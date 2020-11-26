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Лукашенко заявил о необходимости усилить отношения между РФ и Белоруссией
Фото: president.gov.by / Пресс-служба президента Республики Беларусь

Лукашенко заявил о необходимости усилить отношения между РФ и Белоруссией

Юлия Ямпольская

Внешняя политика

Отношения между Российской Федерацией и Белоруссией нужно усилить. Об этом в четверг, 26 ноября, сообщил лидер республики Александр Лукашенко.

По его словам, Минск готов к этому.

— Что касается белорусско-российских отношений, то, наверное, нам надо, может быть, не о какой-то перезагрузке говорить, но об усилении, интенсификации наших отношений. Тезис абсолютно напрашивается — и не просто тезис, а практика, — заявил Лукашенко.

Он также добавил, что ведется много разговоров о том, какими будут отношения Москвы и Минска.

— Без всяких обиняков вам просто по-дружески хочу сказать, что и Россия, и Беларусь живут — не по воле Беларуси — в своем собственном доме или в квартире… И мы бы хотели иметь не просто добрососедские отношения «мы — соседи», мы хотели бы иметь очень близкие братские отношения с Российской Федерацией, — сказал белорусский лидер.

Глава республики выразил уверенность в том, что на данный момент руководство России предпочитает такие отношения.

Ранее Лукашенко сообщил, что западные страны хотят подключить Россию к воздействию на Белоруссию.

Читайте также: Лукашенко: Минск заинтересован в неконфликтном сотрудничестве с западными странами

БелоруссияАлександр ЛукашенкоРоссия
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