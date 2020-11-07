«На порядок адекватнее»: почему белорусская система выборов лучше американской

Фото: president.gov.by / Пресс-служба президента Республики Беларусь

Белорусская избирательная система более адекватна, поскольку в ней нет выборщиков, а также меньше возможностей для фальсификации. Такое мнение в разговоре с «Вечерней Москвой» высказал политолог Сергей Марков.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал выборы в США «издевательством над демократией» и посчитал, что западные страны «побоятся» требовать проведения нового голосования так же, как они сделали это в отношении республики.

Марков заметил, что американская система действительно довольно необычна. Ее отличает, прежде всего, отсутствие прямого голосования — президента выбирает не народ, а выборщики от штатов.

— Конечно, белорусские выборы на порядок более адекватны, — считает Марков. — Система более современная и простая, прямая, без института выборщиков. Там отсутствует голосование по почте, которое дает больше возможностей для фальсификаций. Во всех областях Белоруссии одни и те же правила проведения выборов, в Америке же они сильно отличаются от штата к штату. Плюс ко всему в Белоруссии заложена система международных наблюдателей — да, с ней есть проблемы, но она существует. В США международные наблюдатели разрешены только в девяти штатах.

Фото: flickr.com

Американскую систему выборов, однако, политолог не считает плохой, скорее, архаичной. Она была оправданна в XIX веке, когда голоса по всей стране посчитать было намного сложнее, чем голоса отдельных выборщиков. Американские элиты, по словам Маркова, страшили не только трудности подсчета, но и популизм:

— Они боялись, что все, кроме женщин, черных и бедняков, воспользуются избирательным правом и поставят на пост президента какого-нибудь популиста-демагога. Так что и в этом плане с выборщиками было спокойнее. Теперь же такой подход устарел. Впрочем, в отличие от белорусского варианта, там есть такая позитивная вещь, как реальная конкуренция. Да, имеют место фальсификации, с помощью которых, как в этот раз, отбирают победу у одного конкурента и отдают другому. Отняли голоса у настоящего лидера, Трампа (Дональд Трамп — действующий президент США — прим. «ВМ») и отдали их жулику-Байдену (Джо Байден — кандидат в президенты США — прим. «ВМ»). Но, даже несмотря на это, борьба за президентский пост все равно остается высококонкурентной, этого нельзя не признать.

Вероятно, Соединенным Штатам имело бы смысл отказаться от устаревшего формата выборов, но, как ни странно, эта система, по словам Маркова, по-прежнему работает. Причиной ее стабильности может быть славное прошлое — ведь многие страны учились демократии именно на примере США и ее выборной системы, заключил политолог.

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