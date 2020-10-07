Жители Армении рассказали, как помогают беженцам из Карабаха

Фото: Из личного архива Гарегина Ханояна

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике (НКР) продолжаются бои. Жители населенных пунктов, расположенных в зоне конфликта, покидают дома. О том, что происходит сейчас на месте событий, «Вечерней Москве» рассказали очевидцы.

Гарегин Ханоян занимается приемом беженцев на границе с Карабахом. По его словам, очень много семей, оставшихся без крова, едут в Армению за помощью.

— С первых дней войны к нам приезжают люди, в основном дети и женщины. Все представители мужского пола не хотят покидать Карабах. Они остаются в республике, чтобы воевать. Местных, которым удалось выбраться из региона, мы расселяем в разных городах Армении. Многие приютили приезжих у себя, никто не остается без крыши над головой. Всех снабжают едой и товарами первой необходимости, — говорит он.

Тем временем артиллерийские удары продолжают сотрясать жилые районы населенных пунктов НКР. Как рассказал житель Армении Оганес Тумасян, который тоже помогает расселять беженцев, среди мирных граждан есть раненые и погибшие, в том числе дети.

Фото: Из личного архива Гарегина Ханояна

— У меня на линии фронта погиб 18-летний племянник. Не осталось, наверное, в нашей стране ни одной семьи, которой бы не коснулась эта беда. Кто-то потерял сына, кто-то — внука. На передовой продолжаются обстрелы. Тела наших солдат, которые тоже оказались в эпицентре, продолжают привозить, — поделился мужчина.

По словам Оганеса, «противник наносит удары без предупреждения», в то время как военные Карабаха предупреждают мирное население об ответном огне.

Фото: Из личного архива Гарегина Ханояна

— Перед тем как начать бомбежку военного аэродрома, наши военные призвали людей покинуть свои дома, чтобы граждане не попали под взрывную волну и не погибли. Та же сторона атакует без предупреждений, — сказал собеседник «ВМ».

Мужчина заявил, что армяне «настроены на победу в этой битве».

— Нам не на кого надеться, кроме как на самих себя. Война будет длиться, пока мы не победим, — сказал Тумасян.

Конфликт в Нагорном Карабахе

Нагорный Карабах — регион в Закавказье, в восточной части Армянского нагорья. Большая его часть находится под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики, провозглашенной в 1991 году, хотя при этом является частью Азербайджана, занимая восток, юго-восток и предгорье Малого Кавказа. В 1992–1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и прилегающими районами, тогда же начались переговоры по мирному урегулированию в рамках Минской группы ОБСЕ под председательством России, США и Франции.

27 сентября 2020 года власти Азербайджана обвинили военных Армении в обстреле населенных пунктов на линии соприкосновения. В Армении утверждают, что это был ответ на воздушные и ракетные атаки со стороны Азербайджана. Сообщается о жертвах среди военных и мирного населения.

Читайте также: Несколько взрывов раздались в Степанакерте