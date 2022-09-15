Прошу винить Путина: греческий премьер-министр обвиняет во всех бедах Россию

Фото: Администрация президента РФ

15 сентября премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис предложил гражданам, возмущенным тарифами на электроэнергию, отправлять счета Путину.

На фоне многотысячных протестов в Салониках предложение премьера граждане страны восприняли с горькой иронией. «Владимир Путин теперь президент Греции?» — задают они вопросы в соцсетях. Мицотакис следом за своими европейскими коллегами и президентом США Байденом убеждает избирателей, что в их проблемах виноват только президент России.

— Пришло время проявить решимость, а не искать умиротворения, — заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. По ее словам, российская промышленность лежит в руинах, а экономика похожа на больного, впавшего в кому.

В действенности санкций пытается убедить замерзающих европейцев и председатель Европарламента Жозеп Боррель.

— Мы настаиваем на том, что санкции работают, — говорит политик.

Но все же добавляет, что действие их сравнимо с диетой — не дает мгновенного результата.

Возможно ли дальнейшее обострение ситуации в ближайшем будущем? Политолог, научный руководитель Центра региональных проблем Дмитрий Журавлев уверен, что да.

— Между членами ЕС нарастают противоречия. С одной стороны, от прибалтов, Чехии, Англии ждать каких-то уступок не приходится, в этих странах традиционно сильны русофобские настроения и антироссийская направленность внешней политики. С другой — есть Германия, Австрия, Венгрия, где вполне могли бы пойти на уступки России, — говорит эксперт.

Есть надежда и на Болгарию, где недавно сменилось правительство и новые власти не занимают такой непримиримой позиции к России. Ожидать полной смены курса не приходится, но определенные шаги по смягчению санкций или ограничению поставок оружия Украине — вполне.

Один из лидеров «Лиги Севера» — политической партии в Италии Маттео Сальвини утверждает, что помощь Украине не должна идти в ущерб интересам самой Италии. Иначе в такой политике просто нет смысла.

Пока в домах европейцев становится все холоднее, их пытаются успокоить обещаниями, что в хранилищах хватит газа до февраля следующего года. Непонятно только, кому хватит.