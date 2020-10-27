«Точно не пандемия»: что может привести к краху «шенгена» и евро

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Шенгенская зона рухнет из-за коронавируса, страны вернутся к привычным пограничным режимам, а евро исчезнет, уступив место нацвалютам. Такое заявление сделал депутат Госдумы Владимир Жириновский.

«Вечерняя Москва» поговорила с экспертами, оценившими высказывание политика и рассказавшими, как пандемия отразится на Евросоюзе.

Ограничения на передвижения в Шенгенской зоне уже вводились, вспоминает политолог Марат Баширов. По его словам, подобная мера применялась во время неконтролируемой эмиграции, когда беженцы из Сирии попадали в Южную Европу, а потом распространялись по всем странам внутри объединения. Тем не менее даже в такой непростой ситуации ограничения были только временными, отмечает собеседник «ВМ»:

— Экономики стран Европы настолько тесно переплетены между собой, что закрытие границ в таком формате, в каком понимаем его мы, — с визами и таможенным режимом, просто невозможно, иначе вся эта налаженная система рухнет.

Даже более уместным, по мнению политолога, было бы думать, напротив, о расширении экономического пространства Евросоюза. Конечно, есть такие страны, как Турция, которая не может попасть в ЕС уже долгие годы, Украина, которая также отчаянно рвалась в шенгенскую зону. Тем не менее Баширов считает возможным расширение Евросоюза в случае недостатка в рабочей силе или новых рынков сбыта:

— С другой стороны, попадание в ЕС неизбежно влечет за собой уничтожение некоторых отраслей национальных экономик. Болгария, к примеру, вроде и полноправный член Евросоюза, но плодоовощную продукцию не развивает уже давно — все завозится из других государств. Кроме политических устремлений, всегда ведь есть и экономическая основа решений. Ситуация сейчас такова, что экономики стран ЕС испытывают серьезные проблемы. Пока государства не встанут на ноги, никакого расширения не произойдет. Экспансия возможна, но только торговая, не в формате расширения Шенгенской зоны.

Эпидемия, замечает политолог, все равно не может не сказаться на внутриполитической ситуации в ЕС. Главная перемена здесь — появление недоверия и обиды у населения стран в отношении своих соседей, объясняет эксперт:

— Мы знаем, что во время зимне-весенней вспышки коронавируса особенно тяжело пришлось Италии. Местные жители очень обиделись на другие страны ЕС, которые не прислали гумпомощь, не поделились медикаментами, средствами индивидуальной защиты, ИВЛ. До сих пор в этом государстве огромное количество заболевших именно среди людей пожилого возраста, которые являются наиболее уязвимыми. Именно такие ситуации и рождают расколы в обществе, только вот происходят они в общественно-политической части, а не в управленческой.

Фото: European Union 2014 / European Parliament

Экономист Алексей Коренев заметил, что для недопущения распространения коронавируса между странами ЕС уже вполне достаточно ограничительных мер, введенных на территориях государств и их границах. И уж тем более, по его словам, никакого отношения к пандемии не имеет единая валюта.

— Честно говоря, я не особенно понимаю, с чего бы евро должен исчезать. Ладно британцы — они всю жизнь хотели уйти из ЕС, стояли особняком, и было понятно, что они не особенно вписываются в эту конструкцию. Но остальной Евросоюз настолько глубоко интегрировал эту валюту в свою экономику, что рушить этот формат не станет никто. Отсутствие границ, таможенных ограничений, единая валюта позволяют осуществлять любые торговые операции по более упрощенной и дешевой схеме. Теоретически, может, когда-то и ЕС развалится, и евро исчезнет, но причиной этого станет точно не пандемия, — посчитал экономист.

Дело еще и в том, что страны Евросоюза ютятся на небольшом по площади континенте, тесно связаны между собой торговыми отношениями. И, когда у каждого государства свои денежные единицы, при совершении любой торговой операции необходимо переводить одну валюту в другую, в то время как курсы меняются ежедневно.

— Система ЕС напрашивалась давно, потому что, живя в таком близком соседстве, сотрудничестве, просто удобнее и выгоднее иметь общую платежную систему. Дело здесь даже не в политике, а экономике: евро выгоден. Потому даже странно, что не все страны Евросоюза к нему присоединились. Возможно, причина в какой-то дани традициям, национальной гордости, — предположил Коренев.

Экономист считает, что крах ЕС и уничтожение евро в нынешних условиях практически невозможны и точно не имеют смысла. От существования такого союза и валюты слишком много выгодополучателей, убежден Коренев. Разрушить эту отлаженную систему может разве что катастрофа вроде войны внутри ЕС, заключил он.

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