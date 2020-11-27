Лукашенко рассказал, когда уйдет с поста президента Белоруссии

Фото: president.gov.by / Пресс-служба Президента Республики Беларусь

При новой белорусской конституции Александр Лукашенко уже не будет возглавлять страну. Об этом действующий президент республики заявил лично в пятницу, 27 ноября.

— Никакую конституцию я под себя не делаю. С новой конституцией я уже с вами президентом работать не буду. Поэтому успокойтесь, спокойно это переносите, — сказал он, уточнив, что это произойдет, если так проголосует народ.

Белорусский лидер также пообещал не допустить, чтобы при принятии новой редакции конституции ее кто-либо сфальшивил или сфабриковал. При этом политик согласен оставить в документе такие вещи и положения, с которыми он может быть не согласен.

Лукашенко добавил, что белорусы «должны через это пройти», чтобы не было войны, которую, по мнению политика, еще могут «подкинуть». Об этом пишет Sputnik Беларусь.

Выборы президента Белоруссии: протесты, задержания и уголовные дела

9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента. 14 августа Центризбирком опубликовал окончательные итоги выборов президента в республике. По данным комиссии, за действующего лидера страны Александра Лукашенко проголосовали 80,1 процента избирателей, тогда как за оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую — 10,12 процента.

Электоральные мероприятия к концу дня переросли в массовые протесты, которые пришлось подавлять силой. Менее чем за неделю митингов ОМОН задержал несколько тысяч человек, из которых до настоящего времени были отпущены не все граждане. Сотни человек пострадали, в том числе и сами правоохранители. По факту нападения на милицию были заведены десятки уголовных дел.

16 августа действующий президент страны Александр Лукашенко заявил, что выборы в Белоруссии состоялись, фальсификации на них быть не могло. Позднее Лукашенко допустил проведение перевыборов.

Масштабные провокации в Белоруссии привлекли внимание мировой общественности, особенно Европейского союза, который выразил солидарность с белорусским народом, призвал к новым выборам и пообещал ввести санкции против тех, кто стоит за избиением протестующих и фальсификациями на выборах.

Читайте также: Лукашенко заявил, что оппозиция в Белоруссии хочет сменить власть военным путем