Названы суммы взяток полицейским в деле о группировке ритуальных агентов в Москве

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Полицейские в случае удачной сделки получали от ритуальных агентов от 10 до 15 тысяч рублей, а если родственники отказывались от услуг — от 500 до 1000 рублей. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник, знакомый с ходом дела, в четверг, 2 сентября. В конце августа силовики задержали пятерых участников преступной схемы в сфере ритуальных услуг, в которую были вовлечены сотрудники МВД РФ.

Дело «банды похоронщиков»

По данным следствия, организация, которую возглавляли уроженцы Оренбургской области И. Уният и С. Башлыков, с 2017 года стала занимать на частном похоронном рынке столицы монополистические позиции. Выяснилось, что главари группировки организовали каналы поступления информации из дежурных частей МВД и других экстренных служб об умерших и находящихся в предсмертном состоянии.

Правоохранители в рамках этой схемы сообщали ритуальной компании о вызовах по факту смерти граждан или наличия признаков летального исхода, в том числе адреса и телефоны заявителей. Эти данные работники компании использовали, чтобы в кратчайшее время приехать по адресу и навязать услуги по захоронению.

Частные агенты представлялись работниками ГБУ «Ритуал» или других государственных социальных служб и предлагали ритуальные услуги по завышенным ценам, а также присваивали причитающиеся родственникам социальные выплаты на погребение.

Полицейские в случае удачной сделки получали от ритуальщиков от 10 до 15 тысяч рублей, а если родственники отказывались — от 500 до 1000 рублей.

Башлыков и Уният регулярно конфликтовали с представителями других частных ритуальных организаций, дело доходило до драк. Так, в мае 2020 года в ЖК «Ясный» на Каширском шоссе произошла перестрелка между представителями двух ритуальных контор, которая вызвала общественный резонанс.

«Силовая поддержка»

ФСБ после этого предоставила в ГСУ СК России по Москве материалы, на основании которых было возбуждено уголовное дело по статьям об убийстве, незаконном хранении оружия, взятках, мошенничестве в особо крупном размере и другим. Фигурантами дела стали Уният, Башлыков и еще трое членов группировки, а также сотрудник полиции. Уният и экс-полицейский в связи с дачей признательных показаний были помещены под домашний арест, остальные — под стражу.

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В офисе агентства были изъяты улики, в автомобиле организатора нашли поддельный пропуск с символикой УФСБ России по Москве и области.

После этого были задержаны и привлечены к уголовной ответственности еще 11 агентов ритуальной компании. Летом 2021-го из-за получения взяток были задержаны восемь бывших сотрудников МВД по районам Люблино и Кузьминки.

Кроме того, ФСБ установило, что Уният под домашним арестом через посредников продолжил незаконную деятельность в сфере ритуальных услуг. Двое подельников ранее были конкурентами Унията, но из-за новых обстоятельств ему пришлось найти сообщников, через которых он мог бы реализовывать полученную от полицейских информацию.

СК на основании этих данных в начале сентября 2021 года возбудил дела в отношении еще троих полицейских и ритуальных агентов, один из которых был задержан при попытке бежать на Украину.

Так, по версиии следствия, трое бывших полицейских из УВД по ЮАО с 2017 по 2019 год продавала Унияту данные об умерших. Дело возбуждено ГСУ СК по Москве по статье о получении взятки в крупном размере.

Новые обстоятельства привели к тому, что 19 августа Мосгорсуд заключил Унията под стражу. По данным источника «Вечерней Москвы», в скором времени в этом деле появятся новые фигуранты.