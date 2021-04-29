«Кнут и пряник»: что сделал Байден за сто дней у власти для отношений США и России

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Джо Байден ровно сто дней занимает пост президента США, с 20 января этого года. За это время он предпринял ряд шагов для нормализации российско-американских отношений. Однако были действия, которые негативно повлияли на взаимодействие двух страх. В том, что хорошего и плохого сделал Байден для отношений США и России и чего ждать от них в ближайшее время, разбиралась «Вечерняя Москва».

Что хорошего

Вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин считает, что в российско-американских отношениях с приходом Байдена к власти есть и отрицательные, и положительные моменты. Среди позитивных политолог выделяет продление Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).

— Для Дональда Трампа система стратегической стабильности не представляла большой ценности. Он был готов к ее демонтажу. А, как и обычный договор, это следствие некого компромисса. После прихода Байдена были считанные недели до окончания действия этого документа. И успели продлить. Благодаря документу, который является, по сути, основой для взаимоотношений двух стран в сфере стратегической стабильности, правила игры на ближайшую пятилетку определены в этой сфере, — говорит Макаркин.

Директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулев отмечает, что судьба документа «была подвешена много лет». Однако ее решили достаточно быстро и без каких-либо условий, которые выдвигались Америкой раньше.

— Эту проблему он решил, но затем последовали санкции, ругательства, оскорбления в адрес нашего руководства. Правда, они тут же сказали, что это был ответ на плохое поведение России и они не хотят разматывать санкционную спираль, хотят предсказуемых отношений и сотрудничества, — говорит политолог.

Макаркин отмечает, что есть еще один позитивный момент в нормализации отношений между Россией и США: поиск позитивной повестки взаимодействия. По его словам, в России мечтают, что руководители крупнейших стран мира встретятся и определят сферы интересов и влияния. США и при Трампе, и при Байдене дают понять, что ничего подобного не будет, говорит политолог. Но подвижки есть.

Трамп не предлагал инициатив для взаимодействия. Причина — подозрение его в том, что он российский агент. Однако на Байдена таких подозрений не ложится, и «он может предлагать России инициативы, не опасаясь, что его в США заклинят, как предателя», говорит Макаркин.

— Поэтому сейчас идут истоки такой инициативы, включая приглашение России к участию в климатическом онлайн-саммите и принятие нашей страной этого предложения. Идут сигналы, что Россия встраивается в этот процесс. Для Байдена это важно. Америка стремится снова задавать тон в глобальной политике. Это одна из его главных внутриполитических тем, которую Байден продвигал и в своем обращении к Конгрессу, — добавляет политолог.

По его словам, конечно, это положительный момент. Ведь сегодня все ведущие мировые игроки занимаются темой климата и тем, как сделать климатический вопрос выгодным для экономики.

Что плохого

Политолог Наталия Елисеева считает, что давать оценку действиям Байдена за его сто дней у власти пока довольно сложно, «потому что ничего не поменялось». По ее словам, от США звучат все те же заявления, что и раньше, и проводится прежняя политика подавления России на международной арене.

— По сути, 100 дней показали, что демократы вернулись к власти, был Трамп или нет — ничего не изменилось. Они также нацелены против России. Продвигают только свои интересы. Именно с этим связаны все вопросы вокруг «Северного потока», санкций, обвинений, создания центра разведки по устранению угроз со стороны России, — говорит политолог.

Она добавляет, что последнее заявление Байдена в ходе обращения к Конгрессу о том, что США не стремятся к эскалации отношений с Россией, скорее всего, снова просто разговоры: политическое давление продолжится. По ее словам, заявление госсекретаря Энтони Блинкена о том, что США готовы сотрудничать с Россией, но с условием, что та прекратит агрессивную политику (а по сути — отстаивание своих интересов), тому подтверждение.

— Получается, мы должны быть послушными и выполнять волю американцев. Только в таком случае мы будем удобными и с нами будут дружить. Но такого не будет. Не мы начали эскалацию, не мы вводили санкции, не мы занимались шантажом и политическим давлением. Вопрос к ним: остановятся ли в своей агрессии? Конечно, нет, — говорит Елисеева.

Рогулев в свою очередь добавляет, что заявление Байдена о нежелании эскалации отношений, а также предложение президенту России Владимиру Путину провести личную встречу в третьей стране, стоит рассматривать как положительные действия нынешнего президента.

— Но это американский подход — кнута и пряника. Они считают, что это очень хорошо. Но мы так не считаем, — добавил политолог.

Макаркин также напоминает об украинской теме во взаимоотношениях стран. По его словам, в данном вопросе можно только договориться на какое-то время о статус-кво, то есть о возвращении отношений к тем, что были до его появления.

— Сейчас добиться по украинской теме большого позитива практически невозможно. Зато, если балансировать на грани военных действий, можно много чего испортить. Поэтому здесь может быть статус-кво. Но и украинская тема, и ряд других вопросов будут влиять на российско-украинские отношения и будут препятствовать возможной перезагрузке отношений, — сказал политолог.

Он добавил, что относительно отношений США и России с приходом к власти Байдена не стоит быть оптимистами: они в любом случае будут прохладными. Но на фоне такого прогрессирующего ухудшения отношений просто «прохладные без экстрима — не так плохо», считает Макаркин.

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