Не всемогущий: пять обещаний, которые не выполнил Трамп

Фото: facebook.com/WhiteHouse

Дональд Трамп выполнил многие из своих предвыборных обещаний: вышел из ядерной сделки, разорвал «невыгодные» экономические соглашения с Европой и Азией, начал торговую войну против Китая и «подарил» Израилю Иерусалим. Однако президенту США так и не удалось нормализовать отношения с Россией, достроить стену на границе с Мексикой и выдворить мигрантов, ограничить влияние крупных СМИ. Что помешало Трампу, «Вечерняя Москва» спросила у американиста.

Дональд Трамп — один из немногих лидеров государств, который сумел выполнить большую часть своих предвыборных обещаний. Основные реализованные обещания приходятся на внешнюю политику. Трамп в 2016 году жестко отчитывал своего предшественника Барака Обаму за ядерную сделку с Ираном. Едва он пришел к власти, сразу же вышел из договора и ввел санкции против Исламской Республики. Такое же негативное отношение у него было к «невыгодным» торговым партнерствам: трансатлантическому (TTIP — с Европой) и транстихоокеанскому (TPP — со странами восточной Азии). Их, как и Парижское соглашение по климату, Трамп дезавуировал.

Такой же негатив, как и к Ирану, миллиардер испытывал к Китаю, который он обвинял в «изнасиловании» американской экономики. Из-за высокого экспорта КНР в Штаты последние несли многомиллиардные убытки. В результате Трамп поднял тарифы на китайскую сталь и алюминий до 25 процентов и 10 процентов соответственно. В дальнейшем он ограничил доступ на американский рынок крупным китайским компаниям — Huawei и Xiaomi. Экономические отношения Трамп грозился пересмотреть и с Канадой. 29 января этого года президент подписал с Канадой и Мексикой более выгодное для США соглашение о свободной торговле USMCA, которое должно заменить действовавшее почти 30 лет NAFTA.

За четыре года Трамп очень много сделал для союзника США Израиля. Как и обещал, признал Иерусалим столицей еврейского государства и перенес туда столицу из Тель-Авива. Кроме того, Овальный кабинет признал израильскими аннексированные в ходе Шестидневной войны 1967 года сирийские Голанские высоты.

Против другого союзника — Европы — Трамп, наоборот, обещал действовать жестко. Он был недоволен тем, что НАТО спонсируют американцы, а Германия финансирует Россию, строя газопровод «Северный поток — 2». В результате он добился того, что европейские члены альянса расширили расходы на оборону. Угрозы в отношении Германии вылились в вывод части американских военных из страны и санкции против «Северного потока — 2».

Фото: facebook.com/WhiteHouse

Из вышесказанного ясно, что Трамп — человек слова. Однако, несмотря на многие сбывшиеся предвыборные обещания, среди них немало таких, которые 45-й президент так и не реализовал. Например, обещание нормализовать отношения с Россией и наладить личный контакт с Владимиром Путиным. Если второй пункт еще как-то заслуживает галочки (ведь Трамп встретился в июле 2018 года с Путиным в Хельсинки), то отношения США и России в последние годы многими экспертами считаются «худшими с окончания холодной войны». Разногласия в Сирии, высылка дипломатов, расширение санкций (включая «Северный поток — 2»), выход Белого дома из ДРСМД и отказ подписывать СНВ-3 — лучшее этому доказательство.

Из нереализованных целей можно отметить обезглавливание «Аль-Каиды»*. Благодаря военной операции американской коалиции «Исламское государство»** потерпело крах в Ираке и Сирии, но сирийская версия «Аль-Каиды» — «Хайят Тахрир Аш-Шам»*** до сих пор сохраняет власть над большей частью провинции Идлиб.

Во внутренней политике в глаза бросается обещание построить стену на границе с Мексикой и выдворить из США 11 миллионов «нелегалов». Стена построена, но не на всех участках границы, а мигрантов массово никто выдворить не смог. Кроме мигрантов, Трампу не нравилось сильное влияние СМИ. Он почти в каждом выступлении грозился «осушить болото» — ограничить влияние крупнейших изданий, поддерживающих демократов (The New York Times, CNN, NBC и т. д.). Но «мейнстримные» медиа по-прежнему живут и здравствуют, публикуя компромат за компроматом на республиканца.

Фото: facebook.com/WhiteHouse

Первый заместитель комиссии ОП РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич уверен, что причина нереализованных обещаний Трампа лежит не в нем самом, а в могущественных силах, которые ему мешали.

— «Вашингтонское болото» не давало ему ничего делать. Несмотря на экономические успехи и мирные инициативы (с КНДР, замирение арабов с израильтянами, Косова — с Сербией), ему не дают вывести американские войска отовсюду и вкладывать деньги в собственную страну. Нормализовать отношения с Россией он хотел, но после первой же встречи с Путиным в США арестовали Бутину (Марию Валерьевну, российскую политическую активистку — прим. «ВМ»). Как нормализовать отношения с Россией, когда его считают российским шпионом? — сказал он в беседе с «Вечерней Москвой».

На примере Трампа, по словам Малькевича, стало ясно, что такое глубинное государство: это элиты, либеральные медиа и отставные силовики, работающие сообща. Когда в их руках «Голливуд» и хай-тек, «они могут все четыре года не давать работать руководителю самой могущественной страны в мире».

*«Аль-Каида» — организация, запрещенная на территории России.

**«Исламское государство» — организация, запрещенная на территории России.

***«Хайят Тахрир аш-Шам» — запрещенная в России террористическая организация.

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