Вымученные учения: американо-украинские совместные маневры не стали масштабными

Фото: Dpsu.gov.ua

На этой неделе, 10 июля, в Черном море завершаются «грандиозные» ежегодные натовско-украинские учения Sea Breeze — 2021 («Морской бриз — 2021»). Несмотря на заявляемый размах, оказалось, что гордиться нечем.

Сперва это военно-морское мероприятие Киева, североатлантического альянса и некоторых их союзников было анонсировано всем как крупнейшее в истории, и вообще — грандиозное.

И действительно, в учениях были задействованы целых 32 корабля. Правда, крупнейшими эти учения выглядят лишь на бумаге, так как более 20 из заявленных кораблей — это плавсредства Украины, а не стран НАТО. Причем натовские корабли прибывают на учения весьма неспешно и, судя по всему, неохотно.

Вообще эскадра маневров Sea Breeze в этом году состоит по большей части не из крупных плавединиц, а из катеров, относящихся к так называемому москитному флоту. Отдельные участники и вовсе прибыли без кораблей. Так поступили военные из Австралии, Японии, Сенегала и Южной Кореи. Эти прислали только пеших наблюдателей. В былые времена, когда и Россия принимала участие в этих учениях, на них отрабатывались операции по борьбе с терроризмом и по спасению людей в условиях стихийных бедствий. Сейчас на Sea Breeze учатся высаживать десант на побережье. Некоторые участники так сильно приблизились к вожделенному побережью, что им пришлось убираться из Черного моря еще до завершения учений. Речь о напуганном российской береговой охраной британском эсминце Defender и его голландском собрате — фрегате Eversten.

Они попытались вторгнуться в территориальные воды РФ. Интересно, что обе эти натовские провокации, как и их итог, отлично иллюстрируют последнее высказывание министра иностранных дел России Сергея Лаврова. В начале этой недели он заявил, что любые попытки разговаривать с Москвой с позиции силы обречены на провал, а на любые недружественные действия в свой адрес Россия ответит «жестко и решительно». Именно в этой жесткости и решительности смогли убедиться бравые натовские моряки, когда энергично гребли от Крыма в сторону Босфора — при виде российских бомбардировщиков.

Фото: President.gov.ua

КСТАТИ

6 июля в Минобороны РФ сообщили, что части Дальней авиации России уже приступили к учениям. «В ходе боевой подготовки экипажам предстоит отработать полеты с дозаправкой в воздухе и боевое применение авиационных средств поражения по наземным целям на полигонах», — отметили в ведомстве.

Оглушить и ослепить противника

Доцент кафедры международной безопасности факультета мировой политики МГУ Алексей Фененко поделился с «МВ» своим мнением насчет учений Sea Breeze 2021.

Эксперт подчеркивает, что эти маневры далеко не новы, но теперь Москва может сделать из них три вывода.

— Первое, НАТО наращивает военную активность на Черном море. Второе, НАТО рассматривает Россию как своего врага. Третье, альянс готовится к отработке военных действий вместе с Украиной против России.

Будущий конфликт не обязательно будет похож на Вторую мировую войну.

— У нас в сознании война может быть либо как Великая Отечественная, либо это и не война вовсе. А это не так. Проход британского эсминца по нашим территориальным водам — это операция по получению информации, которую нельзя добыть агентурным путем: реально ли Москва готова к применению военной силы и насколько боеготовы ее армия и флот?

Такие провокации будут частыми. Когда-нибудь нам придется применить силу. Возможно, и без потопления корабля. Достаточно оглушить и ослепить его, применив средства радиоэлектронной борьбы. Или провести имитации бомбометаний. И да, наверное, в какой-то момент может произойти прямое столкновение.