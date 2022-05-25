Что будет с НАТО после вступления Финляндии и Швеции

На фото (справа налево): посол Швеции Аксель Вернхофф, генсек НАТО Йенс Столтенберг, финский посол Клаус Корхонен / Фото: EPA/JOHANNA GERON / POOL/ТАСС

Шведы и финны готовы вступить в НАТО. Если пока противящаяся этому Турция снимет свои возражения, то альянс вырастет с 30 до 32 стран. Как это усилит блок?

Турция пока возражает против вступления Швеции и Финляндии в Североатлантический блок. Однако Анкара готова к переговорам. И если Хельсинки и Стокгольм пойдут на уступки, то и турки снимут свои возражения. Альянс численно вырастет. Но что это даст?

Стремительная эволюция настроений в Швеции и еще в большей степени в Финляндии в пользу вступления в НАТО произошла на фоне российской военной спецоперации на Украине. Еще полгода назад число сторонников НАТО-интеграции и там, и там не превышало 30 процентов. Сегодня число сторонников членства в НАТО особенно выросло в Финляндии (под 80 процентов). В Швеции чуть меньше, но все равно более половины населения. Для обеих стран это станет концом политики нейтралитета. Финляндия ее придерживалась после Второй мировой войны. Для Швеции история нейтралитета длилась более 200 лет.

В то же время распространена точка зрения, что de facto обе страны уже являлись близкими союзниками НАТО. Сближение началось после 2014 года, тоже на фоне событий на Украине. Начались и совместные маневры, участие в ряде совместных операций. Так, финские военные принимали участие в операциях НАТО на Балканах, в Афганистане и Ираке. С 2014 года страна стала участницей программы совместной с НАТО отработки механизмов военного взаимодействия (Partnership Interoperability Initiative). Другими участниками этой же программы являются Австралия, Грузия, Иордания, Швеция и Украина. И Финляндия, и Швеция вообще уже имеют с дюжину каждая общих с НАТО программ взаимодействия и подготовки, а также по отражению общих угроз (например, в киберпространстве).

Если говорить только о «географических последствиях», то сейчас общая сухопутная граница России с НАТО составляет 1233 км. После вступления Финляндии длина общей границы с которой у нас 1340 км, протяженность границ России с НАТО более чем удвоится. До Петербурга от Финляндии вообще 148 км. Можно прикинуть подлетное время. Со Швецией мы граничим только по Балтийскому морю (несколько сотен километров). Два «новобранца», конечно, добавят военной мощи альянсу. Вооруженные силы обеих стран считаются «крепкими середняками». Согласно рейтингу Global Firepower, финские вооруженные силы в текущем году расположились на 58 месте среди 142 армий мира. Швеция по аналогичному показателю — на 25-м месте.

Фото: flickr/nato

Силы самообороны Финляндии составляют 21,5 тысячи под ружьем, в военное время может быть мобилизовано до 280 тысяч за 30 дней. Общее число резервистов около 900 тысяч, при населении примерно 5,5 миллиона человек (в Швеции около 10 млн). Военный бюджет Финляндии уже сейчас составляет более 5 миллиардов евро, это почти 2 процента ВВП страны, — по этому показателю Хельсинки уже сейчас выполняет натовский норматив. Финны считаются одними из самых мотивированных в мире — три четверти мужчин считают необходимым пройти (и уже прошли или проходят) военную службу, хотя в стране смешанная система набора — по призыву и по контракту (срок службы 6–12 месяцев). Швеция имеет аналогичную систему, вернув призыв в 2017 году, но оставив и контрактную систему.

Военная подготовка у финнов исторически всегда проводилась с акцентом на отражение именно «русского вторжения» и вообще на подготовку к большой войне, а не к мелким контртеррористическим операциям, как практиковалось в последние десятилетия во многих западных странах. Финляндия практикует трехнедельные курсы переподготовки (типа сборов), посвященные самым широким вопросам национальной безопасности.

Финские вооруженные силы традиционно имеют сильные и хорошо оснащенные артиллерию (более 900 единиц против 268 у Швеции), бронетанковую технику (около 200 танков и более 1800 бронемашин против 120 танков и 2,7 тысячи бронемашин в Швеции) и авиацию (208 боевых самолетов, в том числе многоцелевые истребители F-35, против 240 у шведов). Кроме того, на Западе отмечают очень высокое качество финской военной разведки: все-таки многолетнее соседство с Россией и СССР даром не прошло.

Шведская армия насчитывает 24 тысячи человек «под ружьем», плюс еще почти 32 тысячи резервистов. На самом деле мобилизационный потенциал явно выше, он засекречен. Военный бюджет до самого последнего времени сильно отставал от натовских 2 процентов ВВП. Шведы традиционно сильны флотом, имея на вооружении более 200 военных кораблей (против 64 у финнов). Эта флотилия может усилить натовскую морскую группировку на Балтике. Кроме того, шведы натасканы в «охоте на подводные лодки».

Еще важнее то, что Швеция обладает развитым и самостоятельным военно-промышленным комплексом. Она производитель одного из всего трех имеющихся в Европе типов истребителя поколения 4+ («Грифен»). Шведские концерны SAAB, Bofors, Ericsson выступают разработчиками и производителями самых разных видов вооружений, небольшая страна крепко держит высокие места на рынке экспортеров оружия в мире.

Швеция сама производит подводные лодки с безвоздушными двигателями, ракеты широкого диапазона действия, корветы по технологии «Стелс». Наконец, в шведских прибрежных скалах еще в пору холодной войны были построены глубинные убежища для флота и подлодок, которые теперь окажутся в распоряжении военно-морских сил НАТО. Военные моряки Швеции и Финляндии имеют опыт боевой подготовки в условиях Арктики, что немаловажно в случае «битвы за Арктику» и ее природные ресурсы в будущем.

Разумеется, вступление этих двух балтийских стран в альянс вынудит нашу страну значительно укрепить российско-финскую границу и вообще акваторию Финского залива. Если ранее на этом рубеж почти не было военной инфраструктуры, то теперь нас вынуждают разворачивать там силы ПВО и сухопутные войска. Также придется заводить дополнительно военные корабли, в том числе с ядерным оружием, в Балтийское море, чтобы компенсировать возникающий перевес флотов стран НАТО. С безъядерным статусом Балтики, возможно, придется попрощаться, хотя пока Финляндия и Швеция обещают этого статуса придерживаться. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу уже частично рассказал о том, какие ответные меры примет Россия: до конца года в Западном военном округе будут сформированы 12 воинских частей и подразделений. Их создание будет синхронизировано с поставкой в войска современного вооружения и техники.

Но военной точки зрения прибыток в силе после вступления еще двух стран не критичен. Почему? Чисто арифметически эти две армии составят значимую прибавку к тем 40 тысячам военных, которые сейчас находятся под прямым командованием НАТО на восточном фланге альянса. Однако на фоне нынешних событий все это уже почти «все равно». Ясно ведь, что полномасштабная война России с НАТО, если она, не дай бог, случится, пройдет совсем в иных формах и с использованием уже совсем других видов вооружений...