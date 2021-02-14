Невролог рассказал, как правильно смотреть телевизор

Фото: pexels.com / JESHOOTS.com

При просмотре телевизионных передач следует соблюдать определенные правила, чтобы не навредить собственному здоровью. Об этом в воскресенье, 13 февраля, рассказал врач-невролог Игорь Орлов.

Медик подчеркнул, что самое главное — выбор правильной позы во избежание болей в шее и позвоночнике. Лучше всего смотреть телевизор сидя в кресле с подголовником, чтобы шея не уставала.

Лежать при просмотре телепередач не рекомендуется: в таком положении сгибается шейный отдел позвоночника, приподнимается таз и перегружается шея. Это грозит в будущем проблемами с шейным отделом позвоночника.

Непрерывный просмотр телепередач не должен превышать двух часов. Затем врач советует встать, походить и размять мышцы, чтобы они не затекали. В противном случае возможны нарушения кровообращения в области малого таза, что может привести к гинекологическим проблемам у женщин и заболеваниям мочеполовой области у мужчин.

Чтобы глаза не перенапрягались, расстояние до экрана при просмотре должно быть не меньше полутора-двух метров, рассказал Орлов в интервью радио Sputnik.

Ранее стало известно, что в период самоизоляции москвичи стали активнее смотреть сериалы.

Читайте также: «Нельзя менять экран на экран»: офтальмолог посоветовал зарядку для глаз на удаленке