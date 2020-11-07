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Четырех человек застрелили в одной из квартир в Екатеринбурге
Фото: Игорь Генералов, «Вечерняя Москва»

Четырех человек застрелили в одной из квартир в Екатеринбурге

Евгения Звощик

Происшествия

Убийство четырех человек из огнестрельного оружия произошло в одной из квартир в Екатеринбурге. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Свердловской области в субботу, 7 ноября.

Отмечается, что инцидент произошел в квартире на пятом этаже дома на улице Социалистической. Тела убитых обнаружили ночью 7 ноября.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство двух и более лиц»), передает ТАСС.

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стрельбаЕкатеринбургГСУ СК РФ
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