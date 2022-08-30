Уроки совести и долга: почему белорусский опыт воспитания духовности стоит взять на заметку

Юная москвичка Ирина Кислицына — участница акции «Линия памяти» в парке «Музеон» / Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко в очередной раз подтвердили обоюдный настрой на последовательное укрепление российско-белорусских отношений в интересах братских народов. Помимо решения экономических и политических проблем, связанных с напряженной обстановкой в мире, главы двух стран подчеркивают особую необходимость совместной работы по патриотическому воспитанию молодого поколения.

Социологи констатируют в этом году небывалый рост патриотизма в нашей стране. Начало спецоперации на Украине, введение антироссийских санкций вызвали в обществе потребность к единству. Так, опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения, проведенный весной этого года, показал: подавляющее большинство россиян (92 процента) считают себя патриотами. Это максимальное значение, зафиксированное с 2000 года.

— Долгие годы, с момента распада Советского Союза, патриотизм оставался в тени иных ценностей, — говорит социолог Алексей Егоров. — Мода на западный мир с его торгово-денежными отношениями абсолютно ко всему, казалось, напрочь изжила в нашем обществе ту духовность, которая определяла русский мир. Мы перестали гордиться своей Родиной, завистливо поглядывая на заморские страны.

И вот сейчас государство сказало: «Хватит»! На фоне чудовищной русофобии, распространившейся на Западе, стало понятно, как важны нравственные ориентиры, национальная идентичность, наследие предков, родные корни и сопричастность каждого к тому, что происходит вокруг. И понятие «воспитание патриотизма» вновь обрело актуальность. То же самое сегодня переживают и в Белоруссии. У нас много общего, а главное — нас по-прежнему объединяют культурные и моральные ценности. Значит, и противостоять геополитическим вызовам нам нужно сообща.

Нравственный иммунитет

О том, что патриотизм должен не на словах, а на деле стать реальной нравственной опорой каждого гражданина, философы, политики, социологи и педагоги говорят и у нас, в России, и в Белоруссии. И главы обоих государств ставят эту задачу. «Мы должны строить свое будущее на прочном фундаменте, и такой фундамент — патриотизм, ничего лучшего пока не придумали», — отмечал Владимир Путин еще несколько лет назад, призывая во что бы то ни стало «сохранить нравственный иммунитет общества» и предупреждая, что духовные ценности в стране стали «объектом открытого информационного противоборства и хорошо срежиссированных пропагандистских атак».

По словам российского президента, «попытки влиять на целые народы — подчинить их своей воле — такая же реальность современного мира, как и войны за энергоресурсы. И порой они приводят к падению целых государственных строев». Пример Украины, к сожалению, показал, что это действительно так. А Белоруссия встала с Россией плечом к плечу в борьбе за сохранение духовных ценностей, вековых традиций, уникального опыта сосуществования и сотрудничества братских народов. «Воспитание патриота, одухотворенного идеалами добра и социальной справедливости, способного творить и созидать во имя своего Отечества» считает основной задачей государственной молодежной политики и президент Республики Беларусь Александр Лукашенко.

— Укрепление единства россиян и белорусов — процесс закономерный и логичный, — говорит социолог. — У нас общая история, язык, культура и в основном общая вера. Решение обеих стран идти по пути укрепления двусторонних связей, основанному на общей многолетней истории, духовной близости и дружбе, принято еще в 1996 году, когда был подписан договор «Об образовании Сообщества России и Белоруссии», а затем и соглашение о создании общего парламентского собрания. Вопрос формирования союзной идентичности у белорусской и русской молодежи уже тогда стоял на повестке дня.

Так, в прошлом году стало известно о планах создать на базе Кобринского укрепления Брестской крепости совместный центр патриотического воспитания.

А весной этого года на заседании комиссии парламентского собрания России и Белоруссии по социальной и молодежной политике, науке, культуре и гуманитарным вопросам было предложено разработать концепцию духовной безопасности Союзного государства. По оценке аналитиков, здесь впервые за много лет всерьез заговорили о необходимости участия всех структур и ведомств, в том числе и церкви, в защите младшего поколения от неблагоприятных информационных воздействий.

— По большому счету речь здесь как раз идет о нравственном иммунитете, о котором говорит президент России, — комментирует кандидат педагогических наук Елена Кустинова. — Это важнейший элемент защиты внутреннего мира ребенка от влияния извне. Дети должны знать, что такое хорошо, а что плохо, видеть разницу между добром и злом и, конечно, понимать, как это — поступать по совести. Все эти знания должны лежать в основе воспитания человека и гражданина. В наше непростое время действительно пора вспомнить о наших самобытных добродетелях, хранителями которых, к слову, во многом является церковь. Еще несколько лет назад к урокам морали и этики, к нравственному воспитанию относились несерьезно: часто слышала от родителей — мол, какая-то ерунда… А сейчас стало ясно, что без понимания простых истин мы рискуем быть уничтожены как нация.

Вопросы мотивации

В России споры о методах патриотического воспитания ведутся давно. В нашей стране за последние годы реализовано много инициатив и проектов, направленных на решение этой задачи. К слову, многие из них доказали свою эффективность: как показывают социологические опросы, чувство патриотизма у россиян сохраняется на высоком уровне в течение последних 20 лет. А потребность в единстве и сплоченности нации россияне из года в год демонстрируют все чаще.

— Принятый два года назад президентский законопроект об усилении патриотического воспитания в российских школах и вузах однозначно отвечает запросу нашего общества в сопричастности, признании и самореализации на благо Отчизны, — считает психолог Илья Суровцев. — Многие уже тогда задавались вопросом, как именно, какими методами и средствами достучаться до молодого поколения, сформировав в нем понимание патриотизма и гражданственности. Проект поставил задачу перед образовательной системой на них ответить.

Комментируя эту инициативу, спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что президент страны предлагает сделать воспитание детей и молодежи обязательной частью образовательного процесса. «Образование должно включать не только знания и навыки, но и духовные, моральные ценности, которые формируют личность, гражданина, объединяют общество», — сказал он. А это, как отмечается в законопроекте, — уважение к памяти защитников Отечества и подвигам его героев, к закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, бережное отношение к культурному наследию и традициям многонационального народа.

Однако понимать значение слова «патриотизм» и испытывать это чувство — все-таки разные вещи. Для того чтобы чувствовать душой, сердцем, как раз и необходимы основы морали, этики и духовности, считают эксперты. Так, по словам члена комиссии по вопросам патриотического и духовно-нравственного воспитания детей и молодежи Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям, проректора по развитию Института мировых цивилизаций Татьяны Разиной, дети должны понимать, что такое Родина и почему ею нужно гордиться.

В том и заключается воспитательный процесс: разговаривать об этом с молодым поколением, отвечать на его вопросы, рассказывать о примерах, демонстрирующих проявление истинного патриотизма.

— Дети остро чувствуют фальшь, профанациями и всевозможными акциями для галочки любви к Родине их вряд ли научишь, — считает психолог Людмила Федотова. — Здесь важно ощущение причастности — к подвигу своего народа, его достижениям и успехам. А мы почему-то часто упускаем, умалчиваем важнейшие факты, которыми нужно гордиться. Например, о том, что именно наша страна, а не какая-нибудь европейская держава впервые ввела 8-часовой рабочий день, учредила равные права женщин. Гордость — мощнейшее чувство.

Вот его и должны испытывать за страну дети во время церемонии поднятия государственного флага, исполнения гимна. Кстати, противников этих нововведений в российских школах было немало. Значит, не до всех сердец пока удалось дотянуться. Но родителям стоит понять, что нельзя лишать своих детей права о величии и мощи страны, в которой они живут. А уроки патриотизма, духовно-нравственной культуры как раз об этом.

Фото: Пресс-служба Совфеда

Говорить о самом важном

В новом учебном году в российских школах стартуют классные часы «Разговоры о важном», на которых учителя расскажут ученикам о ценностях российского общества. Темы занятий посвящены гражданскому воспитанию, историческому просвещению, вопросам нравственности, экологическим проблемам и, конечно, патриотизму. По словам министра просвещения РФ Сергея Кравцова, в течение учебного года пройдут 34 таких урока в разных форматах. Конечно, этого мало, чтобы ответить на все серьезные детские вопросы, касающиеся в том числе их чувств к Родине.

В Белоруссии роль подобных занятий играет введенный в прошлом году в учебную программу школ факультатив «Основы духовно-нравственной культуры и патриотизма». Председатель президиума Национальной академии наук Белоруссии Владимир Гусаков считает, что при всех разных, порой противоречивых точках зрения на систему патриотического воспитания очевидно одно: «Патриотизм — это любовь, а воспитание патриотизма — воспитание любви в широком понимании этого слова: к стране, народу, земле, обществу, истории, родному языку».

Собственно, на этих принципах и строятся занятия факультатива. Примечательно, что в число его авторов вошли как светские люди, педагоги, психологи, среди которых есть приверженцы разных религий, так и представители православного духовенства. Ведут занятия учителя, прошедшие специальную подготовку на курсах повышения квалификации в Академии последипломного образования.

— Речь о воспитании души ребенка, — объясняет член рабочей группы по созданию пособия для ребят и методического пособия для педагогов, учитель русского языка и литературы минской гимназии № 1 Людмила Кушнерева. — Сегодня во многих семьях, увы, родителям попросту и не по силам, и некогда вести духовно-нравственные беседы. А говорить с детьми нужно, как и учить их открывать страницы духовных книг. Понятно, мы действуем методом проб и ошибок и вряд ли все сразу сложится гладко. Но дорогу осилит идущий. И думающий. Именно такого ученика нам, педагогам, и хочется воспитать.

Как отмечают эксперты, интерес к факультативу напрямую зависит от способностей учителя живо, искренне, интересно доносить материал, формирующий внутренний мир будущего гражданина страны.

— Я убеждена, что подлинный патриотизм — это сердечное чувство и духовное понятие, — говорит Людмила Кушнерева. — Это тот кладезь мудрости, в котором хранится опыт предыдущих поколений. Опыт мирной жизни, опыт борьбы, опыт свершений и побед. Отечество можно сравнить с бесценным богатством, которое зарабатывается большими усилиями, щедро отдается даром, которое нужно умножить и передать потомкам.

Конечно, говорить о самом важном можно по-разному. Главное, чтобы искренний и честный диалог с младшим поколением начался и продолжился. России и Белоруссии есть в этом чему друг у друга поучиться. Ведь цель у наших братских народов одна — научить своих детей главным человеческим ценностям, основанным на многовековых духовных и культурных традициях.

ЦИФРА

67 процентов россиян поддерживают патриотическое воспитание детей в школах.

АННОТАЦИЯ

Пособие для учащихся 5–6-х классов «Духовность и патриотизм» создано при взаимодействии синодального отдела Белорусской православной церкви по сотрудничеству со светскими учреждениями образования и Министерства образования.

Авторы призывают ребят порассуждать о самом важном: зачем мы живем, что значит любить Родину и быть ее патриотом, что такое дружба и любовь, как жить счастливо, в мире с собой и окружающими. Конечно, готовых ответов здесь нет.

Но есть высказывания мудрых людей и меткие народные пословицы, отрывки из литературных произведений, сведения о традиционных ценностях, христианские притчи и рассказы из Библии. «Вам понадобятся разнообразные знания, ведь темы занятий тесно связаны с другими школьными предметами: языками, литературой, историей, трудовым обучением, — говорится в предисловии. — В поисках истины необходимо будет думать и прислушиваться к своему сердцу».

Листая страницы учебника, начинаешь душой принимать сказанное в нем просто, понятно и честно: «Любовь к Отчизне и любовь к людям — это два быстрых потока, которые, сливаясь, образуют могучую реку патриотизма».