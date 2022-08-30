Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Уроки совести и долга: почему белорусский опыт воспитания духовности стоит взять на заметку

Наталия Покровская
В мире
Уроки совести и долга: почему белорусский опыт воспитания духовности стоит взять на заметку
Юная москвичка Ирина Кислицына — участница акции «Линия памяти» в парке «Музеон» / Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко в очередной раз подтвердили обоюдный настрой на последовательное укрепление российско-белорусских отношений в интересах братских народов. Помимо решения экономических и политических проблем, связанных с напряженной обстановкой в мире, главы двух стран подчеркивают особую необходимость совместной работы по патриотическому воспитанию молодого поколения.

Социологи констатируют в этом году небывалый рост патриотизма в нашей стране. Начало спецоперации на Украине, введение антироссийских санкций вызвали в обществе потребность к единству. Так, опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения, проведенный весной этого года, показал: подавляющее большинство россиян (92 процента) считают себя патриотами. Это максимальное значение, зафиксированное с 2000 года.

— Долгие годы, с момента распада Советского Союза, патриотизм оставался в тени иных ценностей, — говорит социолог Алексей Егоров. — Мода на западный мир с его торгово-денежными отношениями абсолютно ко всему, казалось, напрочь изжила в нашем обществе ту духовность, которая определяла русский мир. Мы перестали гордиться своей Родиной, завистливо поглядывая на заморские страны.

И вот сейчас государство сказало: «Хватит»! На фоне чудовищной русофобии, распространившейся на Западе, стало понятно, как важны нравственные ориентиры, национальная идентичность, наследие предков, родные корни и сопричастность каждого к тому, что происходит вокруг. И понятие «воспитание патриотизма» вновь обрело актуальность. То же самое сегодня переживают и в Белоруссии. У нас много общего, а главное — нас по-прежнему объединяют культурные и моральные ценности. Значит, и противостоять геополитическим вызовам нам нужно сообща.

Нравственный иммунитет

О том, что патриотизм должен не на словах, а на деле стать реальной нравственной опорой каждого гражданина, философы, политики, социологи и педагоги говорят и у нас, в России, и в Белоруссии. И главы обоих государств ставят эту задачу. «Мы должны строить свое будущее на прочном фундаменте, и такой фундамент — патриотизм, ничего лучшего пока не придумали», — отмечал Владимир Путин еще несколько лет назад, призывая во что бы то ни стало «сохранить нравственный иммунитет общества» и предупреждая, что духовные ценности в стране стали «объектом открытого информационного противоборства и хорошо срежиссированных пропагандистских атак».

По словам российского президента, «попытки влиять на целые народы — подчинить их своей воле — такая же реальность современного мира, как и войны за энергоресурсы. И порой они приводят к падению целых государственных строев». Пример Украины, к сожалению, показал, что это действительно так. А Белоруссия встала с Россией плечом к плечу в борьбе за сохранение духовных ценностей, вековых традиций, уникального опыта сосуществования и сотрудничества братских народов. «Воспитание патриота, одухотворенного идеалами добра и социальной справедливости, способного творить и созидать во имя своего Отечества» считает основной задачей государственной молодежной политики и президент Республики Беларусь Александр Лукашенко.

— Укрепление единства россиян и белорусов — процесс закономерный и логичный, — говорит социолог. — У нас общая история, язык, культура и в основном общая вера. Решение обеих стран идти по пути укрепления двусторонних связей, основанному на общей многолетней истории, духовной близости и дружбе, принято еще в 1996 году, когда был подписан договор «Об образовании Сообщества России и Белоруссии», а затем и соглашение о создании общего парламентского собрания. Вопрос формирования союзной идентичности у белорусской и русской молодежи уже тогда стоял на повестке дня.

Так, в прошлом году стало известно о планах создать на базе Кобринского укрепления Брестской крепости совместный центр патриотического воспитания.

А весной этого года на заседании комиссии парламентского собрания России и Белоруссии по социальной и молодежной политике, науке, культуре и гуманитарным вопросам было предложено разработать концепцию духовной безопасности Союзного государства. По оценке аналитиков, здесь впервые за много лет всерьез заговорили о необходимости участия всех структур и ведомств, в том числе и церкви, в защите младшего поколения от неблагоприятных информационных воздействий.

— По большому счету речь здесь как раз идет о нравственном иммунитете, о котором говорит президент России, — комментирует кандидат педагогических наук Елена Кустинова. — Это важнейший элемент защиты внутреннего мира ребенка от влияния извне. Дети должны знать, что такое хорошо, а что плохо, видеть разницу между добром и злом и, конечно, понимать, как это — поступать по совести. Все эти знания должны лежать в основе воспитания человека и гражданина. В наше непростое время действительно пора вспомнить о наших самобытных добродетелях, хранителями которых, к слову, во многом является церковь. Еще несколько лет назад к урокам морали и этики, к нравственному воспитанию относились несерьезно: часто слышала от родителей — мол, какая-то ерунда… А сейчас стало ясно, что без понимания простых истин мы рискуем быть уничтожены как нация.

Вопросы мотивации

В России споры о методах патриотического воспитания ведутся давно. В нашей стране за последние годы реализовано много инициатив и проектов, направленных на решение этой задачи. К слову, многие из них доказали свою эффективность: как показывают социологические опросы, чувство патриотизма у россиян сохраняется на высоком уровне в течение последних 20 лет. А потребность в единстве и сплоченности нации россияне из года в год демонстрируют все чаще.

— Принятый два года назад президентский законопроект об усилении патриотического воспитания в российских школах и вузах однозначно отвечает запросу нашего общества в сопричастности, признании и самореализации на благо Отчизны, — считает психолог Илья Суровцев. — Многие уже тогда задавались вопросом, как именно, какими методами и средствами достучаться до молодого поколения, сформировав в нем понимание патриотизма и гражданственности. Проект поставил задачу перед образовательной системой на них ответить.

Комментируя эту инициативу, спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что президент страны предлагает сделать воспитание детей и молодежи обязательной частью образовательного процесса. «Образование должно включать не только знания и навыки, но и духовные, моральные ценности, которые формируют личность, гражданина, объединяют общество», — сказал он. А это, как отмечается в законопроекте, — уважение к памяти защитников Отечества и подвигам его героев, к закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, бережное отношение к культурному наследию и традициям многонационального народа.

Однако понимать значение слова «патриотизм» и испытывать это чувство — все-таки разные вещи. Для того чтобы чувствовать душой, сердцем, как раз и необходимы основы морали, этики и духовности, считают эксперты. Так, по словам члена комиссии по вопросам патриотического и духовно-нравственного воспитания детей и молодежи Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям, проректора по развитию Института мировых цивилизаций Татьяны Разиной, дети должны понимать, что такое Родина и почему ею нужно гордиться.

В том и заключается воспитательный процесс: разговаривать об этом с молодым поколением, отвечать на его вопросы, рассказывать о примерах, демонстрирующих проявление истинного патриотизма.

— Дети остро чувствуют фальшь, профанациями и всевозможными акциями для галочки любви к Родине их вряд ли научишь, — считает психолог Людмила Федотова. — Здесь важно ощущение причастности — к подвигу своего народа, его достижениям и успехам. А мы почему-то часто упускаем, умалчиваем важнейшие факты, которыми нужно гордиться. Например, о том, что именно наша страна, а не какая-нибудь европейская держава впервые ввела 8-часовой рабочий день, учредила равные права женщин. Гордость — мощнейшее чувство.

Вот его и должны испытывать за страну дети во время церемонии поднятия государственного флага, исполнения гимна. Кстати, противников этих нововведений в российских школах было немало. Значит, не до всех сердец пока удалось дотянуться. Но родителям стоит понять, что нельзя лишать своих детей права о величии и мощи страны, в которой они живут. А уроки патриотизма, духовно-нравственной культуры как раз об этом.

Уроки совести и долга: почему белорусский опыт воспитания духовности стоит взять на заметку Фото: Пресс-служба Совфеда

Говорить о самом важном

В новом учебном году в российских школах стартуют классные часы «Разговоры о важном», на которых учителя расскажут ученикам о ценностях российского общества. Темы занятий посвящены гражданскому воспитанию, историческому просвещению, вопросам нравственности, экологическим проблемам и, конечно, патриотизму. По словам министра просвещения РФ Сергея Кравцова, в течение учебного года пройдут 34 таких урока в разных форматах. Конечно, этого мало, чтобы ответить на все серьезные детские вопросы, касающиеся в том числе их чувств к Родине.

В Белоруссии роль подобных занятий играет введенный в прошлом году в учебную программу школ факультатив «Основы духовно-нравственной культуры и патриотизма». Председатель президиума Национальной академии наук Белоруссии Владимир Гусаков считает, что при всех разных, порой противоречивых точках зрения на систему патриотического воспитания очевидно одно: «Патриотизм — это любовь, а воспитание патриотизма — воспитание любви в широком понимании этого слова: к стране, народу, земле, обществу, истории, родному языку».

Собственно, на этих принципах и строятся занятия факультатива. Примечательно, что в число его авторов вошли как светские люди, педагоги, психологи, среди которых есть приверженцы разных религий, так и представители православного духовенства. Ведут занятия учителя, прошедшие специальную подготовку на курсах повышения квалификации в Академии последипломного образования.

— Речь о воспитании души ребенка, — объясняет член рабочей группы по созданию пособия для ребят и методического пособия для педагогов, учитель русского языка и литературы минской гимназии № 1 Людмила Кушнерева. — Сегодня во многих семьях, увы, родителям попросту и не по силам, и некогда вести духовно-нравственные беседы. А говорить с детьми нужно, как и учить их открывать страницы духовных книг. Понятно, мы действуем методом проб и ошибок и вряд ли все сразу сложится гладко. Но дорогу осилит идущий. И думающий. Именно такого ученика нам, педагогам, и хочется воспитать.

Как отмечают эксперты, интерес к факультативу напрямую зависит от способностей учителя живо, искренне, интересно доносить материал, формирующий внутренний мир будущего гражданина страны.

— Я убеждена, что подлинный патриотизм — это сердечное чувство и духовное понятие, — говорит Людмила Кушнерева. — Это тот кладезь мудрости, в котором хранится опыт предыдущих поколений. Опыт мирной жизни, опыт борьбы, опыт свершений и побед. Отечество можно сравнить с бесценным богатством, которое зарабатывается большими усилиями, щедро отдается даром, которое нужно умножить и передать потомкам.

Конечно, говорить о самом важном можно по-разному. Главное, чтобы искренний и честный диалог с младшим поколением начался и продолжился. России и Белоруссии есть в этом чему друг у друга поучиться. Ведь цель у наших братских народов одна — научить своих детей главным человеческим ценностям, основанным на многовековых духовных и культурных традициях.

ЦИФРА

67 процентов россиян поддерживают патриотическое воспитание детей в школах.

АННОТАЦИЯ

Пособие для учащихся 5–6-х классов «Духовность и патриотизм» создано при взаимодействии синодального отдела Белорусской православной церкви по сотрудничеству со светскими учреждениями образования и Министерства образования.

Авторы призывают ребят порассуждать о самом важном: зачем мы живем, что значит любить Родину и быть ее патриотом, что такое дружба и любовь, как жить счастливо, в мире с собой и окружающими. Конечно, готовых ответов здесь нет.

Но есть высказывания мудрых людей и меткие народные пословицы, отрывки из литературных произведений, сведения о традиционных ценностях, христианские притчи и рассказы из Библии. «Вам понадобятся разнообразные знания, ведь темы занятий тесно связаны с другими школьными предметами: языками, литературой, историей, трудовым обучением, — говорится в предисловии. — В поисках истины необходимо будет думать и прислушиваться к своему сердцу».

Листая страницы учебника, начинаешь душой принимать сказанное в нем просто, понятно и честно: «Любовь к Отчизне и любовь к людям — это два быстрых потока, которые, сливаясь, образуют могучую реку патриотизма».

Белоруссия Культура Спецоперации главные ценности Россия
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Кто виноват?

Алексей Нагорный
Алексей Нагорный

Соколиная Гора преобразилась

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Почему затягиваются боевые действия на Украине

Никита Миронов
Никита Миронов

Рокер рокера не всегда поймет

Владимир Голубев
Владимир Голубев

Просите заводчика предъявить документы

Евгений Дятлов
Евгений Дятлов

Насладиться искусством, восхититься Байкалом

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Нам привет из Лондона

Все мнения
О проекте