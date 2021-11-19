Ожоги более 50 процентов тела: что известно о состоянии Марины Хлебниковой

Фото: официальный сайт Марины Хлебниковой

Россия, Москва, Ратная улица, 14 Карта всех событий

Заслуженная артистка России Марина Хлебникова после пожара в ее квартире госпитализирована в крайне тяжелом состоянии. «Вечерняя Москва» собрала всю известную информацию о происшествии и узнала у врача прогнозы по восстановлению певицы.

Пожар

В четверг вечером, 18 ноября, произошел пожар в квартире по адресу улица Ратная, дом 14. Площадь возгорания составила десять квадратных метров. Один из жильцов квартиры был передан медикам, еще трое спасены.

Позже появилась информация о том, что с места происшествия с ожогами была госпитализирована Марина Хлебникова. Когда спасатели выносили певицу из горящей квартиры, она находилась без сознания. Возгорание могло произойти из-за сигареты. Дочь артистки рассказала, что до этого ее мама курила около окна, писал РЕН ТВ. Возможно, именно из-за этого в квартире и начался пожар.

Telegram-канал SHOT сообщил со ссылкой на дочь артистки, что Хлебникова часто курила в комнате. К тому же недавно приехала с гастролей и была сильно уставшая.

Первыми запах дыма почувствовали соседи артистки, они побежали к ней и начали стучаться в дверь. Дочь певицы и мама в этот момент спали. Проснувшись от шума, они помогли отцу Хлебниковой, который не может ходить, выбраться из дома. Его передали скорой, но госпитализация не понадобилась.

Вскоре представитель экстренных служб сообщил РИА Новости, что возгорание могло начаться из-за короткого замыкания.

На личной странице Хлебниковой в Instagram ночью в пятницу, 19 ноября, появилось обращение к поклонникам артистки и журналистам от команды певицы. В нем призывают поддержать артистку, пожелать ей скорее пойти на поправку, отнестись к различным версиям случившегося «с холодной головой» и дождаться официальной информации от Хлебниковой.

— Все мы с вами пребываем в неком состоянии шока от случившегося, и естественно, что все вы хотите получить комментарии по сложившейся ситуации, и мы дадим эти комментарии, как только сможем. Давайте вместе наберемся терпения и будем желать Марине только всего самого лучшего, а не «напрыгивать» на новость как стервятники. Как только мы будем готовы дать свои комментарии — мы обязательно их дадим, — говорится в сообщении.

Состояние

Сейчас артистка находится в тяжелом состоянии и на ИВЛ. Как сообщил Telegram-канал «112», у Хлебниковой 20 процентов ожогов тела — пострадали лицо, грудь и ноги. Кроме того, врачи диагностировали ингаляционное поражение.

В НИИ им. Н. В. Склифосовского подтвердили тяжелое состояние артистки. В медучреждении рассказали, что Хлебникова находится в ожоговой реанимации.

— Ожоговая реанимация, температура 36,3 градуса, состояние крайне тяжелое, на аппарате, — рассказали в НИИ.

В свою очередь Telegram-канал «Mash» сообщил, что у Хлебниковой ожоги более 50 процентов тела. Сейчас она в медикаментозной коме. Кроме того, по предварительным данным, в ее крови обнаружен алкоголь. Медики отказываются делать прогнозы относительно выздоровления артистки.

Telegram-канал «Baza» сообщил, что в крови певицы чуть более 1 промилле спиртного.

Как рассказал «Вечерней Москве» врач-реаниматолог Сергей Симбирцев, что касается процентов ожога тела, то есть несколько вариантов подсчета. Есть методика «ладошки» — ладонь равна одному проценту. А есть методика, при которой различные органы имеют свой процент ожога.

— Получается, 50 процентов кожного покрова. Но дальше еще ожог классифицируется по тому, насколько глубоко произошло повреждение. Бывает из серии бытовой ожог, к утюгу прислонились ненадолго — это первая степень, и она тоже может быть 50 процентов, — сказал врач.

В случае с Хлебниковой врачам еще предстоит определить глубину поражения при ожоге. И тогда только можно будет говорить о тяжести состояния. Но доктор подчеркнул, что при 50-процентном поражении кожного покрова тела ожогом люди нормально восстанавливаются.

— Единственная проблема, что у людей, которые пострадали именно при пожаре, может быть повреждение органов дыхания, потому что происходит вдох горячего воздуха и еще продуктов горения. Это добавляет к тяжести, — заключил Симбирцев.

Марина Хлебникова — известная российская певица и ведущая, заслуженная артистка Российской Федерации, лауреат разных музыкальных премий. Наиболее известна песнями «Чашка кофею» и «Солнышко мое, вставай!».