«Об этом качестве на лбу не пишут»: как распознать педофила и защитить от него своего ребенка

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В последнее время участились сообщения о том, что учителей в школах, лицеях или на платных курсах уличают в сексуальных преступлениях в отношении малолетних детей. Последний случай, о котором стало известно, произошел в четверг, 2 марта, в одной из столичных школ. 61-летнего преподавателя по шахматам уличили в педофилии: на него классному руководителю пожаловалась 9-летняя ученица. Просмотр записей с камер видеонаблюдения подтвердил слова пострадавшей. Мужчину уволили из школы в тот же день, после чего руководство учебного заведения обратилось в полицию. Теперь во всем разбираются правоохранительные органы. О том, как определить педофила, почему их сложно поймать, а также как защитить от него своего ребенка, — в материале «Вечерней Москвы».

Трогал через одежду

Этот случай, как и обвинение в адрес актера из сериала «Папины Дочки» Махача Мухайдинова, весьма показателен. Ведь далеко не все педофилы непосредственно насилуют детей, чаще речь идет о статье «Развратные действия»: взрослые люди трогают, фотографируют или как-то иначе совращают несовершеннолетних. Именно в этом и состоит основная причина, по которой злоумышленники успевают совершить несколько преступных эпизодов перед поимкой, считает психолог-консультант, бывший сотрудник МВД Дмитрий Миронов.

Из-за неочевидности преступления дети зачастую не понимают или не придают значения произошедшему. А если понимают, то не всегда говорят кому-либо. Но самое печальное то, что даже если ребенок сказал родителям, то те не всегда всерьез воспринимают его слова.

— В своей практике я с таким сталкивался, когда родители смотрели на подобные рассказы своих детей сквозь пальцы, не принимая их всерьез. Зачастую жалобы детей воспринимают как оправдание плохих результатов или нежелание идти на какую-либо секцию. «Иди давай, никто тебя не трогал, кому ты там нужен». В основном именно эта частая ошибка приводит к негативным последствиям, — пояснил Миронов.

Именно недоверие к своему чаду может стать главной проблемой при спасении его из «лап извращенца». Притом что педофилы часто втираются в доверие к детям, и пострадавшие часто больше расположены к этим малознакомым людям, чем к родным.

— Педофил — это тот, кто всегда выслушает ребенка, — отметил Миронов.

Стоит отметить, что всякая история раскрытия подобного преступления начинается с того, что кто-то прислушался к жалобам ребенка.

Прямые вопросы неуместны

О том, есть ли в окружении ребенка педофил, обычный человек узнать не сможет никак. «Об этом качестве на лбу не пишут» и общего внешнего признака у этой категории людей нет, поясняет Миронов. Однако для защиты своего отпрыска родителю зачастую достаточно проявить внимательность и бдительность.

— Иногда достаточно не пропускать мимо ушей имеющуюся информацию, какими бы слухами она бы ни казалась. В этом матерям и отцам могут помочь разнообразные родительские и школьные чаты. Если разговоры пошли о том, что какой-то преподаватель, тренер или воспитатель «как-то не так» относится к ученикам, то стоит проверить этот слух. Не бывает дыма без огня, — подчеркнул психолог-консультант.

Но основным «оружием» в руках родителя должен стать близкий контакт со своими детьми.

— Помните, что ребенок, который в контакте со своими родителями, всегда расскажет о том, что его смущает в общении с тем или иным посторонним человеком, — считает Миронов.

По его мнению, если родитель занимается своим ребенком и по-настоящему следит за его психическим и физическим здоровьем, а также за личностным ростом, то он всегда заметит изменения в состоянии отпрыска. Если родитель ежедневно интересуется жизнью чада, то в критический момент ребенок не испугается вопросов про определенного учителя и секцию, а расскажет все, как обычно.

При этом даже в таком случае прямые грубые вопросы про «трогал/не трогал» неуместны.

— Внезапные вопросы могут испугать малыша. Ведь мама никогда не спрашивала о занятиях, что-то тут не так, — привел в пример ход мыслей ребенка Миронов.

В таком случае ребенок может как закрыться и ничего не рассказать, так и оболгать невинного человека, лишь бы от него отстали с расспросами.