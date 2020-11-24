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Лукашенко заявил, что Запад хочет подключить Москву к воздействию на Белоруссию
Фото: president.gov.by / Пресс-служба президента Республики Беларусь

Лукашенко заявил, что Запад хочет подключить Москву к воздействию на Белоруссию

Виктория Родимкина

Внешняя политика

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что западные страны готовы подключить Россию к «свержению строя» в республике, однако не знают, как это сделать. Об этом белорусский лидер сообщил во вторник, 24 ноября.

По словам Лукашенко, Запад в последнее время «очень волнуется» по поводу дальнейшего развития Белоруссии. Против республики строят разные схемы, которые призваны «свергнуть существующий строй».

— Дошли до того, что готовы подключить к этому процессу Россию, но не знают как. Я делаю это заявление на основании железных, как говорят в Китае, фактов. В связи с этим хочу сказать, что президента Беларуси можно отстранить от власти. Это реально, — сказал глава государства.

Он отметил, что отстранить его от власти сможет только белорусский народ на основании тех законов, которые на сегодняшний день действуют в стране, передает БелТА.

Выборы президента Белоруссии: протесты, задержания и уголовные дела

9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента. 14 августа Центризбирком опубликовал окончательные итоги выборов президента в республике. По данным комиссии, за действующего лидера страны Александра Лукашенко проголосовали 80,1 процента избирателей, тогда как за оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую — 10,12 процента.

Электоральные мероприятия к концу дня переросли в массовые протесты, которые пришлось подавлять силой. Менее чем за неделю митингов ОМОН задержал несколько тысяч человек, из которых до настоящего времени были отпущены не все граждане. Сотни человек пострадали, в том числе и сами правоохранители. По факту нападения на милицию были заведены десятки уголовных дел.

16 августа действующий президент страны Александр Лукашенко заявил, что выборы в Белоруссии состоялись, фальсификации на них быть не могло. Позднее Лукашенко допустил проведение перевыборов.

Масштабные провокации в Белоруссии привлекли внимание мировой общественности, особенно Европейского союза, который выразил солидарность с белорусским народом, призвал к новым выборам и пообещал ввести санкции против тех, кто стоит за избиением протестующих и фальсификациями на выборах.

Читайте также: МВД Белоруссии зафиксировало снижение числа участников акций протеста

БелоруссияАлександр ЛукашенкоРоссия и Запад
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