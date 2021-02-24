Офтальмолог назвала способы улучшить зрение за несколько минут в день

Фото: Камиль Айсин, «Вечерняя Москва»

Улучшить зрение без операций можно при помощи простой гимнастики, которая отнимает не более трех минут в день. Об этом рассказала японский врач-офтальмолог Руя Хирамацу. Также она назвала и другие методы.

Она отметила, что глаза нужно регулярно тренировать так же, как тренируются мышцы или ум.

Первый метод, который рекомендовала применять врач, — это упражнения с пятнами Габора, представляющие собой специальные рисунки для нахождения отличий. Выполнять их необходимо всего три минуты в день, первые улучшения можно увидеть уже через две недели, явные наступят примерно через месяц.

Второй метод — термотерапия. Нужно взять полотенце, намочить его и подогреть в микроволновой печи в течение 30-40 секунд. Потом теплую ткань надо положить на закрытые веки и подождать, пока она не остынет.

Третьим методом является употребление шпината. Его следует включить в рацион, потому что этот овощ способствует профилактике катаракты и дегенерации желтого пятна, сообщается на портале Аbc.es.

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