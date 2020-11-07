«Никто из девочек этого не заслужил»: подруга жертвы кровавой вечеринки рассказала свою версию

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7 ноября в Екатеринбурге ранее судимый охранник ЧОП расстрелял трех гостей в своей квартире, после чего покончил с собой. «Вечерняя Москва» выяснила подробности трагедии.

Три девушки в возрасте от 16 до 18 лет встретились с 34-летним Дмитрием и его друзьями в одном из торговых центров Екатеринбурга, после чего немного погуляли и пошли в квартиру к убийце. Там в ходе распития алкоголя у молодых людей произошел конфликт, в результате чего Дмитрий схватил карабин «Сайга» и открыл стрельбу по собравшимся, а затем покончил с собой. В результате погибли 32-летний Антон, 36-летний Олег и 18-летняя Полина. Одна девушка, 17-летняя Виктория, была госпитализирована в тяжелом состоянии, сейчас за ее жизнь борются медики. 16-летняя Мария обнаружена правоохранителями без признаков повреждений.

Несмотря на то что главным антигероем этой истории стал 34-летний Дмитрий, общественная критика обрушилась именно на девушек, пришедших в злосчастную квартиру. Жертв трагедии посчитали распущенными и заслуживающими того, что с ними случилось:

— Ну а на что они рассчитывали, отправляясь на квартиру к троим взрослым мужикам? — задается вопросом один из пользователей социальной сети.

Корреспондент «ВМ» пообщалась с подругой детства одной из пострадавших, Виктории, которая сейчас находится в больнице.

— Все, что говорят сейчас про девочек, неправда, — рассказывает Ирина (имя девушки изменено — прим. «ВМ»). — Мы дружили с Викой с начальной школы, у нее было довольно тяжелое детство. Она переехала в Екатеринбург из другого города вместе с родителями. Сначала все было хорошо, потом она начала жаловаться, что родители постоянно ссорятся, кричат. Находиться дома ей было сложно. Я не знаю, что именно произошло в той квартире, но точно знаю, что никто из девочек этого не заслужил. И они точно не те, кем их называют в социальных сетях, особенно Вика.

Светлана, знакомая погибшей Полины, рассказала свою версию произошедшего:

— Они познакомились с этими мужчинами в социальных сетях, встретились в ТЦ, решили пойти вместе выпить. Все было нормально, потом этот Дмитрий начал приставать к девчонкам, они его оттолкнули, начали оскорблять. Другие парни, его друзья, начали за них заступаться, он схватил карабин и всех перестрелял, — сказала собеседница «ВМ».

Ирина узнала о произошедшем случайно, когда ей написал друг и спросил о девушке.

— Я полезла в интернет, прочитала новости, была просто в шоке. Они не были плохими девушками и не заслужили всего этого, — поделилась Ирина.

На данный момент региональный СК проводит расследование трагедии: назначаются экспертизы, выясняются точные обстоятельства ЧП и мотивы совершения преступления.

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