, что Турция «может ввести войска», и она обладает всеми возможностями для этого.

— Весь мир признает Нагорный Карабах частью Азербайджана. И все мировые игроки ничего не смогут возразить, если Турция введет войска в Карабах. Россия на словах может критиковать турецкую интервенцию, но реально ничего сделать не сможет. Ведь Россия гарантировала неприкосновенность территории Армении, а Нагорный Карабах — территория Азербайджана, — подчеркнул Марков.

Он также напомнил о Пакистане и Афганистане, выразивших свою поддержку Азербайджану, и Кипре, симпатизирующем Армении.

Что касается Ирана, на чью территорию упал сбитый азербайджанский самолет, то ему не нужен конфликт у себя под боком.

— Ирану рядом с собой бои не нужны. Но Иран ничего сделать не может. У них традиционно неплохие отношения с Арменией, потому что она выходит в большой мир через Иран. С другой стороны, (премьер-министр Армении Никол — прим. «ВМ») Пашинян — проамериканский, ученик Сороса. Ирану Пашинян не нравится. Россия и Иран были бы рады, если бы Армения потерпела небольшое поражение и патриотические армянские генералы свергли Пашиняна, — сказал Марков.

Ранее Пакистан и Афганистан выразили поддержку Азербайджану в войне за Карабах. Иран, Россия, ЕС и США призвали стороны к прекращению боевых действий и выступили за мирное решение конфликта.

Читайте также: Как решить карабахскую проблему? Взгляд из Баку и Еревана