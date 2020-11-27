Лукашенко заявил, что оппозиция в Белоруссии хочет сменить власть военным путем

Фото: president.gov.by / Пресс-служба Президента Республики Беларусь

Белорусская оппозиция не хочет менять конституцию республики, но выступает за смену власти военным путем. Такое мнение выразил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Он также раскритиковал предложения оппозиционных сил по поправкам в основной закон республики. По мнению политика, они могут привести к «потере страны», как это произошло с Советским Союзом в 1991 году.

— Союз развалился. Нам эту подлянку хотят подкинуть сейчас, — цитирует белорусского лидера Sputnik Беларусь.

Лукашенко добавил, что такая демократия, когда «все должны избираться», — это уже пройденный этап.

Выборы президента Белоруссии: протесты, задержания и уголовные дела

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9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента. 14 августа Центризбирком опубликовал окончательные итоги выборов президента в республике. По данным комиссии, за действующего лидера страны Александра Лукашенко проголосовали 80,1 процента избирателей, тогда как за оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую — 10,12 процента.

Электоральные мероприятия к концу дня переросли в массовые протесты, которые пришлось подавлять силой. Менее чем за неделю митингов ОМОН задержал несколько тысяч человек, из которых до настоящего времени были отпущены не все граждане. Сотни человек пострадали, в том числе и сами правоохранители. По факту нападения на милицию были заведены десятки уголовных дел.

16 августа действующий президент страны Александр Лукашенко заявил, что выборы в Белоруссии состоялись, фальсификации на них быть не могло. Позднее Лукашенко допустил проведение перевыборов.

Масштабные провокации в Белоруссии привлекли внимание мировой общественности, особенно Европейского союза, который выразил солидарность с белорусским народом, призвал к новым выборам и пообещал ввести санкции против тех, кто стоит за избиением протестующих и фальсификациями на выборах.

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