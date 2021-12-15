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Российские медики помогут остановить вирус в Африке

Павел Воробьев

В мире
Российские медики помогут остановить вирус в Африке
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Спецборт МЧС России доставил в Йоханнесбург медиков Роспотребнадзора и Министерства здравоохранения, а также мобильную лабораторию.

Вирусологов и эпидемиологов направили в Южно-Африканскую Республику по поручению президента России Владимира Путина. Цель экспедиции — разработать методы борьбы с новым штаммом коронавируса «омикрон», который с большой скоростью распространяется по территории ЮАР. Российские медики будут проводить исследования совместно с южноафриканскими врачами.

Власти ЮАР возлагают большие надежды на помощь российских специалистов, ведь эпицентром распространения «омикрона» в стране стал густонаселенный район Йоханнесбурга. Количество заболевших увеличивается почти вдвое каждый день. Много заражений новым штаммом и в столице ЮАР — Претории.

Чтобы остановить распространение COVID-19, российские врачи будут работать в очаге инфекции.

— Командировки наших специалистов за рубеж, в эпицентр коронавируса, абсолютно оправданны, — считает академик Российской академии медицинских наук Дмитрий Львов. — Я сам неоднократно бывал в подобных экспедициях. Собранная в них информация помогает разрабатывать новые методики лечения.

По словам академика, длительность командировки заранее предсказать практически невозможно. Все зависит от специфики работы.

— Наши врачи пробудут там, сколько потребуется для выполнения работы, — пояснил Львов.

Напомним, что в России зарегистрировано 16 случаев заражения «омикроном». Все заболевшие привезли вирус из-за границы.

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