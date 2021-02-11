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Более 142 миллионов рублей украли из банковских сейфов в центре Москвы
Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Более 142 миллионов рублей украли из банковских сейфов в центре Москвы

Юлия Ямпольская

Происшествия
Россия, Москва, улица Климашкина Карта всех событий

Более 142 миллионов рублей украли из банковских сейфов в центре столицы. Об этом в четверг, 11 февраля, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

Уточняется, что неизвестный совершили кражу из индивидуальных сейфов в банке по адресу улица Климашкина. Общий материальный ущерб составил 142 644 000 рублей. Уголовное дело возбудили по части 4 статьи 158 УК РФ («Кража»).

Ранее сообщалось, что мужчина под видом клиента украл более четырех миллионов из банковского сейфа в Москве.

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