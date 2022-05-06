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Говорящие головы: что известно о новом пресс-секретаре Белого дома Карин Жан-Пьер

Илья Ашуров

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Эксклюзивы ВМ
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Говорящие головы: что известно о новом пресс-секретаре Белого дома Карин Жан-Пьер
Фото: Zuma\TASS

На следующей неделе проработавшая более 20 лет с Демократической партией США Джен Псаки покинет свой пост пресс-секретаря Белого дома. Ее место займет 44-летняя Карин Жан-Пьер. Что известно о новой представительнице администрации президента США и о том, изменит ли ее назначение риторику Белого дома, — в материале «Вечерней Москвы».

Нетрадиционный пресс-секретарь

Официальный представитель Белого дома — это лицо, представляющее администрацию действующего президента США. Основная задача пресс-секретаря — общение с прессой, а вместе с тем и обращение к стране и миру. Во время кризисов или политических скандалов человек, занимающий этот пост, может мгновенно приобрести популярность. Однако эта популярность может носить противоречивый характер: иногда у пресс-секретарей могут появляться группы фанатов, в иных случаях они становятся объектами насмешек.

Ярким примером последнего как раз и является Джен Псаки. Она приобрела популярность среди российской аудитории еще в 2014 году, в бытность официальным представителем Госдепартамента. Тогда перлы Псаки регулярно попадали на страницы российских СМИ, а в интернете даже появились мемы с ней.

Псаки вновь напомнила о себе в январе 2021 года, когда заняла пост пресс-секретаря Белого дома. На новой должности она также отметилась несколькими комическими высказываниями. Через полгода после ее назначения в администрации президента США сообщили, что с 13 мая пресс-секретарем станет первый заместитель Псаки Карин Жан-Пьер.

Президент США Джо Байден отметил, что Жан-Пьер обладает всем необходимым для «этой сложной работы». Он также добавил, что вместе со своей женой Джилл «давно знает и уважает Карин».

До своей работы в Белом доме Карин Жан-Пьер была главой аппарата вице-президента США Камалы Харрис. А перед своим сотрудничеством с демократами она работала политическим аналитиком на телеканалах NBC и MSNBC. По данным издания Anxios, Джен Псаки проделает обратный путь и сменит Белый дом на MSNBC, где у нее будет свое ток-шоу.

В СМИ часто обращают внимание на цвет кожи и сексуальную ориентацию Жан-Пьер. По мнению ряда комментаторов, подобное назначение подчеркивает политику администрации Байдена по выдвижению на публичные позиции афроамериканок.

В свою очередь Джен Псаки сообщила, что впервые в истории США пост пресс-секретаря Белого дома займет темнокожая женщина и открытая лесбиянка:

— Она станет первой чернокожей женщиной и первым представителем ЛГБТК+ на посту пресс-секретаря Белого дома. Представительство имеет значение, и она даст голос многим, но также заставит многих мечтать о том, что действительно возможно.

Тандем с либеральными медиа

В беседе с «ВМ» политолог, американист Малек Дудаков отметил, что Карин Жан-Пьер — аппаратчик Демпартии с опытом. Она успела поработать еще в администрации Барака Обамы. В этом смысле ее назначение вполне логично.

Кроме того, Жан-Пьер запоминалась довольно резкими, скандальными заявлениями в адрес Дональда Трампа, обращает внимание эксперт. Например, она говорила, что в Америке Трампа есть место только белым мужчинам.

— Жан-Пьер выбрали во многом из-за цвета кожи, пола, ориентации для того, чтобы показать: «Вот какие мы прогрессивные — назначаем первую темнокожую женщину и первую представительницу ЛГБТ-сообщества на такой важный пост», — объясняет Дудаков.

Новый пресс-секретарь уже подвергалась критике из-за своих прошлых высказываний. Как отмечает собеседник «ВМ», отдельный скандал вокруг Жан-Пьер возник из-за того, что она жената на журналистке CNN Сюзанне Малвье. Фактически это означает конфликт интересов между командой Байдена и редакциями СМИ: пресс-секретарь, который должен быть объективен, на самом деле будет работать в тандеме с либеральными медиа.

Политолог полагает, что назначение Жан-Пьер не повлияет на изменение риторики Белого дома:

— Пресс-секретарь — это говорящая голова, это не тот человек, который принимает решения или формулирует стратегию. Риторика пресс-секретаря будет меняться в зависимости от того, что будет происходить в администрации президента. Таким образом, Жан-Пьер продолжит стратегию Джен Псаки. Она также будет выгораживать Байдена, оправдывать его после очередных оговорок, а также пытаться сдержать напор негативной информационной повестки, связанной с кризисом, который накрывает США.

Биография

Карин Жан-Пьер родилась в 1977 году на французском острове Мартиника. Впоследствии ее семья переехала в Нью-Йорк, где Жан-Пьер и выросла.

С 2008 по 2016 год она сотрудничала с Демократической партией США, работая в команде Барака Обамы. Затем Жан-Пьер работала в либеральной организации MoveOn.org и политическим аналитиком на телеканалах NBC и MSNBC.

В 2020 году Жан-Пьер вновь вернулась в сферу политики. Она была советником в штабе Джо Байдена, а после его избрания работала с Камалой Харрис.

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