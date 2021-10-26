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Убийство семьи банкира Яхонтова: что известно о трагедии на Мосфильмовской улице

Рафаэль Залян

Происшествия
Убийство семьи банкира Яхонтова: что известно о трагедии на Мосфильмовской улице
Фото: Youtube / Смоленский банк
Россия, Москва, Мосфильмовская улица Карта всех событий

Во вторник, 26 октября, в одном из элитных жилых комплексов на Мосфильмовской улице в Москве произошло тройное убийство. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета России по городу. Убитыми оказались бывший топ-менеджер обанкротившегося «Смоленского банка» Михаил Яхонтов, его супруга и маленький сын. Их тела с признаками насильственной смерти обнаружили родственники.

Трупы в квартире

Близкие мужчины забили тревогу после нескольких дней молчания Яхонтовых. Дочь топ-менеджера, которая с воскресенья пыталась дозвониться ему, решила навестить отца и приехала в элитный жилой комплекс «Воробьевы горы», где он проживал вместе с супругой и сыном. Чтобы открыть дверь, ей пришлось вызвать домработницу. Зайдя в квартиру, в коридоре она обнаружила тело отца с порезами в области шеи. Мужчина лежал на животе, а его голова была накрыта подушкой. В одной из комнат квартиры находились тела восьмилетнего сына Яхонтова и его супруги. Как передает Telegram-канал Baza, у мальчика была сломана шея, у матери — ножевые ранения.

Следственный комитет показал кадры из квартиры в столичном ЖК, где был найден мертвым банкир вместе с членами своей семьи.

Видео: Следственный комитет Российской Федерации по городу Москве

Работа и тюрьма

Михаил Яхонтов был топ-менеджером московского филиала «Смоленского банка». В 2016 году мужчину привлекли к ответственности за преднамеренное банкротство финансового учреждения и вывод более 600 миллионов рублей из головного офиса на счета подконтрольных иностранных компаний. Банкир был приговорен к шести годам заключения. Его также обязали выплатить по гражданскому иску больше двух миллиардов рублей.

С учетом проведенного времени в следственном изоляторе срок оказался меньшим, недавно банкир вышел на свободу. Согласно данным, размещенным на сайте судебных и нормативных актов РФ и Федеральной службы судебных приставов, у Яхонтова было 8,5 миллиарда рублей долга.

Вместе с экс-банкиром за аналогичные преступления на скамье подсудимых оказались еще несколько человек. Избежать тюрьмы удалось лишь владельцу «Смоленского банка» Павлу Шитову, который сейчас находится в международном розыске. Как сам мужчина признался в интервью YouTube-каналу «Найди мамонта», он проживает на территории Украины. Там Шитов занимается криптовалютными проектами предпринимателя Игоря Коломойского.

7 сентября этого года по иску «Смоленского банка» Московский арбитраж признал Яхонтова банкротом и назначил управляющего его имуществом. До 15 декабря экс-банкира обязали предоставить копии своих документов и список активов, на которые могло быть обращено взыскание.

Версии

Как передает ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах, причиной убийства семейства Яхонтовых могли стать финансовые мотивы. По данным МК, криминалисты проверяют еще одну версию: мужчина совершил убийство жены и сына, а потом покончил с собой. Однако она, как отмечает издание, представляется маловероятной. Между тем журналистам КП стало известно, что у следствия сейчас две основные версии тройного убийства: ограбление и месть.

СК по столице возбудил уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц».

В настоящее время криминалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего. На место преступления выехал руководитель ГСУ по Москве Андрей Стрижов. Дело находится на контроле столичной прокуратуры.

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