«Богатый дедушка» никуда не ушел. Где сейчас Трамп и вернется ли он в Белый дом
14 июня 2021 года бывший президент США Дональд Трамп отметит свой 75-летний юбилей. Меньше полугода назад, 7 января, республиканец признал свое поражение в президентской гонке: на второй срок ему не позволил пойти демократ Джо Байден. С тех пор экс-лидер Америки потихоньку стал пропадать с радаров. Сейчас о себе он заявляет крайне редко и уже не так громко как прежде. Чем сегодня занимается один из самых одиозных политиков современности, планирует ли он вернуться, чтобы попытаться «сделать Америку снова великой», — читайте в материале «Вечерней Москвы».
«Богатый дедушка из Флориды и скрытная мать»
Трамп помахал рукой Белому дому 20 января 2021 года и с того времени дистанцировался от общественности, пишет издание People. По его данным, бывший президент США уехал в свою резиденцию Мар-а-Лаго, что на Палм-Бич во Флориде. Там он, как отмечали журналисты, ведет образ жизни «типичного богатого дедушки на пенсии из Южной Флориды». По данным CNN, Трамп коротает время за гольфом, обедами и встречами с однопартийцами, а также плодит слухи о якобы своем скором возвращении в большую политику.
Тем временем 51-летняя супруга Трампа, бывшая первая леди Мелания ушла от публичности еще дальше, чем ее муж. Источники СМИ сообщают, что она стала «скрытной, и быть вне радаров ей по душе». До этого представитель Мелании рассказывал, что она «хорошо проводит время в Мар-а-Лаго, где всецело посвящает себя материнству и семье, работая при этом над некоторыми другими проектами».
Оторван от внешнего мира
Из гонки за кресло в Белом доме Трамп вышел фактически обезоруженным: у него забрали Twitter, Facebook, Instagram и другие мощнейшие рупоры информационной власти. Эти сетевые колоссы навсегда забанили Трампа за местами очень неоднозначную риторику и фейки. Поэтому в последнее время он изредка общается только с дружественными СМИ либо рассылает пресс-релизы прямо на почту согражданам, пытаясь передать через них свой неподражаемый стиль, ярко отраженный в твитах.
— Честно говоря, пресса более элегантна, чем твиты. Печатью проще донести мысль, а вот твиты могут прибавить проблем, — говорил Трамп в интервью NewsMax, добавляя, что за пресс-релизами будущее.
В апреле этого года Трамп открыл на своем сайте блог, который, по словам представителя экс-главы Белого дома, должен был стать площадкой для общения между политиком и его соратниками. Однако веб-страничка Трампа не «выстрелила», и уже в мае стало известно, что ее закрывают безвозвратно. Помощник бывшего президента Джейсон Миллер, комментируя скорую смерть блога, указал, что тот был не полноценной соцсетью, а просто вспомогательным инструментом к «более широким усилиям, которые прикладывает команда Трампа». Позднее Миллер уточнил, что речь идет о некой «предтече другой соцсети», и призвал ждать обновлений.
Трамп вернется?
В июне и июле, по информации СМИ, Трамп планирует продолжить организовывать встречи с соратниками. Где именно и для чего, представители экс-главы Белого дома пока не уточняют. Согласно сообщениям в прессе, сборы призваны сплотить политическое окружение Трампа и подготовить его к промежуточным выборам (в ноябре 2022 года в середине срока полномочий Байдена планируются выборы в Конгресс США, Палату представителей и т. п. — прим. «ВМ»). Предполагается, что это увеличит шансы бывшего главы государства вновь баллотироваться на пост президента Америки.
Когда Трамп покидал Овальный кабинет, он оставил интригу: «Мы никуда не уходим». По данным апрельских и майских опросов, большинство американцев не желают, чтобы Трамп возвращался, но шанс у него все-таки есть. Анонимный источник NBC News выразил мнение, что Трампу придется на 180 градусов развернуть свою риторику, из-за которой он в свое время растерял множество сторонников.
— Первичные выборы он мог бы выиграть просто за счет одного своего имени, но вопрос состоит в том, как ему привлечь тех, кто немного симпатизирует республиканцам и нейтралам, — сказал собеседник издания, пожелавший остаться инкогнито, «не желая навлечь гнев Трампа».
Помимо прочего, по информации The New York Times, Трамп «говорил определенному кругу людей, что он ожидает, что его восстановят на посту президента к августу». В рамках американского законодательства это нереализуемо, если только экс-лидер США не планирует госпереворот, пишет Vanity Fair. Тем не менее, по данным Business Insider, среди поклонников Трампа и консервативных медиа распространяются конспирологические теории, согласно которым он в самом деле якобы может вернуться уже в конце лета 2021 года.
Впрочем эксперты считают, что шансов у Трампа вернуться к управлению Штатами тем меньше, чем больше у него проблем с законом. За последние четыре года экс-президент стал фигурантом примерно 30 гражданских и уголовных дел, пишет NYT. По данным газеты, дела эти связаны с избирательной кампанией бывшего главы Белого дома, налогами и его бизнесом.
Несмотря на огромное количество скандалов с Трампом, включая обвинения в домогательстве, распространении лживой информации (особенно в свете громких событий вокруг ситуации с Капитолием — прим. «ВМ»), экс-лидеру США до сих пор удавалось выходить сухим из воды. Специалисты считают, что расследования в отношении Трампа не приведут к совсем неприятным для него последствиям, но определенно могут подорвать его предпринимательскую деятельность и, что важнее, не вызывают доверия к его персоне. Последний фактор может оказаться ключевым, если речь зайдет о желании политика вернуться в Белый дом.
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