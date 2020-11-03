«Мы живем в эпоху террористической пандемии»: почему Европа не справилась с внешней угрозой

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Причина террористических актов в Европе — в слабости политического руководства стран. Такое мнение в разговоре с «Вечерней Москвой» высказал президент Международной контртеррористической тренинговой ассоциации Иосиф Линдер.

Серия террористических актов произошла в Вене поздно вечером 2 ноября. В результате нападений уже погибли три человека, еще 18 пострадали. Ответственность за теракт взяли на себя джихадисты, заявив, что произошедшее — «часть расплаты за участие Австрии в руководимой США коалиции против ИГ*».

— Противостояние террористическому сообществу идет не один и не два десятка лет, и, естественно, геополитические события после Афганистана, Ирака, Сирии не остановятся. Мы живем в эпоху террористической пандемии. Пока противника не уничтожат полностью, будут появляться все новые и новые его поколения, потому риск событий, подобных произошедшему в Вене, сохраняется всегда в любой точке нашего мира. Европейские же страны, которые сами запустили в свои государства несколько миллионов эмигрантов, среди которых десятки тысяч установленных боевиков, всегда будут находиться на острие этой проблемы, — считает эксперт.

США, конечно, тоже запустили к себе эмигрантов, но не несколько миллионов, а только около 10 тысяч. По выбору. Правительства ЕС же оказались заложниками излишне мягкой в некоторых вопросах демократической системы — политики не могут самостоятельно принять адекватных мер по защите населения.

— Покажите мне хоть одного политика, который сумеет экстрадировать с территории своей страны тысячи эмигрантов, связанных с криминалитетом или террористической деятельностью. Их нет. Германия с огромным трудом смогла выгнать несколько десятков человек, а там ведь около полутора миллионов эмигрантов. И несколько десятков тысяч террористов. Ситуация в Австрии показала, что граждане страны оказались полностью незащищенными от этой угрозы, поскольку контртеррористические подразделения были просто неподготовлены. Даже вступив с преступниками в огневой контакт, они смогли уничтожить только одного из нападавших, все остальные скрылись, — отмечает он.

Эксперт советует обратить внимание на то, что если спецподразделения показали крайне низкий уровень подготовки, то террористы, напротив, были прекрасно экипированы, провели тщательную подготовку, хорошо ориентировались на местности, выбирали точки нападения с учетом скорости реагирования и прибытия сотрудников.

— Конечно, здесь возникает и другой вопрос: почему тогда так мало жертв? Ведь при проведении подобных актов погибших, как правило, намного больше. Здесь же мы знаем только о троих, но информация может пополняться. В любом случае произошедшее — политическая пощечина всем элитам Европы, — резюмировал Линдер.

Эксперт убежден: подобные трагедии будут продолжаться ровно до тех пор, пока одна из стран Европы не окажется на грани гражданской войны. В условиях инфантилизма правительства народ может не увидеть другого способа защитить себя, кроме как самостоятельно взяться за оружие:

— Возможно появление вооруженных дружин. Или какая-нибудь праворадикальная националистическая партия возьмет на себя ответственность за обеспечение безопасности людей, а здесь уже недалеко до перехода к новым фашистским режимам. Причем парадоксальный момент: не разделяя таких взглядов идеологически, социально люди будут их поддерживать, понимая, что искать защиты больше негде. Так что ситуация сложная и взрывоопасная. Канцлер Германии Ангела Меркель говорила: «Мы справимся». Но сегодня мы видим, что это не так. Вспомните другие эпизоды истории Европы последних лет: тараны грузовиками, нападения с холодным оружием, взрывы, стрельба. Террористические акты не прекратятся, бороться с ними может либо тоталитарное, либо террористическое государство. Демократическое же правительство в силу своего законодательства не может применить всех методов борьбы. Однако его противник не ограничивается рамками закона.

Россия, по мнению Линдера, чуть более защищена от атак террористов, чем страны ЕС, благодаря грамотной работе ФСБ. Однако защищенность эта сохраняется, только пока спецслужбы не ослабляют свою работу:

— Посмотрите на данные, которые публикует ведомство: какое количество террористов задерживают еще на этапе подготовки к актам. Работа ФСБ — непрерывный процесс, и самое опасное сейчас — ослабление хватки.

Линдер подытожил, что угроза повторения подобных трагедий, к сожалению, так и не отступила. Единственный способ противостоять террористической угрозе — жесткие, «брутальные» методы борьбы, которые часто считают недопустимыми в мягких демократических государствах Европы.

*«Исламское государство» (ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014 года и запрещена на территории России.

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