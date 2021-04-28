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Медведев заявил, что Россия будет исходить из своих интересов в развитии отношений с США
Фото: er.ru

Медведев заявил, что Россия будет исходить из своих интересов в развитии отношений с США

Иван Юминов

Внешняя политика

Россия будет исходить из своих национальных интересов при развитии отношений с США. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности страны Дмитрий Медведев в среду, 28 апреля.

— Как мне представляется, наши американские партнеры сейчас используют такую двойную тактику и об этом, по сути, открыто говорят, что «мы будем давить на русских, мы будем их стараться загнать куда-то под плинтус». Как они любят говорить ковбойски: «Россия должна заплатить цену», вот такое выражение, — рассказал зампред ведомства.

США не являются страной, которая должна кого-то наказывать, хотя они и пытаются заниматься различной активностью на территории других стран, заявил Медведев в эфире VKLive.

Ранее президент США Джо Байден подписал указ о введении дополнительных санкций в отношении России. Ограничительные меры направлены против 16 организаций и 16 физических лиц за якобы вмешательство Москвы в выборы США. Также санкции коснулись шести технологических компаний, которые якобы оказывают поддержку киберпрограмме российских спецслужб.

Позднее Россия объявила десять американских дипломатов персонами нон грата, которые должны будут покинуть Россию до конца дня 21 мая. В МИД подчеркнули, что данное решение принято в качестве ответных мер на действия США.

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Дмитрий Медведевдвусторонние отношенияСША
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