«Богатый дедушка» никуда не ушел. Где сейчас Трамп и вернется ли он в Белый дом

Фото: facebook.com / The White House

14 июня 2021 года бывший президент США Дональд Трамп отметит свой 75-летний юбилей. Меньше полугода назад, 7 января, республиканец признал свое поражение в президентской гонке: на второй срок ему не позволил пойти демократ Джо Байден. С тех пор экс-лидер Америки потихоньку стал пропадать с радаров. Сейчас о себе он заявляет крайне редко и уже не так громко как прежде. Чем сегодня занимается один из самых одиозных политиков современности, планирует ли он вернуться, чтобы попытаться «сделать Америку снова великой», — читайте в материале «Вечерней Москвы».

«Богатый дедушка из Флориды и скрытная мать»

Трамп помахал рукой Белому дому 20 января 2021 года и с того времени дистанцировался от общественности, пишет издание People. По его данным, бывший президент США уехал в свою резиденцию Мар-а-Лаго, что на Палм-Бич во Флориде. Там он, как отмечали журналисты, ведет образ жизни «типичного богатого дедушки на пенсии из Южной Флориды». По данным CNN, Трамп коротает время за гольфом, обедами и встречами с однопартийцами, а также плодит слухи о якобы своем скором возвращении в большую политику.

Тем временем 51-летняя супруга Трампа, бывшая первая леди Мелания ушла от публичности еще дальше, чем ее муж. Источники СМИ сообщают, что она стала «скрытной, и быть вне радаров ей по душе». До этого представитель Мелании рассказывал, что она «хорошо проводит время в Мар-а-Лаго, где всецело посвящает себя материнству и семье, работая при этом над некоторыми другими проектами».

Фото: Whitehouse

Оторван от внешнего мира

Из гонки за кресло в Белом доме Трамп вышел фактически обезоруженным: у него забрали Twitter, Facebook, Instagram и другие мощнейшие рупоры информационной власти. Эти сетевые колоссы навсегда забанили Трампа за местами очень неоднозначную риторику и фейки. Поэтому в последнее время он изредка общается только с дружественными СМИ либо рассылает пресс-релизы прямо на почту согражданам, пытаясь передать через них свой неподражаемый стиль, ярко отраженный в твитах.

— Честно говоря, пресса более элегантна, чем твиты. Печатью проще донести мысль, а вот твиты могут прибавить проблем, — говорил Трамп в интервью NewsMax, добавляя, что за пресс-релизами будущее.

В апреле этого года Трамп открыл на своем сайте блог, который, по словам представителя экс-главы Белого дома, должен был стать площадкой для общения между политиком и его соратниками. Однако веб-страничка Трампа не «выстрелила», и уже в мае стало известно, что ее закрывают безвозвратно. Помощник бывшего президента Джейсон Миллер, комментируя скорую смерть блога, указал, что тот был не полноценной соцсетью, а просто вспомогательным инструментом к «более широким усилиям, которые прикладывает команда Трампа». Позднее Миллер уточнил, что речь идет о некой «предтече другой соцсети», и призвал ждать обновлений.

Фото: Whitehouse

Трамп вернется?

В июне и июле, по информации СМИ, Трамп планирует продолжить организовывать встречи с соратниками. Где именно и для чего, представители экс-главы Белого дома пока не уточняют. Согласно сообщениям в прессе, сборы призваны сплотить политическое окружение Трампа и подготовить его к промежуточным выборам (в ноябре 2022 года в середине срока полномочий Байдена планируются выборы в Конгресс США, Палату представителей и т. п. — прим. «ВМ»). Предполагается, что это увеличит шансы бывшего главы государства вновь баллотироваться на пост президента Америки.

Когда Трамп покидал Овальный кабинет, он оставил интригу: «Мы никуда не уходим». По данным апрельских и майских опросов, большинство американцев не желают, чтобы Трамп возвращался, но шанс у него все-таки есть. Анонимный источник NBC News выразил мнение, что Трампу придется на 180 градусов развернуть свою риторику, из-за которой он в свое время растерял множество сторонников.

— Первичные выборы он мог бы выиграть просто за счет одного своего имени, но вопрос состоит в том, как ему привлечь тех, кто немного симпатизирует республиканцам и нейтралам, — сказал собеседник издания, пожелавший остаться инкогнито, «не желая навлечь гнев Трампа».

Фото: Whitehouse

Помимо прочего, по информации The New York Times, Трамп «говорил определенному кругу людей, что он ожидает, что его восстановят на посту президента к августу». В рамках американского законодательства это нереализуемо, если только экс-лидер США не планирует госпереворот, пишет Vanity Fair. Тем не менее, по данным Business Insider, среди поклонников Трампа и консервативных медиа распространяются конспирологические теории, согласно которым он в самом деле якобы может вернуться уже в конце лета 2021 года.

Впрочем эксперты считают, что шансов у Трампа вернуться к управлению Штатами тем меньше, чем больше у него проблем с законом. За последние четыре года экс-президент стал фигурантом примерно 30 гражданских и уголовных дел, пишет NYT. По данным газеты, дела эти связаны с избирательной кампанией бывшего главы Белого дома, налогами и его бизнесом.

Несмотря на огромное количество скандалов с Трампом, включая обвинения в домогательстве, распространении лживой информации (особенно в свете громких событий вокруг ситуации с Капитолием — прим. «ВМ»), экс-лидеру США до сих пор удавалось выходить сухим из воды. Специалисты считают, что расследования в отношении Трампа не приведут к совсем неприятным для него последствиям, но определенно могут подорвать его предпринимательскую деятельность и, что важнее, не вызывают доверия к его персоне. Последний фактор может оказаться ключевым, если речь зайдет о желании политика вернуться в Белый дом.

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