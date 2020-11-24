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Лукашенко: Минск заинтересован в неконфликтном сотрудничестве с западными странами
Фото: Официальный интернет-портал президента Республики Беларусь

Лукашенко: Минск заинтересован в неконфликтном сотрудничестве с западными странами

Виктория Родимкина

В мире

Белоруссия заинтересована в неконфликтном сотрудничестве с другими странами, в том числе и западными. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко во вторник, 24 ноября, на церемонии вручения верительных грамот послами зарубежных стран.

Белорусский лидер принял верительные грамоты послов Бангладеш, Израиля, Камбоджи, Китая, Намибии, Пакистана, а также Мальтийского ордена.

— С учетом своей непростой истории и геополитического положения наша страна очень заинтересована в неконфликтном и эффективном сотрудничестве с другими странами, в том числе и западными, — цитирует Лукашенко БелТА.

По его словам, Минск исключает любое политическое и экономическое давление. В диалоге с партнерами Белоруссия придерживается принципов открытости и равноправия, добавил президент.

Ранее Лукашенко сообщил, что западные страны хотят подключить Россию к воздействию на Белоруссию.

Выборы президента Белоруссии: протесты, задержания и уголовные дела

9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента. 14 августа Центризбирком опубликовал окончательные итоги выборов президента в республике. По данным комиссии, за действующего лидера страны Александра Лукашенко проголосовали 80,1 процента избирателей, тогда как за оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую — 10,12 процента.

Электоральные мероприятия к концу дня переросли в массовые протесты, которые пришлось подавлять силой. Менее чем за неделю митингов ОМОН задержал несколько тысяч человек, из которых до настоящего времени были отпущены не все граждане. Сотни человек пострадали, в том числе и сами правоохранители. По факту нападения на милицию были заведены десятки уголовных дел.

16 августа действующий президент страны Александр Лукашенко заявил, что выборы в Белоруссии состоялись, фальсификации на них быть не могло. Позднее Лукашенко допустил проведение перевыборов.

Масштабные провокации в Белоруссии привлекли внимание мировой общественности, особенно Европейского союза, который выразил солидарность с белорусским народом, призвал к новым выборам и пообещал ввести санкции против тех, кто стоит за избиением протестующих и фальсификациями на выборах.

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БелоруссияАлександр Лукашенкоразвитие сотрудничества
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