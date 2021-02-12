Уязвимое звено: как из банковских ячеек Москвы могли пропасть 217 миллионов рублей

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Серия краж захлестнула несколько столичных банков. Трижды с конца января из сейфов финансового учреждения на улице Климашкина злоумышленники вынесли деньги и ценности на сумму почти 24 миллиона рублей. Еще три ячейки неизвестные опустошили в банке на северо-востоке Москвы — на 56 миллионов рублей. Из двух сейфов другой кредитной организации исчезло около 137 миллионов рублей.

Эти преступления объединяет один ключевой принцип — скрытность. Во всех случаях сигнализация не срабатывала, а ячейки всегда оставались целыми.

По мнению ученого-криминалиста, эксперта в области информационной безопасности Виталия Вехова, сотрудники банков могли нарушить меры безопасности. Специалисты, которые охраняют объект, либо просто на время оставили его без внимания, либо нарушили другие требования.

Однако, уточняет эксперт, угроза кражи могла возникнуть и изнутри.

— Какие бы современные и многоуровневые системы охраны мы ни делали, всегда есть уязвимое звено — сам человек. Его могли подкупить, он мог из личных интересов отомстить начальству за увольнение. К примеру, такой человек продает информацию злоумышленникам и довольный уходит, забирая то, что работодатель ему якобы недоплатил, — пояснил специалист.

По его словам, люди, готовящиеся к ограблению, нередко смотрят фильмы, чтобы изучить возможные способы совершения преступления. Поэтому криминалисты, когда у них есть подозреваемый, при сборе доказательств в первую очередь ищут и изымают его фильмы или записи.

— Человек, если он реально готовится к краже, собирает информацию, чтобы потом применить ее к заранее выбранной точке совершения преступления. И наверняка он выбирает не просто какую-то банковскую ячейку, а именно ту, где, по его мнению, должно находиться максимальное денежное вознаграждение, — отметил Вехов.

Кадр из фильма «Ограбление на Бейкер-Стрит»

Отдельно собеседник «ВМ» обратил внимание на то, что вынести деньги из сейфа в банке на сегодняшний день вряд ли получится без сторонней поддержки. Преступники, вероятно, имели сообщников в кредитных организациях.

— В современных банках, насколько я знаю, действуют двойные ключи к ячейкам. Один ключ — у менеджера, второй — у клиента, лица, с которым заключался договор на хранение его ценностей. Просто так взломать сейф невозможно, — заключил криминалист.

Со словами Вехова согласился заместитель заведующего кафедрой информационной безопасности МГТУ имени Баумана Анатолий Лебедев. Он подтвердил, что еще в 90-е годы банки перешли на систему двух ключей, которые крайне сложно обойти без помощи извне.

— Просто так ворваться в банк и взломать сейф вряд ли получится. Мы, слава богу, не в фильме Квентина Тарантино «Бешеные псы», где бандиты берут, врываются, стреляют направо и налево… Нет, у банков всегда есть охрана, они могут вызвать полицию. Но банк могут подставить его же обиженные сотрудники. Если банки начали грабить — значит, его работники начали сочувствовать грабителям. Без этого преступление невозможно, — сказал эксперт.

Он отметил, что в случае ограбления банк, по сути, обманывает своего клиента, поскольку не справляется со своей задачей. Он предоставляет и гарантирует услугу безопасного хранения средств. Неисполнение этого пункта говорит о ненадежности организации.

— Значит, этот банк ненадежен. На мой взгляд, хранение денег в банке мало отличается от того, чтобы держать их под подушкой. Просто подушка будет железная, — заявил Лебедев.

Чтобы сохранить свои средства, их следует положить в «максимально надежный банк», советует эксперт. Для этого стоит изучить сайт учреждения, прийти в него, осмотреть, пообщаться с администрацией.

Деньги также можно положить в банк на депозит, добавил Лебедев.

— Однако есть риск, что банк обанкротится. Это игра. Без риска ничего не бывает, — резюмировал собеседник «ВМ».

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