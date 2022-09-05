«Кризис уже разразился»: куда идет Европа

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Евросоюз может развалиться из-за разногласий Брюсселя с Венгрией и Польшей, которые не разделяют многие европейские ценности и не хотят, чтобы им навязывали либеральные убеждения, сообщает Daily Express. Крах может подтолкнуть и назревающий энергетический кризис, в котором каждый за себя. Мнения экспертов о будущем ЕС, а также отзывы на них с сайта vm.ru — на тематической странице «Гайд-парк».

Крупнейшие игроки лишь теснее сплотятся

Сергей Марков, директор института политических исследований, политолог:

— Евросоюз находится в очень трудном положении. Из него вышла Великобритания. Это был своего рода превентивный удар по европейскому единству. В ряде стран Европы также сильны силы, которые выступают за выход из состава ЕС. Прежде всего это страны, которые в большей степени субсидируют бюджет Евросоюза — Франция и Нидерланды.

Существует и большое отчуждение большинства граждан ЕС от структур Евросоюза. Низкий рейтинг доверия среди граждан к Еврокомиссии, к Европарламенту. Они рассматриваются как чужеродные структуры, выражающие интересы бюрократии или олигархии, но никоим образом не граждан.

Низкий уровень доверия создает почву для кризисов, которые в любой момент могут принять какую-то другую форму. Если граждане не доверяют руководству Евросоюза, очевидно, когда-то это может плохо для него кончиться. Провалена и социальная политика. Там много беженцев, большинство исконного населения их ненавидит, беженцы не интегрируются в европейское общество и формируют неподконтрольные государству структуры. Это тоже говорит о том, что ситуация далека от идеальной и система нуждается в обновлении, но как это сделать? Сейчас многие аналитики говорят о грядущем развале ЕС, но я сомневаюсь, что он случится. На данный момент это никому не выгодно. Прежде всего невыгодно бедным странам: Греции, Прибалтике, Болгарии, Румынии и другим, которые живут за счет помощи богатых. Богатым же, в свою очередь, выгодно обменивать свою помощь на политическое влияние.

Более того, я уверен, что самые крупные игроки: Германия, Италия, Франция, Нидерланды, Бельгия, Испания — даже попробуют объединиться в федерацию, как, например, Российская Федерация. И появится такой «настоящий» Евросоюз, точнее его ядро, следующее европейским ценностям, которые в ЕС не все до конца разделяют. Также вокруг ЕС в ближайшие десятилетия будет «крутиться» целый слой своеобразных стран-спутников, разной степени удаленности и разной степени ценности. Это прежде всего Великобритания, которая вроде и не в ЕС, но в то же время последовательно действует в русле его политики. Это Грузия, это Молдова и ряд других стран, которые в Евросоюз давно стремятся.

Чтобы их шансы стали выше, эти страны, без сомнения, будут политику ЕС поддерживать. Будет ли среди этих стран Украина — большой вопрос, потому что само будущее этой страны довольно туманно. Но в целом Евросоюз сделает все, чтобы сохраниться, пусть и в новом виде.

Богатые продержатся за счет «белых рабов»

Алексей Мухин, генеральный директор Центра политической информации:

— Евросоюз в ближайшие годы ждет масштабный энергетический и, как следствие, экономический кризис. Сейчас риторика европейских лидеров нацелена на то, чтобы убедить граждан жить скромнее. Давайте, дескать, реже мыться и ездить на автомобиле, давайте нечасто пользоваться кондиционером летом и меньше отапливать помещения зимой. Давайте, в конце концов, для поддержания демократии и снижения зависимости от тирана-России меньше есть. Отлично.

При этом весь подобный дискурс не включает одну простую мысль, которой политики очень боятся: энергетический кризис приведет к остановке многих производств. И, как следствие, безработице. И никаким печатанием денег этот кризис будет уже не залить, потому что, как говорили индейцы американцам, «деньги нельзя есть».

Следствием глобального экономического кризиса станет резкое обособление стран, которое мы уже наблюдали в период пандемии, когда каждый был за себя и никто друг друга не спасал. Нечто похожее будет происходить уже в ближайшие месяцы, когда богатые европейские страны просто начнут жестче эксплуатировать бедные и сельскохозяйственные: например, Грецию, Хорватию, Болгарию, Польшу.

Феномен «белых рабов» в Евросоюзе возник уже давно — люди из бедных европейских стран едут выполнять самую тяжелую и низкооплачиваемую работу в страны богатые: Германию, Францию, Нидерланды, Австрию. Теперь этот феномен будет усиливаться. Иными словами, богатые страны станут выживать за счет бедных.

Также в ближайшем будущем будет похоронена европейская идея о зеленой энергетике. Европа возвращается к добыче угля — самого грязного вида ископаемого топлива. Нидерланды, например, вернули в строй законсервированную угольную электростанцию, Австрия, Чехия, Польша и Греция продлили сроки службы имеющихся электростанций, работающих на угле.

В Германии угольная электростанция Мехрум в Нижней Саксонии также возобновила работу. С декабря она находилась в резерве, впоследствии планировалась полная остановка, да вот не вышло. Таким образом, Евросоюз расстается со многими иллюзиями. Жизнь в этом некогда «царстве изобилия» становится куда более бедной и суровой. И в этом виноваты сами европейцы.

Можно ждать смены самых слабых правительств

Георгий Федоров, глава Центра социальных и политических исследований «Аспект»:

— Кризис в Европе уже разразился, и связан он в первую очередь с антироссийскими санкциями. Евросоюз не успел оправиться от пандемии, как столкнулся с необходимостью еще раз «затянуть пояса» — на этот раз уже из-за глупости собственных правительств. В итоге буквально за месяц ушли в отставку правительства трех европейских стран: Болгарии, Великобритании и Эстонии. Не получилось пока проделать тот же номер у премьер-министра Италии Марио Драги — его отставку не принял президент страны, и сейчас он врио премьера. Что будет дальше?

Ближе к зиме и зимою, я думаю, можно ждать новых отставок — хотя бы потому, что ситуация в экономике будет ухудшаться. К власти будут приходить более «правые» правительства, как в Венгрии, которые больше беспокоятся не о европейских ценностях, а о своей стране. К тому же «правые» станут все активнее поднимать вопрос о миллионах мигрантов, которые, как известно, не работают, но активно тратят ресурсы страны, которых и местным теперь не хватает. Вопрос мигрантов и их будущего будет стоять очень остро.

Также будут приходить к власти и «левые», которые пообещают гражданам заботу и защиту на фоне все углубляющегося кризиса. Очевидно, что в Евросоюзе изменится баланс сил. Маленькие и слабые страны: Литва, Латвия, Эстония, Греция, Хорватия, Словакия и другие — потеряют всякую самостоятельность, потому что не смогут себя прокормить. Они станут просить помощи у Германии, Франции, Нидерландов и других «акул» и, соответственно, делать все, что крупные игроки скажут. Также, я считаю, будет расти политический вес самостоятельных игроков — таких как Венгрия. Они будут вести независимую политику и одновременно создавать вокруг себя новые центры влияния.

В любом случае Евросоюз будет меняться. Прежде всего изменится психология его граждан. Многие из них расстанутся с такими иллюзиями, как «вечное благополучие», «главное в жизни — это европейские ценности», «мигранты — это наши друзья», «зеленая экономика». Люди станут смотреть на мир более реалистично и думать прежде всего о собственном благополучии, а не о неких абстрактных ценностях.

Старый Свет на грани катастрофы

Игорь Кузнецов, кандидат социологических наук:

— Евросоюз, как мне кажется, обречен. Причем по той же причине, что и СССР, — он поставил идеологию впереди экономики. Чтобы стать членом Евросоюза, не нужно быть успешной, экономически развитой страной. Достаточно лишь разделять европейские ценности. И вот в ЕС вступают страны Прибалтики. И тут же садятся ему на шею: без дотаций ЕС они просто не выживут. А без участия НАТО себя не защитят. То же самое касается Украины, которая в ЕС активно просится. Есть и другие страны, которые вступили в Евросоюз, но сами себя содержать не могут. То есть экономически этот союз неустойчив. Его вообще скрепляет не экономика, а либеральные ценности.

Отсюда и вторая проблема: либеральные ценности цветут и пахнут исключительно в обществе сытом и со всех сторон защищенном. Обществе, большинство членов которого уверено, что булки растут на деревьях.

И вот наступает время, когда эта уверенность вдруг начинает таять. И от ценностей либеральных, ценностей сытого общества, Европа начинает мигрировать к традиционным. А традиционные в свою очередь подразумевают, что в первую очередь нужно думать и заботиться о своих, о своем народе, о его выживании. Яркий пример такого подхода — лидер Венгрии Орбан. Он честно признает: я забочусь не о Европе и уж тем более не о какой-то там Украине, а о своем народе — он для меня важнее. И чем активнее будет прогрессировать экономический кризис, тем больше такая точка зрения будет в Европе доминировать. Третий важный момент — мигранты.

Они как раз исповедуют традиционные ценности и потому буквально вытесняют европейцев своей высокой рождаемостью. Европа же, сделавшая ставку на максимальную индивидуальную свободу и права человека, буквально вымирает. Потому что хочешь — рожай, хочешь — не рожай, хочешь — выбери себе самую причудливую ориентацию. С точки зрения развития общества это тупик, деградация, и многие это уже понимают.

Я не исключаю, что европейцы попытаются спастись и опять уйдут в традиционализм с его жесткими требованиями морали, соблюдением христианских норм и даже, возможно, новой инквизицией. Ведь толерантными, обратите внимание, европейцы никогда не были. Напротив: людей на кострах как хворост сжигали.

Какая уж тут толерантность, когда к индейцам приходили с огнем и мечом. Если европейцы вспомнят свою историю (без былой жестокости, конечно), то, возможно, и выживут. Хотя надежды мало.

Кто становится новым фаворитом

Дмитрий Винник, доктор философских наук, профессор финансового университета при Правительстве РФ:

— Не думаю, что Евросоюз развалится. Этот проект долго рождался, к тому же в ЕС выросла довольно большая бюрократическая прослойка, имеющая власть и заинтересованная в сохранении статус-кво. Эти люди сделают все, чтобы их кормушка сохранилась. При этом, я думаю, страны-лидеры в Евросоюзе будут меняться. Причем — не без помощи США.

Сейчас у ЕС два главных лидера — Франция и Германия. Германия мощнее экономически, а Франция — политически: все-таки у нее есть ядерное оружие. Однако и та, и другая страна не очень устраивают Штаты, потому что пытаются вести самостоятельную политику. Германия, например, крайне заинтересована в экономическом союзе с Россией. Точнее — в ее природных ресурсах. Штаты пообещали предоставить немецкой экономике дешевые нефть и газ, но обещания не сдержали, и немцев ждет кризис.

Так что Германия заинтересована с Россией мириться, а Штатам это ни к чему. Поэтому они попытаются назначить нового проводника своей политики в Европе, и станет им Польша.

У поляков, как известно, планы восстановить Речь Посполитую — страну от Балтики до Черного моря, а для этого им нужен сильный партнер-покровитель. Вот Штаты им и будут. Зайти на территорию Западной Украины и аннексировать ее полякам, по всей видимости, уже разрешили. К тому же поляки традиционно имеют зуб на русских, так что, возможно, Польшу попытаются на нашу страну натравить.

Вообще баланс сил в Европе рано или поздно должен поменяться. Дело в том, что традиционно Западная Европа была экономически и политически передовой, а Восточная Европа — более отсталой. Диалектика подсказывает, что вечно такая ситуация сохраняться не будет и все изменится с точностью до наоборот.

Потенциал у Восточной Европы выше. Здесь меньше мигрантов, здесь больше сильны традиционные ценности. Поляки, например, ревностные католики, и ЛГБТ-ценности они не разделяют. Иными словами, Восточная Европа морально здоровее, она менее отравлена «европейскими ценностями», а значит, ее шансы на развитие более предпочтительны.

Западная Европа как общество, как конструкт скорее угасает: европейцы не спешат рожать, панически боятся воевать и озабочены главным образом поддержанием высокого уровня жизни и своих «ценностей», которые общество разрушают, поскольку индивидуум поставлен выше социума.