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Джо Байден отменил ряд указов Дональда Трампа
Фото: whitehouse

Джо Байден отменил ряд указов Дональда Трампа

Кирилл Николаев

В мире

Президент США Джо Байден отменил сразу семь указов своего предшественника Дональда Трампа. Об этом в субботу, 15 мая, сообщили в Белом доме.

Отмечается, что Байден отменил указ о защите американских памятников и статуй. Кроме того перестанут действовать указ о строительстве парка статуй американским героям, указ о ребрендинге поставляемой за рубеж американской помощи, указ, защищающий чиновников от преследования за нарушение различных регуляционных норм, а также указ о предотвращении цензуры в интернете.

В Белом доме заявили, что Байден отменил указ о праве иммиграционных служб отказывать мигрантам в виде на жительство, если приезжие могут «стать бременем для налогоплательщиков», сообщает РИА Новости.

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указыДжо БайденСША
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