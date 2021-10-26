Появились подробности в деле об убийстве семьи на Мосфильмовской улице

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Россия, Москва, Мосфильмовская улица Карта всех событий

Убитые на Мосфильмовской улице — бывший банкир Михаил Яхонтов, его жена и восьмилетний сын. Об этом во вторник, 26 октября, «Вечерней Москве» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

По словам собеседника «ВМ», семья Яхонтова перестала выходить на связь в воскресенье. Знакомые погибших взяли ключи у домработницы, чтобы проверить, все ли у них в порядке. В квартире они обнаружили три трупа со следами насильственной смерти.

Михаил Яхонтов был топ-менеджером «Смоленского банка». В 2016 году его судили за преднамеренное банкротство и вывод денег из указанного банка. Тогда суд приговорил его к шести годам лишения свободы и постановил взыскать с него два миллиарда рублей.

До этого «Вечерняя Москва» сообщала о тройном убийстве в квартире на Мосфильмовской улице. По данным источника «ВМ», в квартире найдены тела родителей и ребенка. По предварительным сведениям, женщина с сыном задушены. Тело отца найдено в коридоре.

Руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова подтвердила факт преступления, сообщив, что дело находится на контроле столичной прокуратуры.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц».