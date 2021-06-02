Из осколков надгробий: как плита с кладбища стала ступенькой в магазине

Фото: Официальный паблик За комфортный Сыктывкар

В Сыктывкаре отдел популярного российского онлайн-магазина использовал могильные плиты с изображением человека для ремонта крыльца магазина. Теперь главный штаб компании проводит внутреннюю проверку, чтобы выяснить, как надгробный элемент оказался в партии облицовочного материала. «Вечерняя Москва» узнала подробности случившегося.

Детали

О том, что пункт выдачи популярного сервиса благоустраивают с использованием могильного камня, написали местные жители в группе «За комфортный Сыктывкар» в социальной сети «ВКонтакте».

Местные жители возмутились таким подходом к облагораживанию территории торгового объекта, а многие были откровенно шокированы, увидев портрет женщины на одном из гранитных камней. Горожане не испытывают никакого желания ходить по таким ступеням.

О «загробном ремонте» стало известно в администрации Сыктывкара. В мэрии заявили, что этим вопросом уже занимается управление экономики и анализа. Представители службы обратились к собственнику торгового объекта, чтобы разъяснить ему, почему использовать надгробные элементы неэтично.

Что говорят в компании

В свою очередь PR-менеджер компании Анастасия Самойлова сообщила корреспонденту «Вечерней Москвы» о том, что главный офис сервиса уже начал внутреннее расследование, чтобы узнать, почему владелец магазина закупил кладбищенскую плиту.

— Это отделение работает по франшизе, и мы запросили всю документацию по закупке облицовочного материала, который был использован при строительных работах, — рассказала Самойлова. — Мы развиваем свои пункты выдачи заказов по модели франшизы. У нас по нескольку тысяч партнеров по всей стране, и они самостоятельно арендуют или ремонтируют помещения, в которых располагается сервис, — пояснила Самойлова. — Выяснилось, что наш партнер в Сыктывкаре решил обновить крыльцо для удобства покупателей и нашел подрядчика, который, по нашим предположениям, мог предоставить материал ненадлежащего качества.

Собеседница «ВМ» отметила, что представители компании не приветствуют использование надгробных материалов при ремонте своих пунктов выдачи:

— Разумеется, строительный материал будет заменен. Но мы все равно планируем провести внутреннюю проверку, чтобы понять, кто кого ввел в заблуждение. Возможно, подрядчик предоставил некачественный материал, а партнер не придал этому значения.

Если выяснится, что руководитель отдела в Сыктывкаре сознательно закупил кладбищенскую плитку из экономических соображений, то к нему будут применены санкции. Также собеседница «ВМ» отметила, что этот случай довольно нетривиален и в самой компании «были шокированы случившимся».

Бизнес на чужой памяти

По словам директора гранитной мастерской Олега Озеркова (имя и фамилия заменены — прим. «ВМ»), как правило, заказчики строительных объектов закупают отходный материал, оставшийся после кладбищенских изваяний, чтобы сэкономить:

— Бывают подрядчики, которые действительно используют остатки надгробных плит или бракованный гранит, не ушедший на благоустройство кладбища. И заказы подобные нечасто, но все же поступают. В том числе и ко мне обращались с такими предложениями. Это бизнес не новый, и многие гранитные мастерские на осколках старых памятников зарабатывают неплохие деньги.

Нужно подавать в суд

Адвокат Александр Башков такой бизнес на чужой памяти считает преступным фактом экономии:

— В случае с инцидентом, произошедшим год назад Ханты-Мансийске, где женщина в одном из торговых центров обнаружила на полу надгробный фрагмент с кладбища, как и со случаем в Сыктывкаре, виноваты строительные компании и гранитные мастерские. Первые закупают по заниженным ценам, грубо говоря, строительный мусор, а вторые без зазрения совести продают остатки. И, судя по тому, что в Сыктывкаре подобный случай имел место, это означает, что там такой бизнес развит и непонятно, где в следующий раз можно будет встретить очередные осколки с надгробным портретом усопшего человека.

Собеседник «ВМ» отметил, что человек, обнаруживший изображение своего покойного родственника на фасаде здания или хуже того— на полу, имеет право обратиться в суд в связи с тем, что человек, изображенный на камне, или его родные, не давали права на использование его портрета.

Кроме того, «любителей заработать деньги на осколках надгробий» можно привлечь по статье 214. УК РФ «Вандализм».

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