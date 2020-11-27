Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Лукашенко заявил, что оппозиция в Белоруссии хочет сменить власть военным путем
Фото: president.gov.by / Пресс-служба Президента Республики Беларусь

Лукашенко заявил, что оппозиция в Белоруссии хочет сменить власть военным путем

Ростислав Зубков

В мире

Белорусская оппозиция не хочет менять конституцию республики, но выступает за смену власти военным путем. Такое мнение выразил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Он также раскритиковал предложения оппозиционных сил по поправкам в основной закон республики. По мнению политика, они могут привести к «потере страны», как это произошло с Советским Союзом в 1991 году.

— Союз развалился. Нам эту подлянку хотят подкинуть сейчас, — цитирует белорусского лидера Sputnik Беларусь.

Лукашенко добавил, что такая демократия, когда «все должны избираться», — это уже пройденный этап.

Выборы президента Белоруссии: протесты, задержания и уголовные дела

Включить звук

9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента. 14 августа Центризбирком опубликовал окончательные итоги выборов президента в республике. По данным комиссии, за действующего лидера страны Александра Лукашенко проголосовали 80,1 процента избирателей, тогда как за оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую — 10,12 процента.

Электоральные мероприятия к концу дня переросли в массовые протесты, которые пришлось подавлять силой. Менее чем за неделю митингов ОМОН задержал несколько тысяч человек, из которых до настоящего времени были отпущены не все граждане. Сотни человек пострадали, в том числе и сами правоохранители. По факту нападения на милицию были заведены десятки уголовных дел.

16 августа действующий президент страны Александр Лукашенко заявил, что выборы в Белоруссии состоялись, фальсификации на них быть не могло. Позднее Лукашенко допустил проведение перевыборов.

Масштабные провокации в Белоруссии привлекли внимание мировой общественности, особенно Европейского союза, который выразил солидарность с белорусским народом, призвал к новым выборам и пообещал ввести санкции против тех, кто стоит за избиением протестующих и фальсификациями на выборах.

Читайте также: Лукашенко заявил о необходимости «усилить отношения» между РФ и Белоруссией

БелоруссияАлександр ЛукашенкоКонституция
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Как «Сара» и «Таня» вскружили всем головы

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Контролируемая глупость Бориса Гребенщикова

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Неочевидное знание

Рустам Сабанчеев
Рустам Сабанчеев

На свидание, дорогая, приходи со справкой

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Вилка для Байдена: с кем вы, господин избранный президент?

Артем Чубар
Артем Чубар

Извольте ругаться культурно, судари мои

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Нужны ли нам родственники

Все мнения
О проекте