Что известно о затонувшем траулере «Онега»

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Утром 28 декабря стало известно о затоплении траулера «Онега» в Баренцевом море в районе Новой Земли. На момент ЧП на судне находились 19 человек, спасти удалось только двоих. «Вечерняя Москва» собрала все, что известно об инциденте на данный момент.

Как сообщили в пресс-службе МЧС Мурманской области, сигнал о ЧП поступил в 7:30. Находившиеся рядом суда также услышали сигнал и отправились на помощь. Одному из них, «Войково», удалось спасти двух выживших моряков в гидрокостюмах — 30-летнего Руслана Катюхина и 40-летнего Владислава Буторина. Мужчины с двух сторон поддерживали товарища, но, к сожалению, в ледяной воде их руки онемели, ослабли и спасти матроса так и не удалось.

Около 9 часов утра СМИ со ссылкой на источники в МЧС сообщили, что остальные 17 членов экипажа, вероятнее всего, уже погибли от холода. И действительно, вскоре после заявления было обнаружено тело одного из моряков. Тем не менее поиски не прекратились: к месту были направлены дополнительные суда, также Северный флот направил в район операции самолет Ил-38. В МЧС сообщают, что поиски продлятся еще как минимум сутки.

Причиной крушения судна стало обледенение. Во время трагедии высота волн достигала 4 метров при 20-градусном морозе и ветре до 30 метров в секунду. Судно быстро затянуло льдом, а когда произошел крен при вытягивании рыболовного трала, лед, как якорь, потянул корабль ко дну.

На данный момент уже возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, однако, кого судить, пока непонятно: судовладелец утверждает, что на момент выхода из порта «Онега» была полностью исправна, а также прошла все необходимые технические процедуры.

— Когда обледенеет верхняя часть корпуса, меняется центр тяжести, — объяснил капитан 2-го ранга Вячеслав Гоголь. — К сожалению, предотвратить это никак нельзя: сейчас же зима, ветер, холод — очень тяжелое время. Единственный вариант — постоянно отбивать и окалывать лед. Если пропустить этот момент, то судно может опрокинуться. Особенно это опасно, когда трюмы пустые, не успели ничего наловить, и, соответственно, нет балласта. В такой ситуации они могли просто попасть под волну, и здесь уже ничего не исправишь.

Капитан подчеркнул, что не осведомлен о всех обстоятельствах происшествия, но, вероятнее всего, место имело трагическое стечение обстоятельств.

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