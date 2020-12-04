«Пресечь транслирование зла»: какое наказание грозит блогеру Reeflay

Фото: youtube.com / Квадратный бестиарий

Суд заключил под стражу стримера Станислава Решетникова, известного под псевдонимом Reeflay Panini. 2 декабря он выгнал беременную подругу во время прямой трансляции на мороз почти голую и не впускал в течение нескольких часов. «Вечерняя Москва» поговорила с экспертами и выяснила, что может грозить стримеру.

Профессор РУДН, доктор юридических наук, эксперт по уголовному праву Людмила Букалерова рассказала «Вечерней Москве», что многое в этом деле будет зависеть от экспертизы:

— Для правильной квалификации деяний Решетникова необходимо точное установление причины наступления смерти. В случае если причиной стало переохлаждение и на балконе она находилась не по своей воле, а Решетняк ее там запер, в деянии усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»), — отметила доктор юридических наук.

Нормативный акт, на который сослалась эксперт по уголовному праву, предусматривает наказание до двух лет лишения свободы. Доктор юридических наук добавила, что в Уголовном кодексе Российской Федерации предусмотрена ответственность за различные виды преступлений:

— В Кодексе есть дела частного обвинения, например, статьи 115, 116 («Умышленное причинение легкого вреда здоровью», «Побои»). Есть публичного — в этом случае уголовное дело возбуждает следователь, начальник органа дознания. Он делает это независимо от того, есть ли претензии у жертвы к виновному, — уточнила эксперт.

Букалерова пояснила, что наказать блогера за «пропаганду наркотиков», о которых он высказывался в соцсетях, и привлечь его за рекламу казино вряд ли удастся. Последняя в России не запрещена, а выполняется по определенным правилам, имеются определенные условия ее распространения.

— Реклама интернет-казино идет даже по центральным каналам в спортивных передачах, — рассказала эксперт.

Собеседница «Вечерней Москвы» также сообщила, что сайты, на которых стример выкладывал видео, могут находиться в юрисдикции разных стран с разным законодательством. Она уточнила, что в России запрещена пропаганда и призывы к употреблению наркотиков, а разговоры о них не под запретом.

Профессор, заведующий кафедрой криминалистики Университета им. Кутафина, заслуженный юрист РФ, заслуженный деятель наук РФ, доктор юридических наук Евгений Ищенко считает, что подобные стримы в России надо запретить.



— Видеоролики, в которых ведущий нецензурно выражается, ведет себя развязно и жестоко по отношению к другим, открыто говорит об употреблении им наркотиков и чрезмерном употреблении алкоголя, а также цинично описывает свои интимные процессы, являются провокацией. Они несут деструктивное воздействие на молодых зрителей! — заявил Ищенко.

Заслуженный юрист РФ подчеркнул, что случай с блогером Решетниковым является вопиющим. По мнению Ищенко, стример и его погибшая подруга вели трансляции на грани порнографии. К примеру, девушка в выложенном в мессенджере ролике во всех подробностях рассказывает о своем сексуальном опыте и не скрывает того, чем занимается.

Криминалист выразил мнение, что все ролики, опубликованные блогером Решетниковым в интернете, должны рассматриваться следствием как документальные материалы, появившиеся до возбуждения уголовного дела, но дающие полную картину морального облика подозреваемого, а также совершенного преступления.

— Я полагаю, если в крови уморенной им подруги и у него самого будут обнаружены наркотики, следствие заинтересуется тем, каким путем они приобретались, как распространялись. Это отдельная статья, — предположил доктор юридических наук.

Ищенко обратил внимание на то, что запись двухлетней давности на странице матери блогера о том, что ее сын был избит людьми, называющими себя борцами с распространением наркотиков, также дает основание для размышлений.

Профессор добавил, что, возможно, российские законы должны быть дополнены и усовершенствованы, чтобы дать возможность пресекать «транслирование зла» блогерами в интернете на законном основании и привлекать виновных в уголовном порядке.

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