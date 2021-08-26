Появилось видео задержания участников преступной схемы в сфере ритуальных услуг

Фото: Telegram / на видео видно

ФСБ опубликовала видео задержания участников преступной схемы в сфере ритуальных услуг в Москве, в которую были вовлечены сотрудники МВД.

Установлено, что сотрудники дежурных частей отделов МВД России по столичным районам Нагорный и Северное Измайлово систематически получали крупные суммы денег от представителей ритуального агентства. Взамен работники МВД предоставляли информацию служебного характера о вызовах полиции по фактам смерти граждан.

На кадрах видно, как сотрудники полиции останавливают машину с организатором схемы и проводят задержание. Затем в ролике из Telegram-канала «На видео видно» показано, как проводится обыск в офисе участников преступной схемы.

Telegram / на видео видно

Все пятеро задержанных в настоящее время арестованы. Возбуждены уголовные дела по статьям «Получение взятки» и «Дача взятки».

Весной этого года сотрудники правоохранительных органов уже задерживали работника столичной полиции за продажу данных об умерших людях.

Полицейский с декабря 2019 года по май 2020 года за взятки продавал данные об умерших москвичах женщине, работающей в ритуальной сфере. Для этого он использовал доступ к базам данных и к служебной системе. В них он узнавал о фактах смерти людей и местах обнаружения их тел на территории Гагаринского района Москвы, в котором служил. После этого он немедленно передавал информацию женщине. За свои услуги он получил не менее 145 тысяч рублей.