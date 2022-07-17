НАТО ли бояться: на наземную операцию против России альянс вряд ли решится

Работник коммунальных служб Павел Якшилов устанавливает вывеску. Теперь посольство Британии находится на площади Луганской Республики. Ни Британии, ни НАТО Россия не боится / Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Лидеры НАТО приняли новую стратегию, где Россию признали наибольшей угрозой безопасности. В новой концепции альянса сказано, что Россия создает угрозы на востоке и юге от его границ, а также на Крайнем Севере, в Балтийском, Черном и Средиземном морях. При этом каналы коммуникации с Москвой было решено поддерживать открытыми. Что все это значит? Будут ли страны НАТО более агрессивны по отношению к России и как на агрессию отвечать?

В новой стратегической концепции НАТО Россия ясно обозначена как империя зла и угроза всему живому на Земле.

Жулики с наперстками

Главным фактором, повлиявшим на ее появление, стали боевые действия на Украине, которые, как утверждается в документе, пошатнули евроатлантическую безопасность и «причинили невыразимые страдания и разрушения».

— О том, что страны НАТО восемь лет натаскивали украинских военных воевать с населением Донбасса, учили обстреливать Донецк из своего оружия, принося «невыразимые страдания и разрушения», в новой концепции ничего нет, — уточняет военный эксперт, полковник ВС РФ в отставке Андрей Земцев.

В документе говорится, что Москва якобы совершает кибератаки на членов альянса и их партнеров, а также прибегает к гибридным средствам борьбы. Кроме того, Россию обвинили в модернизации ядерного оружия и наращивании систем, которые могут использоваться для доставки ядерных боеголовок. Все это, как считают в альянсе, призвано пошатнуть «миропорядок, основанный на правилах».

— Согласно этим «правилам», напомню, страны НАТО бомбили Белград без санкции Совета безопасности ООН, нарушая все мыслимые международные нормы, — добавляет Андрей Земцев. — В результате погибли около 5,7 тысячи мирных жителей. Вообще, Североатлантический альянс — это жулики с наперстками. Они сами изобретают и сами меняют правила в любой момент для своей выгоды.

Фото: flickr/nato

Китай и Белоруссия — тоже угроза

Особое место в документе отведено Китаю. По мнению альянса, Пекин использует целый арсенал «политических, экономических и военных инструментов», чтобы увеличить свое глобальное влияние и нанести вред безопасности членов НАТО. Однако куда большей угрозой все же сочли сотрудничество Китая с Москвой.

«Углубление стратегического партнерства между Китайской Народной Республикой и Российской Федерацией и их взаимодополняющие попытки подорвать миропорядок, основанный на правилах, противоречат нашим ценностям и интересам», — говорится в новой концепции.

Обеспокоила НАТО и «военная интеграция» России с Белоруссией: ее также назвали вызовом безопасности и интересам альянса.

Несмотря на все противоречия, НАТО не стало полностью отказываться от взаимодействия с Россией: каналы коммуникации с Москвой было решено поддерживать открытыми. По мнению лидеров альянса, это «позволит сократить военные риски, предотвратить возможную эскалацию».

Более того, в НАТО заявили, что не стремятся к конфронтации с Россией и не представляют никакой угрозы для Москвы.

— Это обычное дипломатическое лицемерие. Страны НАТО уже воюют с Россией, отправляя на Украину тысячи военных инструкторов и обычных наемников. Альянс поставляет ВСУ новейшие вооружения на сотни миллиардов долларов и учит им пользоваться, — рассуждает Андрей Земцев. — В НАТО вступают Финляндия и Швеция, т.е. альянс подошел вплотную к нашим северо-западным границам. Военные риски, о которых идет речь в новой концепции, не уменьшаются, а увеличиваются.

Так и есть. Генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг заявил, что силы быстрого реагирования НАТО будут увеличены с 40 до 300 тысяч уже к 2023 году. Секретарь добавил, что процесс подразумевает размещение на границе с Россией тяжелой техники и вооружений, а также распределение сил НАТО «для защиты конкретных участков восточного фланга».

Американцы слишком трусливы

Михаил Любимов, полковник внешней разведки в отставке, кандидат исторических наук, рассуждает:

— Мы наблюдаем возвращение к временам холодной войны, которая при определенных обстоятельствах может перейти в горячую. Нет, ни на какую наземную операцию против России страны НАТО никогда не решатся. Для таких войн европейцы и американцы слишком трусливы. Они вообще плохо умеют воевать на земле. Гитлер, напомню, захватил Европу в считаные месяцы. США убрались из Вьетнама, Афганистана, Сомали и вообще всех стран, где приходилось вести наземные операции. А вот начать конфликт по образцу Югославии, воюя с воздуха, нанося ракетные и бомбовые удары и не рискуя почти ничем, они способны. Другой вопрос, что у России есть чем ответить, и НАТО это прекрасно знает.

Но вероятность неядерного конфликта со странами альянса я совершенно не исключаю, она есть и в последнее время возросла.

При этом, как считает Михаил Любимов, Россия не может создать свой военный блок, сопоставимый по мощи с блоком стран Варшавского договора.

— Ни Индия, ни Китай — наши крупнейшие партнеры — в военных блоках не участвуют. К тому же Китай предпочитает вести очень гибкую политику, чтобы не ссориться с США и не подрывать свою экономическую мощь, — рассуждает Михаил Петрович. — Так что Россия против НАТО по большому счету одна. Наши партнеры по ОДКБ — Белоруссия, Киргизия, Армения, Таджикистан, Казахстан, — вряд ли способны противостоять НАТО, — рассуждает Михаил Петрович.

Впрочем, как пояснил эксперт, в ситуацию могут вмешаться неполитические факторы.

Европейский кризис поможет

— В Евросоюзе и США назревает экономический кризис, вызванный последствиями пандемии и отказом от российских энергетических ресурсов. Уже начались массовые забастовки, скоро начнутся массовые увольнения и снижение уровня жизни. Лидеры западных стран будут больше озабочены проблемой сохранения своих мест, чем гипотетической войной с Россией, — пояснил Михаил Любимов.

Второй неполитический фактор, который будет играть роль, — это военные победы России. Чем более убедительны они будут, тем меньше будет желания с Россией связываться. Россия вполне успешно «обкатывает» на Украине новейшие виды вооружений, и военные эксперты НАТО вполне осознают нашу мощь.

— Будущее нашей страны сейчас целиком зависит от военных успехов, — убежден Михаил Любимов. — Если мы ярко побеждаем, НАТО пять раз подумает, прежде чем решиться на прямое столкновение с Россией. Если мы проигрываем, нас, скорее всего, просто попытаются добить. Я совершенно не исключаю неядерного конфликта с НАТО, который вполне может перерасти в ядерный. Не зря с начала спецоперации наши силы ядерного сдерживания находятся в режиме полной готовности.

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Спасибо товарищу Берии за счастливое детство

— Да, НАТО объявило Россию главной угрозой, но это просто идеологический выверт, — считает политолог Дмитрий Журавлев. — Напомню, согласно прошлой концепции альянса, принятой в 2010 году, Россия была стратегическим партнером альянса, а теперь вот она враг. Это значит, что с ней можно и даже нужно воевать. Ну и что? С практической точки зрения это абсолютно ничего не значит. Спасибо Лаврентию Берии за наше счастливое детство. Как известно, именно Лаврентий Павлович был создателем ядерного щита СССР. Воевать со страной, имеющей ядерное оружие, НАТО не решится никогда. США, например, не рискнули напасть даже на маленькую Северную Корею, потому что она способна нанести ядерный удар. Чего уж говорить о России, имеющей огромный, даже превышающий натовский, ядерный потенциал.

Глупость Байдена недооценена

Михаил Любимов возражает:

— Генри Киссинджер недавно справедливо отметил, что в странах Запада резко снизилось качество лидеров. Это действительно так. Мы даже предполагать не можем, как поступит Байден или, скажем, Трамп, который может прийти ему на смену. России нужно быть готовым ко всему и укреплять свою обороноспособность.

Кандидат социологических наук, преподаватель МГУ Виталий Караев согласен:

— Ни нового Черчилля, ни нового Рузвельта, ни нового Шарля де Голля на Западе нет и близко. Лидеры ведущих мировых стран уже давно не лидеры наций, а продукт политических технологий. Яркий пример — господин Байден, путающий Швецию со Швейцарией и называющий киевлян иранцами. Человек с явными психическими проблемами, проводящий совещания по шпаргалке, советующий кому на какой стул сесть. Какие решения он способен принять, можно только догадываться. Он уже ввел термин «путинская инфляция», пытаясь замаскировать провалы в своей экономической политике. Я совершенно не исключаю, что, пытаясь отвлечь общество от надвигающихся проблем в экономике, он может объявить войну. В свое время Билл Клинтон, пытаясь сменить повестку в СМИ, рассказывающих о его любовных интригах с Моникой Левински, начал бомбить Белград. Где гарантия, что Байден не решится на что-то подобное? Есть такое выражение — «война все спишет».

Эксперты сошлись во мнении, что России сейчас важно, во-первых, одержать убедительную победу на Украине, а во-вторых, продолжать укреплять свою армию и военно-промышленный комплекс. Ведь НАТО, увы, понимает только силу.

ЦИТАТА

Владимир Путин, президент России:

— Блок НАТО — это рудимент прошлой эпохи, эпохи холодной войны. Нам все время отвечали, что НАТО изменилось, что это теперь, скорее всего, политический союз. Однако альянс, по сути, был и остается военной организацией.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Североатлантический альянс располагает совокупной армией в 3,5 миллиона человек. У России, соответственно, 1,15 миллиона военных. Зато у нас двойное преимущество в танках — 12 тысяч против 6 тысяч, а также преимущество в самоходной артиллерии — 6,6 тысячи установок против 4,2 тысячи. Больше у России и ракетных установок — 3,4 тысячи против 1,9 тысячи у НАТО. Самолетов и вертолетов у альянса — около 10 тысяч, у России — около 6 тысяч. Военных кораблей у нас 621, у НАТО — вдвое больше: около 1,3 тысячи. На один российский авианосец приходится 20 натовских. Зато у нас явное преимущество в ядерных зарядах: 6,5 тысячи против 4400.