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Как новая политика Лукашенко изменит жизнь в Белоруссии
Фото: president.gov.by / Пресс-служба президента Республики Беларусь

Как новая политика Лукашенко изменит жизнь в Белоруссии

Камран Гасанов

В мире

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил местным органам власти трудоустроить безработных. По его мнению, отсутствие работы у населения приводит к протестам и росту преступности. Поможет ли эта мера положить конец начавшимся с августа массовым митингам в Белоруссии, «Вечерняя Москва» спросила у экспертов.

Сопредседатель белорусско-российской гражданской инициативы «Союз» Сергей Лущ обратил внимание на то, что решение вопроса так называемых тунеядцев для белорусской власти имеет давнюю историю.

— Несколько лет назад был издан крайне непопулярный декрет президента о тунеядцах, предполагавший материальные санкции в отношении официально неработающих лиц. Но вскоре выяснилось, что вопрос совершенно не проработан. Во-первых, не все люди, официально неработающие, — действительно тунеядцы. Например, много белорусов работают в России или удаленно фрилансерами. А главное, государство обязано предоставить человеку возможность трудоустроиться. В госслужбе реально достойных, хорошо оплачиваемых предложений о трудоустройстве не так много, — говорит он.

Тогдашнее решение властей Белоруссии вызвало стихийный гражданский протест в виде массовых митингов, который быстро был «подхвачен прозападной оппозицией». Чтобы выйти из неудобной ситуации, власти откладывают исполнение закона на все новые сроки, отмечает политический аналитик.

Сейчас администрация Лукашенко фактически вернулась к застарелой проблеме, но на этот раз с политической целью.

— Теперь уже сама власть придала вопросу политический окрас. Президент навесил всем протестующим ярлык тунеядцев, что, конечно, не соответствует действительности. Наиболее массовые протесты проходят в выходные, то есть люди выходят в свое личное время. Более того, арестами демонстрантов на так называемые сутки руководство страны само стимулирует безработицу, ведь не каждый работодатель войдет в положение арестованного и будет сохранять за ним место, — сказал Лущ.

Он отметил, что люди намеренно не выходят на работу по политическим соображениям — в результате их увольняют за прогулы. Но, по сути, они не являются тунеядцами. Таким образом, руководство республики в очередной раз «наступает на старые грабли», расширяя и без того проблемное поле и предоставляя бонусы своим оппонентам, которые активно бросились раскручивать тему, заключил эксперт.

Директор Института политических исследований Сергей Марков, напротив, уверен, что инициатива президента Белоруссии снизит поддержку оппозиции.

— Распоряжение Лукашенко не остановит попытку революции в Белоруссии, потому что это не революция, а путч — попытка государственного переворота, организованная властями Польши. Зато уменьшение безработицы в условиях экономического кризиса из-за пандемии коронавируса снизит социальную напряженность и возможную поддержку этих пропольских выступлений против Лукашенко и России, — подчеркнул политолог.

Специальная программа борьбы с безработицей позволит эффективно бороться с «попытками Польши остановить экономику Белоруссии» путем организации забастовок на предприятиях. Ведь те заводы, на которых бастуют, могут быть с легкостью заменены теми, кто ищет работу, при поддержке местных властей, добавил Марков.

Напомним, массовые протесты в Белоруссии начались после 9 августа — дня президентских выборов, на которых уверенно победил Александр Лукашенко. Лидер оппозиции Светлана Тихановская призвала народ к бессрочным забастовкам и митингам с требованием отставки главы государства. Власти ответили жестким подавлением протестов. Тихановской пришлось покинуть страну. В настоящее время она находится в Литве. 14 августа оппозиция сформировала координационный совет. Несмотря на продолжающиеся митинги, Лукашенко остается у власти, хотя и обещает уйти после конституционной реформы.

Ряд стран, включая Россию, Китай, Казахстан и другие, признали легитимность Лукашенко. Евросоюз и США итоги выборов считают сфальсифицированными и ввели против белорусских властей санкции.

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