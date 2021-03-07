«Как родная уже»: как москвич прожил с пулей в глазу 17 лет и не ослеп

Фото: скриншот видео Youtube (https://youtu.be/LgVM7ub9C-A)

Москвич Алексей Алферов вот уже 17 лет живет с пулей в глазнице. 35-летний житель столицы получил ее в студенческие годы. «Вечерняя Москва» решила узнать у офтальмолога, какие последствия могут возникнуть после такой травмы и считается ли такой случай чудом или это вполне обыденный случай в медицинской практике.

Пуля как родная

Как рассказал корреспонденту «Вечерней Москвы» сам Алексей, пулю в глаз он получил в далеком 2003 году, когда переехал из Казахстана в Москву на учебу. Тогда он заскочил в гости к сокурснику в общежитие. Так вышло, что приятель Алексея Евгений в этот момент занимался разборкой пневматического оружия и случайно нажал на спусковой крючок. Из ствола вылетела пуля, которая прямиком попала гостю в глазницу.

— Все произошло под Новый год, я заскочил к приятелю, чтобы его поздравить, а вместо этого получил в глаз. Конечно, меня пронзила боль, и я подумал, что лишился зрения, но спустя время я понял, что не ослеп. Словом, мне очень повезло, — рассказал мужчина.

Об этой истории парень никому не сказал, поскольку не хотел подставлять друга. Спустя больше десяти лет парень продолжает жить с пулей в глазнице, никакого дискомфорта она не вызывала. Но теперь москвичу нужно сделать процедуру МРТ. Но с пулей в голове врачи отказываются проводить исследование.

— Пуля как родная уже, но удалять нужно ее, — добавил Алферов.

Сейчас Алексей готовится к операции по удалению инородного предмета, чтобы медики дали добро на проведение магнитно-резонансной томографии.

Мнение врача

По словам доктора медицинских наук, академика РАН и врача-офтальмолога, микрохирурга Христо Тахчиди, в случае с Алексеем пуля попала не в глаз, а в глазницу. А эта зона является вместилищем глазного яблока, мышц и клетчатки, то есть там не проходят нервные волокна и важные для зрительной способности участки.

— Пуля пролетела фактически мимо глазного яблока, не затронув никак его, поэтому и способность видеть у этого молодого человека сохранилась, — отметил врач.

Эксперт добавил, что любые чувства дискомфорта происходят лишь в первое время после получения травмы:

— Прежде всего, это болевые ощущения, может ненадолго возникнуть дисфункция движения глаза и век, возможно нарушение слезного аппарата и работа глазных мышц.

В случае если бы пуля все-таки затронула важные участки зрительного органа, у мужчины могло развиться паралитическое косоглазие с дальнейшим отклонением. Это привело бы также к подсыханию глаз и к нарушению функции смыкания век.

Офтальмолог заметил, если пуля или любой другой предмет долгие годы находится в таком месте, никаких нарушений уже не возникнет, поскольку организм не воспринимает его как что-то инородное.

— Но стоит сказать, что дисфункции могут появиться на фоне травмы уже в пожилом возрасте. С годами и в зависимости от приобретенных болезней может увеличиваться внутриглазное давление, что естественным образом будет влиять и на область поражения. Опять же такой сценарий возможен, если были задеты нервные окончания, — добавил медик.

Почему МРТ под запретом

Тахчиди отметил, что МРТ в случае Алексея делать, конечно, нельзя, поскольку аппарат имеет ядерно-магнитный резонанс и осколок во время процедуры просто-напросто начнет двигаться, что приведет к новой травме и слепоте.

При этом медик заметил, чтобы устранить предмет, особых усилий не нужно:

— Вообще пуля в глазницах и любые подобные предметы — не редкость в офтальмологической практике. Достаточно провести рентген, чтобы понять, где именно предмет находится и какой раневой канал нужно сделать, чтобы его удалить.

Врач подчеркнул, что, безусловно, удалить предмет без вреда для глаза вполне возможно. И делается этот процесс без каких-либо нарушений анатомических структур и функций органов зрения.

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