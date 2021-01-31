«Власти реагируют жестко»: преподаватель из Пекина — о пандемии, местных локдаунах и вакцинации

Фото: Из личного архива героини

В Китае зафиксирован рост заболеваемости коронавирусом — ежедневно регистрируют порядка 50 новых случаев. Эти цифры могут показаться незначительными, но власти страны внимательно отслеживают каждый эпизод заражения и предпринимают оперативные меры по недопущению дальнейшего распространения пандемии. «Вечерняя Москва» поговорила с россиянкой Натальей, преподающей в университете Пекина, которая рассказала, почему в Китае так жестко реагируют на каждый новый случай заболевания и почему страна лучше всех справилась с пандемией.

Несмотря на то, что именно Китай стал первой страной, столкнувшейся с коронавирусом, ему удалось эффективнее всех справиться с пандемией, и теперь новые случаи здесь уже давно измеряются максимум десятками. Причина такого «везения» заключается в том, что властям страны удалось выработать максимально эффективные меры противодействия распространению заболевания. Они могут показаться чрезмерно жесткими, но именно они позволили государству выйти из пандемии с минимальными экономическими последствиями, а также сохранить жизнь и здоровье граждан.

— Я бы вообще не сказала, что у нас были какие-то «волны» заболеваемости, — говорит Наталья. — Это никогда не прекращалось. Новые случаи выявляют ежедневно. Люди приезжают из-за границы, отправляются в карантин. И уже там периодически выявляют больных. Это завозные случаи. И вот совсем недавно, где-то в 20-х числах января в Пекине обнаружили сразу семь новых, не завозных, больных. Власти отреагировали жестко, сразу закрыли район — так что ни въехать, ни выехать оттуда стало невозможно. Когда происходит что-то такое, иногда даже закрывают станции метро в местах, где появляются новые случаи. Вообще, власти очень жестко реагируют на каждый новый случай. В конце декабря недалеко от моего ЖК, в соседнем районе, обнаружили немного, меньше десяти, случаев заражения. Тогда у нас во дворе поставили палатки, на следующее утро приехали врачи. За два дня они проверили весь наш компаунд. Я даже представить не могу, какое количество человек протестировали, но система реагирует на все очень четко и оперативно.

Фото: Из личного архива героини

Мини-локдауны — не единственный способ контроля заболеваемости в Китае. С помощью социальной сети WeChat граждане могут отслеживать все свои контакты, а в случае, если недалеко от вас был обнаружен очаг заражения, приложение об этом уведомит:

— WeChat — это целый мир, там можно оплачивать покупки, общаться. И в числе прочего во время пандемии там создали такое приложение — «Код здоровья». Оно отслеживает все передвижения через мобильную связь. И если вы вдруг оказались в «опасном» районе, оно это покажет. Куда бы ты ни зашел — в метро, магазин — необходимо предъявить свой код здоровья. Если он горит зеленым — все нормально, ты проходишь.

Также, как рассказала Наталья, многие работодатели просят сотрудников утром — с 7 до 9 часов — отправлять данные о состоянии своего здоровья через специальное приложение. Требуется указать свою геолокацию, а также ответить на ряд вопросов в анкете.

Фото: Из личного архива героини

— Сейчас власти немного беспокоятся из-за китайского Нового года — это большой праздник, время, когда люди уезжают на свои малые родины, к семье, активно путешествуют по стране. Это многовековая традиция, отказаться от нее — практически подвиг. Путешествовать сейчас никто не запрещает, но людей очень просят воздержаться от поездок в этом году. Китайцы ответственные, и, вероятнее всего, массовых передвижений действительно не будет. Люди помнят, как тяжело было весной, когда закрылись все рестораны, спортклубы, развлекательные учреждения. Тогда нельзя было даже пойти в гости — в каждом ЖК люди получали пропуска, подтверждающие, что они живут именно здесь, и пройти разрешалось только по ним. Сейчас все очень рады, что эпидемию удалось сдержать, поэтому стараются идти навстречу.

Большинство ограничительных мер уже сняли. Остаются только единичные запреты вроде посещения пациентов больниц и нахождения в помещениях без масок:

— Без маски тебя просто никуда не пустят и все. То есть без нее можно ходить по улице, гулять, но в помещение не зайдешь. Но для китайцев это не особенно трудно — они привыкли носить маски еще до пандемии, чему, кстати, всегда удивлялись туристы.

Фото: Из личного архива героини

Вакцинация в Китае уже началась, но пока не приобрела такой масштабный характер, как в России. Для того чтобы получить инъекцию, нужно заранее записаться и подождать, пока дойдет очередь:

— Говорят, что пока это только эксперимент, испытание препарата, и все об этом знают. Кто хочет, тот в эксперименте участвует. Хотя в офисе, где работает мой муж, всем китайцам сказали, что им нужно пойти и записаться на вакцинацию. Конечно, если есть какие-то ограничения по здоровью, этого можно не делать. Отношение к прививке у всех разное — кто-то готов сделать инъекцию уже сейчас, другие опасаются, что препарат может быть недоработан, побаиваются — для людей ведь все это ново.

Мнения иностранцев, как отметила Наталья, разделились: одни готовы привиться хоть сегодня, некоторые хотят подождать другие препараты, третьи, может, и вакцинировались бы в Китае, но, поскольку между странами пока нет никаких договоренностей о признании инъекции местного препарата, боятся, что на родине прививку просто «не зачтут», придется вакцинироваться по новой.

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