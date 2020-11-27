«Пиррова победа»: политолог назвал две интриги отставки Лукашенко

Фото: president.gov.by / Пресс-служба президента Республики Беларусь

Президент Белоруссии заверил оппозицию в том, что под себя он конституцию не меняет. Как только она будет принята, политик уйдет. Политолог Станислав Бышок полагает, что еще рано говорить об отставке политика.

Лукашенко заявил, что, когда будет принята новая конституция, его уже не будет.

— Никакую конституцию я под себя не делаю. С новой конституцией я уже с вами президентом работать не буду. Поэтому успокойтесь, спокойно это переносите, — заявил он, уточнив, что это произойдет, если так проголосует народ.

Политический эксперт, исполнительный директор Международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок считает, что это заявление еще раз доказывает, насколько авторитарным политикам тяжело дается уход с политической сцены.

— На примере Трампа мы видим, что даже демократические лидеры не любят уходить. Что уж говорить об автократах, которые редко уходят сами. Конституционная реформа некоторыми воспринимается как палочка-выручалочка. Но не совсем понятны и параметры, и сроки этой реформы. Если будут конкретно обозначены даты, формат и процедуры принятия, то можно будет строить дальнейшие прогнозы, — сказал он.

По мнению Бышока, белорусский президент все еще не может себя назвать победителем в схватке с оппозицией.

— Очевидно, что сейчас Лукашенко похож на человека, одержавшего Пиррову победу. Вроде протесты снижаются, оппозиционные лидеры находятся в заключении или за границей. При этом победы нет, а чувствуется общая усталость и понимание того, что хочешь не хочешь, уходить все равно придется, — заметил политолог.

Оппозиция в уход Лукашенко не верит, и какого-либо кандидата в преемники, который одновременно устроил бы и оппозицию, и лоялистов, и Россию, у Лукашенко нет, полагает Бышок. Поэтому в Минске сейчас остаются две интриги — уйдет ли Лукашенко в ближайшее время и кто будет «человеком номер два», то есть следующим президентом, подытожил Бышок.

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