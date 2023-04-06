Забирают имущество и не дают спать: как защититься от незаконных действий коллекторов

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В редакцию «Вечерней Москвы» обратился житель столицы, который рассказал о донимающих его сотрудников микрофинансовой организации. По словам мужчины, «черные» коллекторы постоянно ему звонят, угрожают «прославить» и «уволить с работы». О том, что делать в такой ситуации и как защититься от перешедших черту кредиторов, — в материале «Вечерней Москвы».

«Будешь отрабатывать»

По словам собеседника «ВМ», все началось с того, что он взял кредит на личные нужды в одной из микрофинансовых организаций города Саратов. Но проблем это не решило, а только прибавило. Вначале платежи по долгам откладывались, а потом и вовсе забрасывались.

Однако вместо законных отрегулированных способов напоминания о необходимости заплатить сотрудники этой организации решили действовать варварскими методами. Они начали донимать клиента звонками и угрозами о публичном распространении информации. Вскоре после того, как платеж не поступил, потерпевшего зарегистрировали на разных непристойных интернет-ресурсах, засыпали СМС-сообщениями с угрозами, а также включили номер клиента в список автоматических звонков.

Помимо этого, злоумышленники начали терроризировать работодателя должника и родственников, в том числе и пенсионного возраста. А когда одна из родственниц потерпевшего сообщила коллекторам, что их методы бандитские и что однажды их за это накажут, то собеседник лишь посмеялся в ответ.

— 15 лет работаю, а меня так и не нашли. Куда уж вам, — резюмировал звонивший.

По словам потерпевшего, коллекторы не реагируют на жалобы в прокуратуру или МВД, веря в свою безнаказанность.

Такой беспредел «сборщика долгов» является не единичным случаем. В открытых источниках в Сети можно прочитать множество историй о том, как должников донимают так называемые «черные коллекторы».

— Мне пришло смс-сообщение о том, что после «отказа от оплаты» с моей стороны на указанные мной адреса прописки и работы приедут сотрудники для описи имущества. Без какого-либо решения суда, — поделился своей историей одно из должниц.

Еще один клиент фирмы сообщил, что сотрудники МФО пользовались какими-то базами данных, так как получали номера телефонов родственников и друзей, которые сам мужчина не указывал. После этого сотрудники донимали его близких, требуя оплатить долги вместо заемщика.

Одной девушке и вовсе угрожали, что к ней пришлют троих сотрудников мужского пола и она будет «отрабатывать долг».

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До двух лет лишения свободы

С таким бандитским поведением можно и нужно бороться, считает адвокат Алексей Цыганов. По его словам, согласно Федеральному закону № 230-ФЗ от 3 июля 2016 года, коллекторы могут напоминать о долге ограниченное количество раз. Например, личную встречу они могут организовывать раз в неделю, отправлять СМС-сообщение два раза в день, но не более четырех раз в неделю и 16 раз в месяц. Также сборщикам долгов позволено звонить не более раза в сутки, двух раз за неделю и восьми раз в месяц.

За нарушения этого закона для коллекторов предусмотрена ответственность по статье «Нарушение требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности».

— Также в незаконных действиях коллекторов могут содержаться признаки других административных правонарушений, например, оскорбления или нарушения законодательства о персональных данных. Дела об указанных административных правонарушениях возбуждаются органами прокуратуры и Роскомнадзора, — пояснил Цыганов.

Адвокат отметил, что за разглашение информации о долге коллекторам грозит уголовная ответственность. По статье «Нарушение неприкосновенности частной жизни» УК РФ злоумышленникам может грозить до двух лет лишения свободы.

В свою очередь в пресс-службе Главного управления Федеральной службы судебных приставов по городу Москве, «Вечерней Москве» сообщили, что по вопросу недобросовестных коллекторов можно обращаться к ним.

— Если кредитор, не являющийся кредитной организацией, реестровый или нелегальный коллектор нарушает требования закона, то необходимо обратиться в Федеральную службу судебных приставов, — рассказывает представитель ведомства.

Он отметил, что для доказательств необходимо подтвердить все нарушения кредитором или коллектором установленных законом правил.

— Чтобы подтвердить недобросовестность коллекторов, можно заверить детализацию телефонных звонков, сделать аудиозаписи личных встреч или телефонных звонков, сделать копии электронных писем, «скриншоты» с монитора компьютера или экрана мобильного телефона, содержащие СМС-сообщения с угрозами, предоставить фото или список ID страницы в социальной сети, с которой осуществлялась рассылка, — поясняют в пресс-службе ФССП.

В ведомстве отметили, что возврат задолженности четко регулирует статья «Нарушение требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности» КоАП РФ. Согласно ей, способствовать возвращению долгов банку могут только сотрудники организаций или представители компаний, внесенных в соответствующий государственный реестр.

— Если же подобным занимаются люди со стороны, то им грозят серьезные штрафы. Физических лиц заставят заплатить от 50 до 500 тысяч рублей, должностные «раскошелятся» на сумму от 100 тысяч до миллиона рублей. Для компаний же предусмотрен штраф от 200 тысяч до двух миллионов рублей, — заявили в пресс-службе ведомства.

Например, в этом году сотрудники ФССП привлекли к ответственности одного предприимчивого «черного» коллектора. Деятельность мужчины была пресечена, сам он был оштрафован на 50 тысяч рублей.

Примечательно, что в январе 2023 года в Государственную думу был внесен законопроект, целью которого было внесение поправок в пятую статью закона «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях».

Согласно инициативе депутатов, следует прекратить деятельность организаций, чьим основным видом деятельности является возврат просроченных задолженностей, а также запретить микрофинансовым организациям привлекать посторонних людей для взыскания долгов.

Депутаты отметили, что это не только защитит права и законные интересы граждан, оказавшихся в трудном финансовом положении, но и поможет высвободить рабочие руки, способные заниматься более приоритетным производительным трудом.

Однако 1 марта 2023 года законопроект вернули составителям на доработку. Проверяющий орган усмотрел в нем нарушение Конституции РФ и Регламента Государственной думы.